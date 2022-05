Como la “librería más grande del mundo”: hace 25 años, Amazon se hizo pública

Estado: 05.05.2022 16:12

Amazon salió a bolsa en 1997 con un precio de emisión de 18 dólares. Desde entonces, la empresa ha cambiado radicalmente la forma en que la gente compra, convirtiendo al propietario Bezos en uno de los hombres más ricos del mundo.

Escrito por Peter Mukey, ARD Studio Nueva York

En los meses previos a la OPI, el fundador de la compañía, Jeff Bezos, les contó esta historia a los inversores potenciales:



Hace tres años, cuando trabajaba en un fondo de cobertura en Nueva York, me topé con este número: ¡el uso de Internet está creciendo a una tasa del 2300 % anual! Fue entonces cuando decidí: en el contexto de este lote, elaboraré un plan de acción.

Esto supuestamente sucedió mientras conducía con su esposa de Nueva York a Seattle, donde Bezos fundó su firma Cadabra en el verano de 1994. El nombre menciona al abogado Kadaver.

Kadabra se convierte en Amazon

Tres meses después, cambió el nombre de su empresa a Amazon. La idea de negocio sigue siendo la misma: un pedido por correo en línea. Bezos dice que tomó la decisión consciente de leer libros. Existe, con diferencia, el tipo de libro más diverso del mercado. La música es el número dos. Hay 200.000 CD disponibles, pero más de tres millones de libros en todo el mundo. Y 1,5 millones de ellos están solo en inglés.

Amazon.com, por ejemplo, salió a bolsa en el Nasdaq hace 25 años como la “librería más grande del mundo” —y le fue bien: el precio de emisión fue de 18 dólares— después de tres divisiones de acciones, el equivalente a 1,50 dólares estadounidenses. por acción hoy. Aquellos que no obtuvieron nada en la asignación aún podían realizar una operación al final del primer día de negociación a un precio de cierre de $23, menos que los $2 ajustados por división. A modo de comparación: las acciones de Amazon cerraron el viernes a $ 2,263. Y eso a pesar de que el precio ha bajado un 40 por ciento desde el verano.

Comprender el mercado mejor que otros

Dice Arun Sundarajan, un experto en tecnología de la Universidad de Nueva York que ha estado lidiando con el fenómeno Amazon durante años. Pero Amazon ya era una empresa que entendía el comercio en línea mejor que otras, incluso en el momento de su oferta pública inicial, según Sundaraga.

Desde su punto de vista, a diferencia de sus competidores, Amazon entendió una cosa: “Si no entregas los regalos de Navidad a tiempo, pierdes toda tu confianza”. En las Navidades de 1998 y 1999, Amazon fue el único minorista en línea cuyo sitio no se vino abajo, continúa informando Sundararaja. Amazon tenía la capacidad de cubrir la demanda masiva y construir la infraestructura logística para entregar los regalos de Navidad a tiempo, lo que funcionó bien para los clientes, pero no para los accionistas, para empezar.

En lugar de un dividendo, Besuz invirtió mucho. La librería en línea se ha convertido en un mercado en línea para casi cualquier cosa que puedas imaginar. Con Kindle, Amazon ha establecido el estándar de libros electrónicos que cubre el 80 por ciento del mercado estadounidense. El servicio web de Amazon altamente rentable ofrece servicios en la nube en todo el mundo.

Estrategia que cambió el mundo

Con el tiempo, surgió la pregunta una y otra vez sobre si Amazon lo estaba haciendo bien: continuar creciendo en lugar de reducir las ganancias, dice Sundararaja. Pero con esta estrategia, Amazon ha cambiado todo su comportamiento de compra más que cualquier otra empresa en el mundo occidental, y es responsable del hecho de que hoy en día es natural comprar en línea.

Esto y el hecho de que los minoristas en línea dependen menos de las tendencias y los desarrollos que, por ejemplo, Facebook o Twitter, Sundararajan asegura que Amazon seguirá teniendo éxito 50 años después de su salida a bolsa. Cuando observo las cinco principales empresas tecnológicas (Microsoft, Amazon, Apple, Google y Facebook), él cree que Amazon probablemente estará dentro de unos 25 años y dominará el mercado.