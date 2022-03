Nothing Phone 1: todo sobre características, versión y precio

Con ‘Nothing Phone 1’, un equipo liderado por el ex cofundador de OnePlus ahora quiere alejar a Apple del trono de los teléfonos inteligentes. Hasta ahora, muchos detalles se han omitido del gran anuncio, pero la startup británica parece contar con una amplia colaboración con Google y otros fabricantes de hardware. El teléfono inteligente debería convencer sobre todo por su conectividad perfecta y su plataforma abierta.

Casi ningún fabricante puede compararse con Apple cuando se trata de teléfonos inteligentes de alta gama. Sobre todo, el poderoso hardware en coordinación casi completa con iOS hace que el paquete general sea imbatible para muchos. Desafortunadamente, esto también se aplica al alto precio. Los dispositivos correspondientes a veces cuestan más de 1000 euros. Sin embargo, el fabricante de hardware de Cupertino ahora puede enfrentarse a la competencia del entorno OnePlus.

“Nada” quiere atacar a Apple

El nombre “Nada” suena un poco menos emocionante al principio. La startup londinense no es una recién llegada, es Carl Bay. El ex cofundador de OnePlus no es nada conocido en la industria. En los últimos años, OnePlus ha sido considerada una de las marcas más atractivas en términos de relación precio-rendimiento. Aún más interesante es la pregunta de cómo y por qué nada quiere atacar el sector de alta gama altamente competitivo. También puede ver un hueco dejado por Huawei. Al fin y al cabo, los chinos han sufrido las sanciones estadounidenses en los últimos años y prácticamente han desaparecido del mercado occidental.

Socios de hardware conocidos a bordo

Cuando se trata de proveedores de hardware, la startup británica se basa principalmente en nombres conocidos. Qualcomm, Samsung y Sony están a bordo, por ejemplo. Sin embargo, esto también indica que, a diferencia de Huawei, el negocio interno no depende en gran medida de los desarrollos internos. Por ejemplo, el rival Huawei ha instalado su propio conjunto de chips con “Kirin”. Apple también está instalando cada vez más desarrollos propios en sus dispositivos. No solo para volverse menos dependiente de los fabricantes, sino sobre todo para coordinar mejor el hardware y el software y reducir el consumo de energía. Sin embargo, dados los fabricantes mencionados, es claro que se utiliza conocimiento externo, especialmente para procesadores, pantallas y cámara.

Almacenar Android como base

Sin embargo, a diferencia del iPhone, se supone que “Nothing Phone 1” no tiene su propio sistema operativo. Con Android de Google, el fabricante ofrece una plataforma abierta, y también quieren prescindir de bloatware instalado adicionalmente. Un buen movimiento, porque tales adiciones involuntarias fueron especialmente populares en dispositivos de fabricantes chinos en el pasado, que desafortunadamente tampoco conservaron el excelente chip. Sin embargo, el trasfondo de esta decisión es que Nothing Phone 1, como plataforma abierta, debe brindar a los usuarios la oportunidad de configurar el teléfono inteligente de la manera más individual posible de acuerdo con sus propios deseos.

Vía contacto

Pei enfatizó particularmente la interacción perfecta entre el hardware y el software en los dispositivos de Apple. Nada quiere basarse en esto, pero a diferencia del modelo de California, se basa en una comunicación fluida entre los diferentes fabricantes. El teléfono debería conectarse fácilmente a Apple AirPods o automóviles Tesla, entre otras cosas. Esto, a su vez, no puede ser posible con un sistema operativo cerrado. Además de Android “desnudo”, se espera que Nothing Phone 1 obtenga su propio iniciador y tres actualizaciones importantes de Android.

También interesante: Apple hace una fortuna porque los clientes de iPhone pierden dos cosas

Calificación de los editores de TECHBOOK

A primera vista de las especificaciones, “Nothing Phone 1” no ofrece desarrollos internos innovadores, sino que trabaja principalmente con socios conocidos. Estrategia ya conocida de los competidores. Pero para un ataque front-end “real” a Apple, será necesario un desarrollo completamente nuevo del sistema operativo. Aquí es exactamente donde radica la fuerza especial del iPhone, porque Android no fue desarrollado principalmente para los dispositivos de un fabricante en particular. En el pasado, los dispositivos se diferenciaban principalmente por modificaciones en la superficie o el gatillo. “Nada” sigue siendo en gran parte cierto en este concepto. En general, no esperamos que el dispositivo sea un gran éxito, pero lo más probable es que sea otro teléfono inteligente Android, aunque sea interesante. Al final, la única duda que queda es el precio: si es mucho menos de 1000 euros, es probable que también sea muy interesante para algunos usuarios de Apple.

hinchar