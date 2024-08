Comer plátanos y perder grasa abdominal: esto es a lo que debes prestar atención

periódico Fulda tutor

de: Sebastián Reichert

Demasiada grasa abdominal puede suponer un riesgo para la salud. Comer plátanos puede ayudar a eliminar los molestos depósitos de grasa. Pero hay una cosa que debes tener en cuenta a la hora de comer fruta.

FULDA – El molesto tema de la grasa abdominal – A menudo deshacerse de los depósitos de grasa del estómago no es tan fácil como nos gustaría. De acuerdo a Instituto Robert Koch (RKI) Aumento significativo de la circunferencia abdominal: un fuerte indicador de demasiada grasa interna en el abdomen.

La llamada grasa visceral, que se encuentra en la cavidad abdominal, provoca inflamación crónica y afecta al sistema inmunológico. informes hna.de Con referencia a la Asociación Alemana de Obesidad (DAG). Además, el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y cursos graves de COVID-19 aumenta debido al exceso de grasa abdominal.

Come plátanos y pierde grasa abdominal: esto es lo que debes tener en cuenta

Si con el paso de los años hay mucha grasa abdominal en el cuerpo, se producen hormonas que a su vez pueden provocar procesos inflamatorios. La grasa abdominal también provoca mala digestión y presión arterial alta. El ejercicio puede ayudar a superar la molesta almohada.

Pero no se trata sólo de hacer ejercicio, también es importante llevar una dieta saludable, baja en calorías y rica en verduras y frutas. Puedes perder mucha grasa abdominal en un período de tiempo más corto simplemente evitando el alcohol. Si quieres deshacerte de la grasa del estómago, necesitas una flora intestinal sana y equilibrada.

Diez tipos de frutas con poca azúcar – para una alimentación saludable Ver la serie de imágenes

Uno también puede hacer eso La popular fruta (consumida con moderación) derrite la grasa abdominal – Aunque es una fruta rica en calorías: el plátano. La fibra prebiótica del plátano promueve el crecimiento de bacterias buenas en los intestinos. El resultado es una mejor digestión y una mejor absorción de nutrientes, ambos beneficiosos para perder peso.

100 gramos de plátanos contienen un promedio de 88 a 95 calorías, 22,8 gramos de carbohidratos (incluidos 17,2 gramos de azúcar), 2,0 gramos de fibra, 1,1 gramos de proteína y 0,2 gramos de grasas más vitamina C, vitamina B6 y minerales. Potasio y magnesio, que estimulan el metabolismo.

Los expertos aconsejan: deshazte de la grasa abdominal con carbohidratos “buenos”.

Como descubrió un equipo de investigadores dirigido por Kali Sawicki de la Universidad de Tufts en Boston, EE. UU., definitivamente debes evitar los carbohidratos para perder grasa abdominal. Pero debes asegurarte de comer “carbohidratos buenos”, no “carbohidratos malos”.

Los carbohidratos malos, también llamados carbohidratos simples, se encuentran en los alimentos procesados ​​que contienen, entre otras cosas, harina blanca y azúcar blanca. Los carbohidratos buenos, también conocidos como carbohidratos complejos, se encuentran en alimentos naturales no procesados, como los plátanos.

Los plátanos tienen un alto contenido calórico y pueden ser beneficiosos para perder grasa abdominal. © Jens Buettner/DPA

Debido a su compleja estructura, los carbohidratos buenos se digieren más lentamente. Esto da como resultado niveles de azúcar en sangre más estables y proporciona energía durante un período más prolongado. Los plátanos te hacen sentir lleno y comerlos previene relativamente los antojos. En resumen: los nutrientes proporcionan energía. Al mismo tiempo, se potencia la sensación de saciedad.

En general, una dieta equilibrada es muy importante para tener un peso corporal saludable. Al comer plátanos, hay otra cosa a la que debes prestar atención al comer la fruta para deshacerte de la grasa abdominal. El plátano no debe estar demasiado maduro, sino verde y firme.

Si sus plátanos aún no están blandos y amarillos con manchas negras (completamente maduros), pero aún están verdes y firmes, contienen almidón más resistente, lo que mantiene bajos sus niveles de azúcar en sangre. El almidón resistente estimula la quema de grasas. Esto previene los antojos.

Los expertos recomiendan lo siguiente: Comer plátanos que contengan reguladores de la acidez, como las almendras.

En comparación con los plátanos amarillos, los plátanos verdes de maduración temprana son especialmente ricos en fibra. Estos estimulan el crecimiento de bacterias saludables en el colon. La flora intestinal se fortalece. Los plátanos que aún están verdes también tienen el mayor contenido de potasio, lo que es bueno para los músculos.

Y otro consejo: el experto en nutrición británico. doctor. Daryl Giuffre recomienda comer plátanos con almendras, mantequilla de coco, aceite de coco, semillas de chía, cáñamo, semillas de lino, canela y cúrcuma. Son buenos reguladores de la acidez. Cuando se digieren los plátanos, que son ricos en azúcar, se producen ácidos que son perjudiciales para el organismo.

Los plátanos son un buen consejo, especialmente antes del ejercicio, que es muy importante para perder grasa abdominal. Proporcionan buenos carbohidratos que pueden convertirse rápidamente en energía y proporcionan a los músculos nutrientes importantes. Además, los plátanos no son pesados ​​para el estómago y están deliciosos.

Puedes leer más artículos en nuestra sección de guía de salud. Esta publicación contiene información general sobre un tema de salud y no está destinada al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.