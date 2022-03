Compra la PS5: Tape el 24 de marzo. – Asegúrate de vigilar a estos tres comerciantes ahora

paraNoah Strothoff Cerrar

La situación en torno a la PS5 sigue siendo tensa. Pero ahora algunas gotas pueden estar finalmente pasando el rato. Te mostramos todos los detalles sobre la renovación de la consola de cinta.

Actualizado desde el 24/03/2022 09:30 a. m.: Si todavía está buscando una PS5, debe prestar especial atención hoy. Dos de los minoristas están de moda en este momento, y hay esperanza de una posible caída de PS5 en un tercero.

Su enfoque principal hoy debe estar en MediaMarkt y Saturn. Allí, tras una problemática miniacción ayer, el escenario anticipa una inmediata gran venta. Puede encontrar más información sobre esto aquí: Compre PS5: MediaMarkt y Saturn están súper calientes hoy: una gran oportunidad para renovar

Además, muchos esperan lanzar la PS5 antes del gigante de Internet Amazon. Amazon FR vendió la PS5 ayer; también era posible enviarla a Alemania. Algunos toman esto como una señal de que las cosas pueden comenzar aquí en un futuro cercano. Así que asegúrese de mantener los ojos bien abiertos hoy para estos tres minoristas.

Compra de PS5: Eso es hasta el 23/03/2020 Ocurrió en el frente de PS5

Actualizado del 23/03/2020 a las 17:00: MediaMarkt y Saturn están en línea nuevamente, pero aún no hay nuevas consolas disponibles para comprar. Al mismo tiempo, hubo varios informes de usuarios en Twitter de que MediaMarkt había cancelado una vez más su consola. Entonces, tal vez se suponía que la PS5 no saldría a la venta en absoluto. Aún está pendiente un comunicado de MediaMarkt.

Mientras tanto, PlayStation Network actualmente está causando problemas a los jugadores. Al menos si ya has hecho la nueva actualización de PS5. Los usuarios informaron que PSN ya no está disponible después de la actualización del sistema PS5.

Actualizado desde el 23/03/2022 a las 16:20: La página de PS5 en MediaMarkt y Saturn actualmente está experimentando problemas masivos y no es accesible. Todavía hay una gran caída de PS5 en ambos minoristas sobre la mesa. Le recomendamos que continúe monitoreando la situación.

Compra de PS5: MediaMarkt sorprendentemente vende suministros de PlayStation 5

Actualización del 23/03/2022 a las 16:00: Ahora, la caída de PS5 en MediaMarkt fue una completa sorpresa. El minorista ofreció una selección muy pequeña de Sony PS5 por un corto tiempo. Todos los paquetes se agotaron en unos segundos. Versión de disco de PS5 vendida con Horizon Forbidden West y Uncharted Collection. Todavía no está claro si seguirán más ofertas de consolas. Podría valer la pena estar atento.

Actualización del 23/03/2022 a las 15:00: Para aquellos que ya tienen una PS5, jueguen en su consola más tarde esta noche, ya que Sony lanza hoy una nueva actualización para PlayStation 5. Incluye mejoras en la interfaz de usuario, opciones de chat grupal, una aplicación PS actualizada y un control remoto para juegos. Además, se ha anunciado que VRR será compatible con PS5 en el futuro, lo que dará como resultado un mejor rendimiento gráfico para la consola. Todos los detalles se pueden encontrar en Blog oficial de PlayStation Vuelve a leerlo en paz.

Actualizado a partir del 23/03/2022 a las 12:50 horas: Después de lanzar la PS5 en Amazon FR esta mañana, el siguiente rayo de esperanza está a la vuelta de la esquina. MediaMarkt y Saturn planean un ataque promocional a PlayStation para el mes de abril. Los distribuidores de consolas no querían formular exactamente esto, pero muchos ya están asumiendo que las consolas se renovarán el próximo mes.

Actualizado desde el 23/03/2022 09:10: El instinto tenía razón, la Sony PS5 acababa de empezar a venderse en Amazon FR. Todos los jugadores expertos ahora pueden obtener la PS5 en Francia. La entrega a Alemania es posible sin ningún problema. Mantenemos los dedos cruzados.

Compra de PS5: la renovación de la consola de Amazon es inminente

Actualización del 23/03/2022 a las 8:40 am: La nota inicial finalmente está aquí, pero desafortunadamente no en Alemania. Alternativamente, los clientes de Amazon FR pueden esperar una renovación de PS5 muy pronto. De hecho, los jugadores alemanes también han podido pedir fácilmente sus consolas desde Francia en los últimos lanzamientos. Así que si te gusta un poco más atrevido, deberías echarle un ojo a Amazon Francia. Al igual que nosotros en el pasado, la renovación de PS5 probablemente comenzará entre las 9:00 y las 10:00 a. m.

Actualización del 22/03/2022 17:15: Pasa otro día sin ningún hecho destacable en cuanto a PS5. Si bien la consola todavía está agotada de forma crónica, es extraño que los primeros rumores sobre la PS5 Pro estén circulando actualmente. Hemos revisado y revisado los rumores sobre la nueva PS5 para usted en detalle.

Actualización del 22/03/2022 a las 8:40 am: El lunes fue tan tranquilo ayer como lo fue la semana anterior. Todavía no hay señales reales de vida de la Sony PS5. Todavía falta en gran medida la reposición. Incluso hoy, martes, no debe esperar un alivio automático del modo de consola. Si ocurre una recuperación milagrosa repentina, le informaremos de inmediato. Si es así, debería ocurrir una caída en la renovación en uno de los principales minoristas. Así que esté atento a OTTO, Amazon, MediaMarkt y Saturn.

