Company of Heroes 3: un juego de estrategia en tiempo real divertido y avanzado, con un rendimiento mínimo

Company of Heroes 3 Key es un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por Relic Entertainment y publicado por Sega para Microsoft Windows, con fecha de lanzamiento de 2023. eurogamer, que obtuvo el código inicial, citó el nivel de detalle como uno de los puntos fuertes del juego y elogió las texturas, la animación y la destrucción como “hermosas”. Además, también hubo elogios por la orientación táctica.



La configuración máxima en dispositivos de gama media proporciona un buen equilibrio

Las configuraciones mejoradas en Company of Heroes 3 son limitadas y se enfocan principalmente en la estabilización a expensas de la tecnología de punta y DX12. Las configuraciones altas en un hardware modesto brindan un buen equilibrio. Si bien siente que el juego es técnicamente fuerte pero no muy exigente, lo recomienda como un RTS con énfasis en el juego táctico en lugar de batallas a gran escala.

Logre velocidades de cuadro más altas: Ryzen 5 3600 y RTX 2060 Super

Incluso si Heroes 3 no está a la altura de las expectativas porque no supera los límites del hardware moderno con la última tecnología de vanguardia, ni hace overclocking en la versión DX12 de Essence Engine, aún puede ejecutar juegos a 1080p. un Ryzen 5 3600 y un RTX 2060 Super. Al escalar la resolución, los jugadores pueden lograr una alta frecuencia de actualización para sus ventanas VRR, todo mientras mantienen una gran cantidad de placer visual.

No hay tecnología de punta o beneficios de DX12

Heroes 3 se queda corto cuando se trata de tecnología de punta o los beneficios de DX12. Carece de trazado de rayos, sombreado RT y oclusión ambiental, lo que da como resultado una experiencia de juego técnicamente “segura”. En general, los jugadores pueden esperar una experiencia RTS pulida y divertida con excelentes gráficos, pero no una que muestre el poder del hardware actual.

Recomendación a pesar del enfoque técnico poco ambicioso

Company of Heroes 3 puede ser un juego un poco conservador desde un punto de vista técnico, pero lo compensa con una gran cantidad de texturas muy detalladas, animación y calidad de destrucción, a pesar de la falta de trazado de rayos, oclusión ambiental y sombras RT. . Hay varios ajustes para maximizar la calidad de la imagen, pero la agrupación de sombreadores de luz y la limitación de un solo hilo restan valor al rendimiento general. Sin embargo, jugar Company of Heroes 3 en una PC de gama media con configuraciones altas es un buen equilibrio y puede proporcionar una experiencia agradable. Es posible que el juego no supere los límites del hardware moderno, pero aún así es muy recomendable como un RTS que se centra en el juego táctico en lugar de las batallas a gran escala.

¿Company of Heroes 3 necesita un sistema potente?

No, Company of Heroes 3 funciona bien en hardware modesto, con configuraciones altas que brindan un buen equilibrio. Sin embargo, es posible que se requieran sistemas más potentes para aprovechar al máximo la configuración de gráficos.

