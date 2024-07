¿Cómo se reconoce la diabetes? Deberías conocer estas señales

La diabetes es una enfermedad muy extendida y sólo en Alemania afecta a unos 11 millones de personas, según datos de German Diabetes Aid. Además, cada vez más jóvenes desarrollan enfermedades metabólicas.

La detección temprana es especialmente importante para la prevención. Las posibilidades de recuperación son especialmente buenas para las personas con diabetes tipo 2 temprana, llamada prediabetes. Lo crucial es un cambio de estilo de vida con ejercicio adecuado, una dieta equilibrada y la evitación de determinados alimentos. Sin embargo, reconocer adecuadamente los síntomas de la diabetes tipo 1 puede salvar vidas, sin mencionar un tratamiento bien adaptado.

Pero, ¿cuáles son los primeros signos de diabetes que debes conocer y qué síntomas podrían indicar un trastorno del azúcar en sangre?

Diabetes tipo 1: los primeros síntomas se pasan por alto, especialmente en los niños

El impacto aterrador de la pandemia de Corona: el virus ha duplicado el número de casos de diabetes tipo 1 en niños Asociación Alemana de Diabetes (DG) escribe. Porque los síntomas no se reconocían o se ignoraban, y también porque ir al médico durante el confinamiento se asociaba con un riesgo de infección. Un avance peligroso, porque el tratamiento de la diabetes con suministro de insulina es vital para la diabetes tipo 1. Si no se hace esto, según la DGG, aumenta el riesgo de una disfunción metabólica grave, la llamada cetoacidosis, que puede provocar un coma diabético mortal. Las distorsiones cognitivas también pueden ser el resultado de una diabetes tipo 1 no tratada.

La DDG también enumera los síntomas típicos del coma diabético grave. náuseas o Vómitos, Respiración rápida Y uno Olor agrio a acetona. De respirar. En tales casos, los niños infectados necesitan atención médica inmediata, según la Dirección General de Gobernanza.

La diabetes tipo 2 se desarrolla gradualmente

A diferencia de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 puede pasar desapercibida durante muchos años. El peligro es que una enfermedad que inicialmente sólo se desarrolla gradualmente se convierta en una diabetes grave, en la que el cuerpo desarrolla una resistencia irreversible a la insulina, que debe tratarse con insulina durante toda la vida.

Además de la predisposición genética, según Ministerio Federal de Salud La obesidad y la falta de ejercicio son las principales causas de la diabetes tipo 2, pero una dieta desequilibrada, es decir, una dieta baja en fibra o rica en grasas y azúcares, y el tabaquismo también favorecen el desarrollo de la “diabetes del adulto”. Pero ¿cuáles son los síntomas generales de la diabetes?

Diabetes: Estos son los primeros signos

Síntomas similares pueden indicar diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Las cuatro principales señales de advertencia…

Sed

orinar

Pérdida de peso

agotamiento

…y se complementan con otros signos, entre ellos:

Mal rendimiento o concentración.

Olvidando

Frustración e incluso depresión.

Problemas de la vista

Infecciones recurrentes

Mala cicatrización de heridas

Piel seca

A modo de comparación: según el Ministerio Federal de Sanidad, entre el 90 y el 95 por ciento de todos los casos de diabetes están relacionados con la diabetes tipo 2. Estas cifras son problemáticas para la prevención de la diabetes porque hay que persuadir a muchas personas sin síntomas para que se sometan a exámenes preventivos. Actualmente, la diabetes se diagnostica rápidamente y se puede identificar de cuatro maneras diferentes.

Por cierto: además de las inyecciones de insulina, existen varias formas de reducir los niveles de azúcar en sangre. Esto también incluye el consumo de ciertos alimentos.