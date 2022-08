¿Cómo tomo una decisión realmente buena? Consejos de los expertos

¿pizzas o pastas? ¿El mar o la montaña? ¿Un apartamento en una gran ciudad o una casa en el campo? En la vida cotidiana, las personas tienen que tomar muchas decisiones. Algunos de ellos son bastante ordinarios, otros tienen un gran impacto en la vida. Pero elegir entre dos o más alternativas no es tan fácil.

Thomas Bergner sabe cómo hacerlo muy bien. El médico y entrenador escribió el libro Toma buenas decisiones (Clet Kota, 329 páginas, 32 €).

“Una buena decisión nos lleva más lejos en la dirección que queremos ir. Es buena para nosotros”, dice Bergner. Además, no daña a otra persona, a una organización o al medio ambiente con ella. El experto explica que seria o incluso intencional Se deben evitar lastimar a las personas, lo mínimo.¿Cómo funciona esto en la vida cotidiana?Aquí el experto en decisiones desvela algunos de sus trucos.

Así se toma una buena decisión

Reducir selección: Docenas de productos casi idénticos se apilan en los estantes de los supermercados. Si quieres iniciar una formación profesional o estudiar, tienes que elegir el adecuado entre miles. Bergner aconseja preseleccionar. Entonces uno elige una de estas alternativas con descuento. Da un ejemplo de comprar un auto nuevo. En primer lugar, puede limitarse a dos marcas. Luego piensas de qué tamaño debe ser el auto. Poco a poco, la selección se estrecha cada vez más.

Decide de una vez por todas: “Uno puede tomar una decisión básica sobre cierto contenido una vez en la vida y mantenerla desde entonces”, dice el experto. Un buen ejemplo es Mark Zuckerberg, que usa una camiseta gris similar todos los días y ya no gasta su energía pensando en qué ropa ponerse. Otras personas comen lo mismo en el desayuno todos los días o siempre compran la misma pasta de dientes. “Por supuesto, tampoco se debe impedir toda la espontaneidad”, aconseja Bergner.

Estructura de la vida diaria: Quienes hacen la estructura eventualmente desarrollan hábitos y rutinas. La ventaja es que estos funcionan casi automáticamente. Por lo tanto, no se desperdicia energía para tomar decisiones diarias. “Yo como comida caliente a la hora de comer, nunca por la noche. Durante el día solo bebo agua. La coca cola en la nevera no me interesa nada”, cita Bergner como ejemplo.

Deja las cosas sin importancia a los demás.

Cambio de perspectiva: “¿Se puede ver de otra manera? Esta es una pregunta importante. La respuesta siempre es: Por supuesto que se puede ver de otra manera”, dice el entrenador. Si cambias el marco, es decir, miras una decisión desde una perspectiva diferente, aflojas un poco el nudo en tu cabeza.

Deja que otras personas insignificantes decidan: ¿En qué restaurante comemos hoy? ¿Comprar jabón para platos con aroma a limón o hibisco? ¿Ir a un lago para bañarse o a una piscina al aire libre? Estas decisiones sin importancia pueden dejarse en manos de otros para mantener la mente despejada.

Acercarse al tema real: A veces, las personas tienden a posponer las decisiones importantes y se concentran en las que parecen más fáciles. Limpiar en lugar de escribir aplicaciones es un ejemplo clásico. Aquí es donde puede ser útil preguntarse: “¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Se trata realmente de este tema? “Si puede encontrar una respuesta a este tema, la decisión será más fácil para usted.

Una noche de sueño en las decisiones

Toma decisiones importantes en la mañana: Por la mañana sentimos, en el mejor de los casos, un buen descanso y una buena forma psicológica. Por lo tanto, esta hora del día es adecuada para tomar decisiones importantes. “A menos que haya estado involucrado toda la noche, entonces por supuesto que no”, dice el experto.

sin presión: A veces, está atrapado en una reunión o presentación de ventas y necesita tomar una decisión de inmediato. la presión se acumula. En tales casos, Bergner aconseja dejar la situación por un corto tiempo, aunque solo sea con el pretexto de tener que ir al baño. Allí puede distraerse, por ejemplo, con un juego en su teléfono inteligente. Por lo general, la intuición aparece y ayuda a tomar la decisión correcta. “La intuición es silenciosa y no tan ruidosa como un presentimiento”, dice el entrenador.

Dormí en él por una noche: ¿Debo aceptar el trabajo o no? ¿El apartamento inspeccionado es realmente el apartamento correcto? Tales decisiones importantes también deberían ocurrir en la mente subconsciente. Es por eso que el experto siempre aconseja dormir sobre él una noche, especialmente si realmente quieres comprar algo. Al día siguiente, un bolso caro o un sofá voluminoso pueden no parecer tan indispensables como ayer en la tienda o mientras navegaba por Internet.

Establecer plazos con fechas

Tome decisiones antes de tener que: Si vas al supermercado con una lista de compras, no serás tentado por las especialidades locales. No todos los que deciden qué tipo de hamburguesa quieren comer antes de ir a un restaurante de comida rápida pueden comprar un menú completo. “Aconsejaría tomar decisiones antes de tener que hacerlo, si es posible”, dice Bergner.

Establecimiento de plazos: Las personas que hacen dieta con experiencia conocerán bien la frase: “¡Comenzaré pasado mañana!” Esto no es una buena idea, dice el experto. “Pasado mañana es siempre pasado mañana. Los plazos siempre deben tener una fecha concreta”, es su consejo.

“Bueno” es suficiente: ¿Es este limpiacristales realmente el mejor? ¿No podría haber una mejor pareja para mí como socio? Bergner desaconseja esforzarse por lo mejor. “Siempre es mejor. Pero se necesita mucho tiempo para que suceda. Cuesta tiempo y dinero”, explica el entrenador, y agrega: “Tiene que encajar. Ha sido completado”.

Espera, no pienses

Considere el tiempo después del gol: Finalmente se obtuvo el título. De repente, se libera una gran cantidad de tiempo y energía que una persona gastó anteriormente para lograr el objetivo. Este vacío puede ser incómodo. “Si quiere evitarlos, es posible que no tome ninguna decisión”, dice Bergner. Es por eso que todos deberían pensar en cómo lidiar con eso una vez que se logre el gran objetivo.

No cuestione las decisiones: A menos que sea absolutamente necesario. El experto aconseja: “Observe el curso de los acontecimientos con atención y calma, no medite”.

