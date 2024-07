Tenis: el campeón defensor Zverev avanza con confianza a la segunda ronda

A partir de: 28 de julio de 2024 a las 23:36

El tenista profesional Alexander Zverev dio el primer paso para defender su esperanzador título en los Juegos Olímpicos de París el domingo (28 de julio de 2024). Derrotó al español Jaume Munar en dos sets. Dominik Kupfer, Maximilian Marterer y Jan-Lennard Struff también llegaron a la segunda ronda. Para Tatiana Maria, Tamara Korbach y Laura Siegmund la eliminación olímpica llegó en la primera ronda.

Zverev, que ganó el oro en su debut olímpico en Tokio hace tres años, estuvo a la altura de su papel de favorito en su primer partido en la cancha Philippe Chatrier: contra el número 85 del mundo. Zverev convirtió el segundo punto de partido a 6:2, 6:2 después de unos 80 minutos de juego. El segundo rival será Thomas Mattak. Zverev también se enfrentó anteriormente a los checos en la competición mixta junto a Siegmund.

“ Fué un buen comienzo. Desde mi punto de vista fue un buen partido. Quizás no jugó lo mejor que pudo “, dijo Zverev. A principios de junio, el jugador de 27 años perdió la final del Abierto de Francia ante su compatriota de Munar, Carlos Alcaraz, en Roland Garros. Otra razón para que Zverev regrese a la final olímpica, y luego lo haga mejor que en el pasado. .

La rodilla de Zverev aún no está al “100 por ciento”

A diferencia de su aparición en la preparación de los Juegos Olímpicos de Hamburgo, Zverev compitió en la pista Philippe Chatrier sin una venda en la rodilla. Pero no todavía” 100 por ciento “Otra vez en orden.

“ La fractura ósea dura seis semanas. Y así seguirá siendo. No soy súper humano como algunos de los otros en la gira. “Es para explicar”. Pero definitivamente siento menos dolor, definitivamente tengo menos problemas y siento que puedo moverme libremente. Esto es bueno en el camino. “.

También Marterer y Kuefer en la segunda ronda

Maximilian Marterer, en su debut olímpico, tuvo muchos más problemas que Zverev en su primer partido. Derrotó al serbio Lajovic en tres sets, 6:3, 6:7, 6:3. En la siguiente ronda, el hombre de Nuremberg se enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Dominik Kupfer (Furtwangen) ganó un verdadero partido maratónico con tres descansos el domingo por la noche: venció al canadiense Milos Raonic 6:7, 7:6, 7:6. En la siguiente ronda se enfrentará al italiano Matteo Arnaldi (. 29 de julio de 2024).

Struff tiene un nuevo oponente

Jan-Lennard Struff (Warstein) tuvo suerte. Poco antes de su debut en solitario, su rival original, el australiano Alex de Miñaur, se retiró por lesión. Con el especialista portugués en dobles Francisco Cabral a la cabeza, Struff tuvo un empate mucho más fácil. El jugador de 34 años ganó con confianza 6: 2, 6: 2. El próximo rival del alemán es el francés Corentin Moutet.

El segundo favorito alemán en dobles, Kevin Krawietz y Tim Butz (Coburg/Frankfurt am Main), vencieron al dúo Daniil Medvedev/Roman Saviolin por 6:4, 6:4.

María pierde sin ganar el partido y también queda fuera de Korbach

Tatiana Maria (Bad Solgau) sufrió una dura derrota en París. La jugadora de 36 años perdió ante la argentina María Karl 0:6, 0:6 en su partido de primera ronda. El partido contra el rival, que era doce años menor que él, duró 61 minutos.

Para Tamara Korbach el sueño de un resultado positivo en el torneo también se acabó en la primera ronda. Los hamburgueses perdieron ante el dominante chino Wang Xinyu 2:6, 1:6. María y Korbach todavía tienen su doblete en el Sena. Allí se enfrentarán nuevamente en la primera ronda a la rival de Maria Karl, que comienza con Nadia Podoroska.

“No arriesgues nada” – Sigmund se rinde

Laura Siegmund se alejó de su primer partido con lágrimas en los ojos. La jugadora de 36 años perdía 3-6 y 0-2 contra la estadounidense Danielle Collins cuando tomó la difícil decisión de no seguir jugando. Metzinger dijo después: “He tenido problemas con el tobillo durante un tiempo y he notado que no está bien. He decidido no arriesgar nada”. Los dobles con Kerber y el dobles mixto con Alexander Zverev son una “prioridad absoluta” para el suabo.

El sábado, Angelique Kerber de Kiel alcanzó de manera convincente la segunda ronda del último torneo de su carrera. Su oponente allí el lunes (29 de julio de 2024) será la rumana Jacqueline Christian.

Murray lo hace emocionante

El dos veces campeón de Wimbledon, Andy Murray, decidió posponer el final de su carrera. El tenista profesional británico y su compañero de dobles Dan Evans lograron salvar cinco puntos de partido en el tie-break contra el dúo japonés Taro Daniel y Kei Nishikori y ganaron 2:6, 7:6 (7:5), 11:9. .

Murray, de 37 años, había confirmado previamente que los Juegos de Verano en Francia serían el final de su carrera tenística. Ganó el oro olímpico individual en 2012 y 2016. En París, el escocés decidió no empezar en la categoría individual.