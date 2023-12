“El granjero busca esposa.” La dama que lo espera se va temprano

tz televisión

de: Elena Rothhammer

el presiona divide

No todo el mundo puede encontrar el amor verdadero en “Bauer sucht Frau”. La moderadora Inka Bause revela que la criada está empacando sus cosas poco tiempo después.

COLONIA – Mientras que algunas semanas agrícolas ya están en marcha en “Bauer sucht Frau” y algunas personas ya se dirigen hacia un final feliz, otras apenas están comenzando. Entre otros, al granjero Patrick (27) se le permitió reunirse con tres candidatos en la fiesta del granero, pero luego sólo dos de ellos fueron invitados al granero. Como reveló la locutora Inka Bose (55 años), existe el riesgo de que se produzca una ruptura en esta situación.

Ya el primer día: descontento con la dama de honor “Bauer sucht Frau” Annika

Caroline, candidata a granjero que busca esposa, envió a su casero a casa y le dio algunos huevos en el camino. Por otro lado, el granjero de televisión Patrick recoge a sus damas en la estación de autobuses en el episodio cinco. A Anika (26) y Sarina (25) se les permite conocerlo mejor y conocer mejor su vida diaria en la granja, pero desde el principio queda claro que esto no puede ir bien.

“Definitivamente no es bueno tener una segunda persona y tener que compartir con el chico al que postulaste”, critica Annika la situación al comienzo de la entrevista individual. Sarina parece menos molesta por esto y continúa hablando con Patrick de camino a la granja. “Durante el camino tuve una muy buena conversación con Patrick y, por supuesto, también me di cuenta de que Annika no nos hablaba y se alejaba un poco”, dice la joven de 25 años.

“El granjero busca esposa”, revela Inka Pose. La dama de honor se marcha nuevamente.

De cara al próximo episodio, la presentadora Inka Bose revela que esta constelación no durará mucho. “Para Patrick, por el contrario, la semana de una mujer en la granja termina en un solo día. El amor y el drama sólo existen en Farmer Seeks Wife”, bromea el hombre de 55 años. Inka Bause no sabe si esto afecta a Annika o Sarina o si una de las mujeres tira ella misma de la cuerda.

No todo el mundo puede encontrar el amor verdadero en "Bauer sucht Frau". La moderadora Inka Bause revela que una de las damas de honor de Patrick se irá después de solo un día.

Incluso Siegfried ahora sólo tiene una dama en el lugar. El granjero disfrutó con ella de un día saludable y relajante. El candidato de “Granjero en busca de esposa” evaluó la personalidad de su finalista Simone con las palabras “simplemente humilde”. Fuentes utilizadas: RTL / “El granjero busca esposa”