Comprar PS5: ¿La próxima semana vendrá sin suministros de consola?

Actualización del 21/03/2022 a las 8:40 am: Nueva semana, nueva suerte. La Sony PS5 todavía es bastante rara, pero hay signos mínimos de mejora en la situación actual. Por ejemplo, la semana pasada hubo una pequeña caída en el agente de PS5 Spielegrotte. No es una renovación importante, sino el comienzo de una situación general más relajada. Resumimos el estado actual de la PS5 en nuestro análisis de disponibilidad de la próxima semana.

Actualización del 20/03/2022 a las 10:40 am: PS5 actualmente está agotado. Por otro lado, se están reduciendo muchos accesorios y juegos para la consola OTTO: Ofertas de PS5 en OTTO – Títulos principales reducidos hasta en un 54 por ciento

El mensaje original del 20 de marzo de 2022: Hamburgo: las pocas renovaciones y la falta de lanzamientos actualmente mantienen ocupados a los compradores de PS5 de Sony. En muchos lugares no ha habido nuevas consolas para comprar en semanas y la situación sigue siendo tensa. A pesar de las malas condiciones, podría haber muchas caídas muy pronto. Esto se debe principalmente a que los grandes distribuidores de la consola ya pasaron su fecha de vencimiento y pueden vender la PS5 en cualquier momento. Te mostramos la situación actual en torno a la PS5 y te contamos cuándo podría haber suministros.

Compra de PS5: la consola se está agotando en todos los minoristas: ¿cuándo habrá suministros?

Esta es la situación actual con la renovación de la consola: El último lanzamiento de PS5 fue el 17 de marzo en PlayStation Direct. Solo había consolas por invitación. El mismo día, todavía quedaban algunas consolas en el comerciante Spielegrotte. La última caída de velocidad real se realizó en el OTTO el 21 de febrero. Ya ha pasado un mes entero. Desde entonces, la situación se ha vuelto muy tranquila para todos los comerciantes. Puede encontrar una descripción general de todos los comerciantes aquí:

El estado actual de las nuevas consolas PS5 de minoristas populares

Ubicación de PS5 en MediaMarkt y Saturn -> Último lanzamiento para PS5 el 20/01/2021: Grandes posibilidades de renovar en MediaMarkt y altas posibilidades de renovar PlayStation 5 en Saturn

PS5 en Amazon -> Último lanzamiento para PS5 el 19/01/2021: Altas posibilidades de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en OTTO -> Último lanzamiento para PS5 el 21/02/2021: Probabilidades medias a altas de regeneración de la consola

Sitio de PS5 en Experto -> Último lanzamiento para PS5 01/05/2022 (en la tienda): Probabilidades medias a altas de regeneración de la consola

Poniendo la PS5 en Muller -> Último lanzamiento para PS5 el 15/02/2021: Probabilidades medias a altas de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en PlayStation Direct -> Último lanzamiento de PS5 el 17/03/2022: Probabilidades medias para una renovación de consola

El sitio de PS5 en la alternativa -> PS5 Last Big Drop el 28/02/2021 (falsa alarma): Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en Euronics -> Último lanzamiento para PS5 el 29/12/2021: Altas posibilidades de regeneración de la consola

Estado de PS5 en MediMax -> Último lanzamiento de PS5 el 12/01/2021: Probabilidades medias a altas de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en GameStop -> Las consolas PS5 se venden solo en la tienda

Sitio web de PS5 en ComputerUniverse -> Último lanzamiento de PS5 el 04/01/2022: Probabilidades medias a altas de regeneración de la consola

Sitio web de PS5 en Cyberport -> PS5 último lanzamiento el 17/08/2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Sitio web de PS5 en MyToys -> PS5 último lanzamiento el 13/12/2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en Smyths Toys -> último lanzamiento de PS5 el 27/10/2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Posición de PS5 en la gruta del juego -> último lanzamiento de PS5 el 17 de marzo de 2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en Conrad -> PS5 Apareció por última vez en la tienda el 14/1/2022: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en Real -> Última entrega de PS5 en la tienda 12/04/2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Sitio de PS5 en Coolblue -> sin venta todavía: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

¿Dónde puede caer? Puede ver en nuestra descripción general que casi todos los minoristas importantes tienen buenas oportunidades de renovación. La conclusión es que la caída puede ocurrir en cualquier lugar. Sin embargo, generalmente hay una sequedad significativa en la consola, lo que dificulta la regeneración. Esperamos que uno de los mayores jugadores de PS5 sea el próximo en vender la consola. Debería ser MediaMarkt, Saturn, Amazon u OTTO. Puede comenzar tan pronto como el lunes.

Compre PS5: Ticker a partir del 20.03.2020: estos distribuidores están aún más calientes el lunes. © Sony / Amazon / MediaMarkt / GameStop / Saturno / Müller / Experto

Compra de PS5: se anuncian atascos de entrega: ¿cuándo se resolverá el problema?

¿Cuándo volverán finalmente los suministros? La propia Sony ha anunciado que actualmente hay cuellos de botella en la entrega con la PS5. No puede entregar las cantidades prometidas, lo que probablemente explica por qué muchos minoristas no tienen consolas inicialmente. Según Sony, este tema debería estar presente en el primer trimestre. Así que las cosas tienen que ser investigadas pronto.

Pero esto no significa que la escasez general de consolas vaya a terminar. Todavía hay problemas con la entrega de chips para PS5. Como resultado, no se pueden construir muchos controladores en general. Se espera que esta escasez de chips continúe durante 2022. Si desea obtener una consola sin esperar, eche un vistazo aquí: Renovación de fin de semana: PS5 garantizada aquí

