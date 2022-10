¿Cómo llegó a casa una vez con un fan de Munich…

Le dieron su propio toque a la canción “I’ll Never Give Up on You”. Esto se ve genial. ¿Tu objetivo era que el sonido original solo se escuchara débilmente?

Sí, tenía muchas ganas de diseccionar la canción, solo sacar el esqueleto y dejar que la gente la escuchara en su forma desnuda, sin ninguna producción.

En el pasado, siempre te ha gustado incluir una u otra versión de músicos como Neil Young, Chris Isaak o Nick Cave en tu lista de grupos en vivo. Entonces, ¿siempre has tenido una ligera tendencia a reinterpretar canciones de algunos de tus compañeros de clase?

Así es, yo solía versionar las canciones de artistas que estaban más en mi mundo, en mi género. Es más fácil de hacer porque ya los siento de manera similar. Pero no es un gran desafío. No lleves la canción a un lugar completamente nuevo. No se trata tanto de reinventarte a ti mismo como de honrar una canción o un artista que amas.

Eres ante todo un compositor. Por favor, describe de nuevo lo que significa para ti la canción de la versión.

Para mí, la portada se trata de encontrar una nueva forma de la canción para que el oyente pueda escuchar la canción de una manera completamente nueva y nueva.

Las canciones del nuevo álbum son tus canciones favoritas. Se eliminó el lastre innecesario para que pueda cuidar el espíritu del título, combinado con el hardware más económico, según se lee en el comunicado de prensa. ¿Qué significa eso?

Como se mencionó anteriormente, cuando nos enteramos de una canción, a menudo está en plena producción. Así que los acordes, las guitarras, etc. son parte de nuestra experiencia con la canción. Si lo quita todo, experimentará la canción de una manera nueva. Pero no se trata solo de jugar con el sonido (cualquiera puede, por supuesto), también se trata de las emociones que se transmiten en la nueva versión y cómo funciona la nueva versión.

¿Realmente haces algo para preservar la belleza única de tu voz?

Solo trato de cuidar mi salud en general. Evito los alimentos salados como las papas fritas, el chocolate y el alcohol porque todos tienen un efecto negativo en la voz.

¿Cubriste deliberadamente las canciones de tus colegas masculinos?

Sí, porque me parece interesante escuchar una canción escrita por un hombre y cantada por una mujer. Me gusta especialmente que “Waiting For A Girl Like You” suene tan diferente cuando la canta una mujer.