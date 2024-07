¿Cómo deja Van de Velde en paz a su colega?

Después de su debut en la improvisada cancha de voleibol playa de la Torre Eiffel, que Van de Velde y su compañero Matthew Emmers perdieron 2-1 ante el dúo italiano Alex Ranghieri/Adrian Carambola, abandonó la cancha en secreto, por así decirlo, por la salida trasera. Van de Velde no quiso hablar. No debería ser tan reservado con el público, como me dijeron mis colegas holandeses. De lo contrario.