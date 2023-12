Cómo la soledad cambia la mente y el cuerpo

Es como la sensación que tienes antes de llorar. Pero las lágrimas no salen. En cambio, el sentimiento interno continúa extendiéndose, volviéndose más opresivo semana tras semana y mes tras mes. Es soledad. Quizás la más compleja de las emociones humanas haya dado lugar a una avalancha de estudios científicos durante la última década.

Psicólogos, neurocientíficos y otros investigadores están intentando descubrir los mecanismos biológicos que subyacen a la soledad. Proporcionan respuestas que dan esperanza.

Todos nos sentimos solos tarde o temprano en la vida. La mayoría de las veces, el sentimiento depende de la situación de transición en la que nos encontramos actualmente o en la que deberíamos estar. Cuando nos mudamos a una nueva ciudad, por ejemplo. O empezar un nuevo curso. Cuando perdemos a nuestro cónyuge o nuestro trabajo.

Ayuda El gobierno federal sólo recientemente 111 Medidas para combatir la soledad Acreditados, incluidas decenas de ofertas para grupos de autoayuda o cursos de formación diversos. el Mapa de suministro Su objetivo es ayudar a las personas afectadas por la soledad a encontrar ofertas en su zona: www.competencenetz-einsamlichkeit.de/angebotslandkarte. el Consulta telefónica Disponible las 24 horas al 0800/1110111, 0800/1110222 o 116123 o vía correo electrónico y chat en online.telefonseelsorge.de accesible.

Sin embargo, la soledad no es fácil de reconocer, ni para los médicos ni para los investigadores. Para muchas personas, la soledad desaparece tan rápido como apareció. Por ejemplo, si se unen a un club de fútbol aficionado o entablan una relación romántica. Sin embargo, como señaló una vez el famoso neurocientífico John Cacioppo, la soledad no está necesariamente relacionada con la ausencia de personas. Puedes sentirte solo incluso entre la gente.

Los afectados se sienten realmente desesperados debido a su sentimiento personal de no tener suficientes conexiones significativas. “Se sienten solos porque su red social no cumple con sus expectativas”, explica Daniel Russell, profesor de desarrollo humano y estudios familiares en la Universidad Estatal de Iowa. Para el New York Times. Russell ayudó a desarrollar la Escala de Soledad en UCLA, que se usa ampliamente en investigaciones para medir la gravedad de la soledad a través de 20 afirmaciones.

Como en un laberinto

Las personas solitarias tienen la impresión de estar solas en el mundo, incluso en compañía. Parecen estar atrapados en un laberinto del que no pueden salir. Durante el tiempo que pasan deambulando por los pasillos, su soledad se hace evidente. Se vuelve crónico.

En particular, dos grupos de edad parecen verse especialmente afectados por la soledad: los jóvenes y los mayores. En un estudio realizado en “Revista de Psicología” Los mayores niveles de soledad se publicaron entre personas menores de 25 años y mayores de 65 años. Un gran estudio de población alemán llegó a una conclusión similar. Otros estudios muestran que los desempleados, las personas con discapacidades físicas o mentales, las familias monoparentales y las minorías étnicas tienen un mayor riesgo de sufrir soledad crónica.

Las personas solitarias tienen la impresión de que están solas en el mundo y que no las necesitan. © Sasha Mente Libre

Es importante escuchar las primeras señales de alerta biológica, de lo contrario este sentimiento puede convertirse en una profecía autocumplida. Llegó a esta conclusión Investigadores en la revista “Aging and Mental Health”. Un equipo de la Universidad Brunel de Londres realizó un estudio a largo plazo en personas mayores de 50 años. Aquellos que estaban preocupados por sentirse solos en algún momento tenían en realidad más probabilidades de sentirse solos ocho años después que aquellos que no se preocupaban.

Una serie de consecuencias físicas y mentales.

Cuando se suprime la soledad, puede resultar cada vez más difícil hacer algo al respecto. Depresión, alteraciones del sueño, ansiedad, culpa, ira: puede seguir una cascada de síntomas psicológicos. Las investigaciones sugieren que la soledad crónica también está relacionada con problemas físicos y neurológicos, incluida una mayor susceptibilidad a infecciones, deterioro cognitivo, accidentes cerebrovasculares, demencia, enfermedades cardiovasculares, obesidad o diabetes.

Cómo se remodela el cerebro

Si la soledad es la epidemia que a veces se describe, ¿cuáles son sus causas? Los neurocientíficos han descubierto las primeras respuestas a esta pregunta en lo profundo del cerebro: las personas solitarias ven el mundo de otra manera Un equipo de la Universidad del Sur de California Yo descubrí.

Por lo tanto, la red de estado de reposo de las personas aisladas, que abarca varias regiones del cerebro, es más grande. La red se activa cuando nuestra atención se vuelve hacia adentro y comenzamos a pensar en los demás. Las personas solitarias parecen tener procesos de pensamiento diferentes. Piensan más, imaginan experiencias sociales y reflexionan sobre las situaciones que han vivido y sobre ellos mismos de una manera nueva.

