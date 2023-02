2 millones de juegos vendidos en 24 horas y revisión

Se esperaba que Children of the Forest encontrara rápidamente muchos seguidores y el desarrollador Endnight Games lo confirma en Twitter en una de sus raras publicaciones en las redes sociales. Se vendieron 2 millones de unidades en las primeras 24 horas. El fin de semana, el título, mientras tanto, volaba alto en Steam. 350.000 personas jugaron el sábado y es probable que ese número aumente a medida que avanza el fin de semana.

Además de la euforia inicial, también se extiende cierta decepción. Los jugadores pueden entusiasmarse con las imágenes y el sistema de construcción. La isla, que ahora es cuatro veces más grande, a veces parece vacía porque no hay mucho que hacer en las amplias áreas al aire libre y a algunas personas todavía no les gusta el equilibrio. Pero hay un remedio inmediato para esto ajustando la configuración al iniciar el juego. Algunos también encuentran la historia un poco débil y Kelvin no es el más brillante. En general, sin embargo, el 84% todavía está de acuerdo.

Children of the Woods: más popular que Hogwarts Legacy y uno de los mayores lanzamientos de Steam

La primera solución está aquí.

Endnight Games ha anunciado la próxima actualización en 14 días, pero ya ofrece un pequeño parche de revisión para Sons of The Forest:

Se solucionó un problema por el que quitar el libro de la mochila bloqueaba el juego.

Problema de mapeo de entrada fijo

Se le pide que informe de errores, especialmente en el acceso anticipado. Los errores críticos deben corregirse rápidamente y el resto se convierte en parte del ciclo de actualización.

The Forest 2 se lanza el jueves 23 de febrero a las 7 p.m. Ahora interpretas a un soldado especialmente entrenado en una misión: esto es un poco diferente del accidente accidental de John Doe en la primera parte. Estabas buscando a tu hijo ahora que es un multimillonario desaparecido. El cambio puede parecer pequeño, pero puede tener un impacto profundo en su experiencia de juego. Pero ahora puedes simular la “llegada de un hombre blanco a una isla tropical” con ocho cooperativas, cortar todo y construir una gran fortaleza que te protegerá de los “habitantes” nativos. The Forest 2 se anunció en 2019 y se ha retrasado varias veces. PCGH brindará una prueba técnica, pero recién pudo comenzar a las 7 de la noche de ayer.