Cómo Argentina puede resolver sus problemas financieros

Argentina ha estado más allá de sus posibilidades en los últimos diez años: el déficit presupuestario anual es cuatro por ciento más alto que en la década anterior. Como resultado de esto y de las políticas económicas de los dos gobiernos de Kirchner, la inflación aumentó del 10 por ciento a más del 120 por ciento en la actualidad. La evolución de la situación financiera del país se refleja también en su solvencia: la agencia de calificación Moody’s ha bajado cinco niveles desde 2001, desde la calificación B2 hasta la actual calificación Ca, aunque la república tiene una calificación media del Banco Mundial. Un país con un PIB per cápita de 10.000 dólares se clasifica como de ingresos altos.

El 22 de octubre se elige un nuevo presidente en Argentina. Los tres candidatos -Patricia Bullrich de Campimos, del ex titular Mauricio Macri, el ultraliberal Javier Millay y el actual peronista Sergio Massa- han reconocido la necesidad de un ajuste fiscal en distintos grados. Incluso los votantes parecen apoyar a los candidatos que piden medidas radicales. Sin embargo, la historia de Argentina ha demostrado que muchos gobiernos no han podido o no han querido imponer medidas drásticas cuando llegó el momento, especialmente debido a posibles riesgos de gobernabilidad y malestar social.

Sin fe en la moneda

¿Cuál es la manera correcta de sacar a Argentina de la crisis? Cuando llegué a Buenos Aires este verano, la capital estaba tan animada y glamorosa como siempre. La vida era agitada, los restaurantes estaban llenos y la palabra “crisis” no encajaba en la imagen, hasta que intenté cambiar dólares estadounidenses: el tipo de cambio dependía de la cantidad que quería cambiar. Por una pequeña cantidad de dólares estadounidenses, me dieron el tipo de cambio oficial del peso argentino (ARS) de aproximadamente 350 por un dólar estadounidense; La tasa del mercado negro llega a 750.

Argentina es casi “adicta al gasto”. El país ha reestructurado su deuda dos veces en las últimas dos décadas, a pesar de recibir 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) pocos meses antes de su segundo pago de deuda en 2019. A pesar del programa del FMI tras la reestructuración, el país siguió aumentando su gasto: aumentó su base monetaria en un 18 por ciento e imprimió dinero para financiar los déficits presupuestarios primarios durante los últimos cuatro años. Este círculo vicioso de gasto excesivo conduce a una inflación alta, pérdida de confianza en la moneda y otros desafíos.

¿Es la “dolarización” una solución?

¿Es mejor abordar primero el problema de la hiperinflación? Candidata Milei propone la “dolarización” como solución. Si bien algunos pueden encontrar atractivo este concepto radical, el principal riesgo radica en el costo de implementación. Después de la victoria de Miley en las primarias a mediados de agosto, la moneda argentina cayó un 20 por ciento en cuestión de días. Una crisis de confianza está causando suficiente estrés como para desencadenar una corrida bancaria, y esto podría escalar hasta convertirse en una crisis bancaria.

Además de 8 mil millones de pesos argentinos (ARS) y depósitos locales de 12 mil millones de pesos, a una tasa ARS/USD de 500, la Argentina necesitará 40 mil millones de dólares para realizar esta transferencia. Como el banco central de Argentina tiene reservas extranjeras netas negativas de 7.900 millones de dólares, no está claro quién podrá proporcionar esta liquidez en dólares.

Mirando a los otros dos candidatos, eso no inspira exactamente confianza dado que sus respectivos partidos no han logrado sus objetivos en el pasado. Los precios actuales de los bonos gubernamentales sugieren que el mercado también es escéptico. Le gustaría ver pruebas del compromiso y la capacidad de implementación del nuevo gobierno. Todo depende de si la deuda nacional de Argentina finalmente puede alcanzar niveles sostenibles.

Argentina debe salvar, salvar y salvar

En mi opinión, sólo hay una manera de resolver el problema de Argentina: detener el gasto excesivo. En el corto plazo, esto será doloroso para los ciudadanos a medida que la brecha entre el costo de vida y los ingresos siga ampliándose. Pero sentará las bases para un cambio estructural a largo plazo en la economía.

Este año, el país tuvo una situación especialmente desafortunada debido a las condiciones de sequía. Estos cuestan el 2,5 por ciento de la producción económica. Las esperanzas de un aumento de 25 mil millones de dólares en las exportaciones de gas pronto se evaporarán si las inversiones se ven frenadas por la crisis monetaria.

El nuevo gobierno y el pueblo argentino deben tomar una medicina amarga para escapar del círculo vicioso y alejarse del borde del abismo. Es hora de tomar una decisión.

Sobre el Autor

Polina Kurdyavko es directora de Mercados Emergentes y gestora sénior de cartera de RBC BluePay Asset Management. Se incorporó a BlueBay Asset Management, parte de RBC Global Asset Management, en julio de 2005 procedente de UBS, donde trabajó como analista de valores en investigación corporativa de mercados emergentes. Anteriormente, Polina Kurdiavko trabajó como analista de acciones de mercados emergentes en Alliance Capital y fue pionera en la investigación de mercados emergentes a gran escala de la compañía. Comenzó su carrera en una boutique de investigación macro en Rusia. Tiene una maestría (con honores) en Finanzas de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en Moscú y es un CFA Chartered.