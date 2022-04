Comprar PS5: Renovado en OTTO – ¿Nueva consola después del fin de semana?

paraNoah Strothoff Cerrar

En OTTO en particular, siempre ha habido una gran caída de PS5 en el último año. ¿Podría terminar el silencio de la radio después del fin de semana?

Actualizado desde el 23/04/2022 a las 11:05 am: Contrariamente a nuestras suposiciones, OTTO PS5 de Sony no se vendió ayer. Sin embargo, nuestra sospecha sigue siendo que la cadena minorista alemana OTTO en particular es uno de los candidatos más importantes para su reposición. La próxima semana en particular podría ser emocionante y puede traer la renovación que nos fue rechazada esta semana.

En este punto, queremos aclarar todo para el fin de semana porque, como ocurre con casi todos los demás minoristas, no sospechamos, según las últimas semanas y meses, que la venta se realizará durante el fin de semana.

Actualización del 22/04/2022 a las 8:53 am: Además de Müller, OTTO todavía puede vender la PS5 hoy. En el pasado hubo una renovación el viernes y la caída ahora estará vencida. De momento no podemos decir más que en los últimos días. OTTO sigue siendo el punto de contacto más importante en Alemania y definitivamente debería estar atento al minorista hoy.

Actualización del 22/04/2022 a las 8:31 am: En OTTO actualmente no hay nuevos paneles de control. El punto bajo de Müller está ocurriendo actualmente: Müller ahora vende PS5 – Ahora ataca rápido

Actualización del 21/04/2022 a las 7:35 am: Hoy volverá a ser emocionante en OTTO. El minorista es y seguirá siendo el candidato más candente para el lanzamiento en línea, y el jueves es el Día OTTO, como todos sabemos. Aunque el garante de suministro ya agotó la PS5 otros días, el foco estuvo el jueves.

E incluso si actualmente no hay fuertes signos de disminución, Sony ha lanzado más consolas nuevas últimamente. Como uno de los mayores proveedores alemanes de PS5, OTTO no tardará en llegar. Así que asegúrese de estar atento a la OTTO hoy entre las 9:00 y las 10:30 a. m. y entre la 1:00 y las 2:00 p. m. Puede valer la pena.

Por cierto, otros comerciantes también son muy interesantes actualmente. Puede encontrar más información sobre el estado de la vista general y los desarrollos más importantes relacionados con los suministros de PS5 en los países de habla alemana aquí en nuestra transmisión en vivo de PS5: Compre PS5: Ticker el 21 de abril. Estos son los principales candidatos actuales

Actualización del 20/04/2022 a las 8:15 am: OTTO no ha visto una caída de PS5 durante aproximadamente dos meses, a pesar de que todos los demás proveedores importantes de PS5 aquí en Alemania se han agotado varias veces. Como uno de los puntos de contacto de PS5 más grandes y populares de Alemania, OTTO no debería tardar en llegar y, por lo tanto, aún se considera el candidato de lanzamiento en línea más popular en la escena de cazadores de PS5. En resumen: ¡mantén los ojos abiertos en OTTO!

El mensaje original del 19 de abril de 2022: Hamburgo: la PS5 de Sony ha aparecido en varios minoristas en las últimas semanas. OTTO es una de las pocas excepciones, ya que no ha habido nuevos suministros desde febrero y hay muchas posibilidades de que esto cambie pronto. En general, muchos expertos esperan que OTTO venda nuevas consolas pronto. Te mostramos la situación actual en OTTO.

Compre PS5: OTTO con la mejor oportunidad de caer: así es con los suministros

¿Cuándo fue la última vez que la PS5 estuvo aquí? Las últimas consolas se agotaron aquí el 21 de febrero. Eso fue hace unos dos meses. Desde entonces ha habido mucha especulación sobre los suministros, pero no hay indicios ni ventas. En caso de que se caiga, puede encontrar la PS5 en OTTO aquí:

¿Cuándo pueden llegar nuevos suministros? De hecho, la caída de OTTO se retrasó semanas. La consola se ha vendido varias veces por competencia en las últimas semanas, mientras que OTTO no ha obtenido nada. Es muy probable ahora que OTTO también haya adquirido nuevas consolas y las venda pronto. La hora de entrega real es el jueves, porque las últimas entregas siempre ocurrieron ese día de la semana.

Compra de PS5: situación actual de OTTO: ¿cuándo llegarán los suministros? © OTTO / Sony / Unsplash

Comprar una PS5: consejos para comprar una consola de OTTO

Cómo acceder a la consola: Las bajas se realizan en OTTO sin previo aviso. Normalmente se notan ligeros cambios en la tienda cinco minutos antes de aterrizar, lo que anuncia renovación. Recomendamos crear una cuenta de cliente con OTTO con anticipación, ya que esto acelerará el proceso de pedido. Desafortunadamente, no hay otros trucos.

De lo contrario, esté atento a nuestro indicador de estado de PS5. Hay una actualización allí una vez que un distribuidor en Alemania vende la PS5.

