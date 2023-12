“Como animales salvajes”: Cuando el sueño de la vida rural se convierte en pesadilla

Naturaleza hasta donde alcanza la vista, un río para nadar y un campo lleno de tomates frescos justo en frente de la casa. Así imaginaba el matrimonio francés su jubilación en el campo español. Pero lo que no esperaba fueron los vecinos que convirtieron su vida en un infierno.

hUn acontecimiento se puede contar de muchas maneras y a menudo surgen historias bastante diferentes. Así lo ve el director español Rodrigo Soroguín en su nueva película “Como animales salvajes” (original: “As bestas”): el francés Antoine (Denis Minochet) y su esposa Olga (Marina Foix) sueñan con convertirse en una casa de campo española con un Jardín botánico cerca del río Bañista. Aquí cultivan tomates, disfrutan de las visitas de sus nietos y contemplan la puesta de sol en un entorno idílico.

Sin embargo, dos hermanos inician una nueva vida en la ciudad vendiendo sus terrenos para construir turbinas eólicas. Pero los idealistas recién llegados, que no ven la tierra como la ruina que siempre ha sido para sus residentes, frustran sus planes votando en contra de la venta.

En problemas: Antoine (Denis Minochet) y Olga (Marina Foix) Fuente: Lucía Freij

¿Debería la voz de quienes han vivido aquí sólo dos años ser igual a la voz de las personas que han trabajado aquí durante más de 50 años? Los hermanos están enojados y culpan a los ambientalistas desconectados por su sufrimiento y por haber sido privados de lo que vieron como su última oportunidad de encontrar una esposa. El pueblo lleva muchos años abandonado y en ruinas, y desde hace mucho tiempo no se ha visto allí a ningún niño.

Una cuestión de perspectiva

Quizás sea la primera joven que conocen en años, y aquí es donde entra en juego la tercera perspectiva de los acontecimientos, la hija de Antoine. Marie (Marie Colomb) considera peligroso no sólo a los hermanos, sino a todo el pueblo, que acepta y encubre la violencia de los hermanos. Las verdaderas mentes pequeñas no son los aldeanos, sino los habitantes de las ciudades que creen que pueden competir con ellos.

En una acalorada conversación entre madre e hija, las dos mujeres se acusan mutuamente de haber elegido la vida equivocada. ¿Porque la vida diaria de Mary, que oscila entre aventuras amorosas y maternidad soltera, es mucho mejor que el ingenuo deseo de sus padres de construir una oda hippie entre granjeros amargados?

Odio la vida en el campo: Los hermanos Zan (Luis Zahira) y Lorenzo (Diego Anedo) Fuente: Lucía Freij

La película está basada en una historia real y oscila entre el drama social y el thriller. Porque la violencia de los hermanos contra los recién llegados va aumentando poco a poco hasta llegar al punto en que Olga mira a Antoine y le dice: “Te matarán. ¿Vale la pena?” Antoine asintió. Su sueño, el de ella, vale la pena. “Like Wild Animals” recuerda a la comedia de venganza irlandesa nueve veces nominada al Oscar “The Banshees of Inisherin” (2023), no solo en el Choque de malestar espiritual y la inmensidad del paisaje. La reciente película de terror danesa “Speak No Evil” (2023) describió la tensión entre diferentes estilos de vida.

“Como animales salvajes” trata sobre el conflicto entre quienes se mudan al país y quienes quieren irse. El hecho de que consiga retratar ambos lados de la manera más convincente posible es tan inteligente como impactante. Mientras que en la primera mitad de la película, dominada por hombres, las escenas de intimidación del bar oscuro se convierten en un símbolo de masculinidad tóxica, la segunda mitad contiene imágenes más amables, más femeninas y casi religiosas.

Cuando madre e hija llevan su cordero recién adquirido a la caja bajo la mirada codiciosa de los demás compradores, este simbolismo combina la vulnerabilidad y el coraje total de los personajes, que aceptan algunas dificultades para su nueva forma de vida. Nada es gratis, ese es también el mensaje de esta conmovedora exploración del hogar como un lugar de nostalgia e infierno.

“Como animales salvajes” estará en los cines a partir del 7 de diciembre.