¿Cuántas personas se sienten solas? En cuanto a la frecuencia de sentirse solo,… Los números son contradictorios. casi 25 por ciento La población alemana dice que a menudo se siente sola, como se desprende de “Barómetro de la depresión en Alemania 2023” El aparece. Según un estudio patrocinado por el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia Soledad en la red de competencias Por el contrario, en toda Alemania hay ocho millones de personas que a menudo o siempre se sienten solas. Diez porciento. Los expertos temen que muchas personas se resistan a admitir que se sienten solas. El tema está lleno de vergüenza.. READ Egipto: Nuevos descubrimientos en la necrópolis de Akkar - "Vi una momia de un hombre completamente cubierta con capas de oro"

Por un lado, las personas solitarias parecen dar demasiadas explicaciones y, por otro, precisamente por eso se consideran “diferentes”, lo que a su vez refuerza su sentimiento de incomprensión. Aún no se puede responder si la soledad provoca cambios en el cerebro o si los cambios conducen a la soledad.

Hay otros signos neurológicos: la amígdala, que desencadena nuestra respuesta de lucha o huida y ayuda a procesar las reacciones emocionales, funciona a toda máquina en las personas solitarias: esto, junto con los cambios neurológicos que aumentan el estrés físico, explica por qué las personas solitarias perciben lo social. cosas. Situaciones como amenaza, no como invitación. Esta hipervigilancia pone a la defensiva a las personas solitarias.

Podemos tomarnos 15 minutos al día para conectarnos con las personas que nos importan. Vivek Haligiri Murthydirector de salud de los Estados Unidos

Las personas solitarias dicen que es más probable que sus seres queridos las lastimen o las traten con dureza. “Psicología y envejecimiento”. A veces pueden reaccionar con “hostilidad sarcástica” porque temen un mayor rechazo. Y en otro estudio Los investigadores escriben sobre un “bucle de autorrefuerzo”: las personas solitarias tienden a arremeter contra sus amigos porque se sienten amenazadas. Esto los haría retroceder cada vez más. Así que no sólo ven el mundo de manera diferente, sino que lo ven como más amenazador.

Pero hay esperanza: la neurocientífica Stephanie Cacioppo, esposa del fallecido investigador John Cacioppo, está segura de que los cambios en el cerebro se pueden revertir. Los afectados pueden volver a salir del círculo vicioso. ¿pero cómo?

Sentirse solo en el cuidado

Los investigadores de todo el mundo quieren prestar mayor atención a las vulnerabilidades invisibles en la atención médica. Por ejemplo, Russell sugiere que la Escala de Soledad de UCLA o cuestionarios similares podrían incorporarse en un chequeo de salud anual. Sin embargo, esto requiere criterios de diagnóstico claros cuando una persona se siente extremadamente sola, y el médico debe hacer algo al respecto, subraya, de forma similar a otras enfermedades mentales como la depresión.

Cuando llegue el momento, los pacientes pueden ser remitidos a organizaciones útiles. El gobierno federal adoptó recientemente 111 medidas para combatir la soledad, incluidas decenas de ofertas de grupos de autoayuda y diversos cursos.

El terapeuta también puede animar a los pacientes a buscar ayuda psicológica. Terapia cognitivo-conductual, una forma de psicoterapia, Según los expertos, este parece ser el mejor método en este momento.Mejorar las habilidades sociales de las personas solitarias y disipar interpretaciones negativas. Esta terapia también puede ser útil para ayudar a los afectados a comprender el origen de su soledad y por qué pueden regresar a ella.

Pastillas para la soledad

De hecho, algunos científicos como Stephanie Cacioppo también están investigando Por una “pastilla” contra la soledad. pregnenolona baja En ensayos clínicos Se ha demostrado que reduce el estrés y puede ayudar a aliviar los síntomas de hipervigilancia. Sin embargo, una droga de este tipo, si se usa ampliamente, no saciaría la sed de conexión social, dijo Cacioppo a The Guardian. Los afectados sólo pueden tomar esto en sus propias manos.

De todos modos, los cambios más importantes deberían ser realizados por las propias personas. Los expertos no pueden dar un solo consejo que se aplique por igual a todos los afectados. Porque cada uno vive la soledad de manera diferente y tiene necesidades diferentes.

¿Qué pueden hacer las personas solitarias?

Una cosa está clara: las personas solitarias tienen que buscar contactos, aunque no les apetezca. Esto podría ser una videollamada diaria con tu hermana durante el almuerzo, un nuevo club de lectura, un amigo con el que haces ejercicio regularmente o una participación social. Incluso las pequeñas conversaciones cotidianas, como los encuentros casuales, pueden ayudar a las personas solitarias a sentirse más atendidas.

Puede ayudar a algunas personas a hacer uno o dos amigos cercanos y finalmente tener el coraje de hablar sobre su soledad. A otros les puede resultar más fácil conocer a más personas y formar menos conexiones profundas.

Vivek Halligir Murthy cree que la cura más eficaz para la soledad es ayudar a los demás. El principal funcionario de salud de Estados Unidos habla de “medicina que se produce en secreto”: “Podría significar tomarnos 15 minutos al día para conectarnos con las personas que nos importan, presentarnos a nuestros vecinos y preguntar. Cuide a sus colegas que puedan estar pasando por un momento difícil”. “.Buena decisión para vacaciones y Año Nuevo.