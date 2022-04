Samsung Display logra un nuevo hito en la producción QD OLED

Se dice que el rendimiento en la producción de QD-OLED de Samsung Display es del 75 por ciento. Sobre todo, Samsung quiere usar esta conexión para motivar a sus empleados.

Un movimiento inusual de Samsung Display, que transmitió información a sus empleados sobre la productividad de sus pantallas QD OLED vendibles. Muy a menudo, a los fabricantes de monitores les gusta no prestar atención al nivel de desperdicio durante la producción. No solo para no preocupar a los empleados, inversores y terceros, sino también para garantizar que los competidores no tengan una visión profunda de sus propios números. Sin embargo, según Samsung Display, el rendimiento de producción del 75 por ciento (el 25 por ciento de las pantallas OLED QD fabricadas no son aptas para la venta) es impresionante.

Se espera que la producción de QD-OLED aumente al 90 por ciento

Samsung Display ha publicado principalmente los números de su fuerza laboral. Porque varios empleados han expresado su preocupación por la competitividad de los paneles QD-OLED que se fabrican en la línea de producción de Asan en Chungcheong (Corea del Sur). Especialmente cuando te enfrentas a un competidor establecido como LG con pantallas OLED WRGB. Si los números son correctos, los empleados primero deben darse palmaditas en la espalda. Pero puede que no haya tiempo para eso. Cualquiera que esté familiarizado con la ética de trabajo en Corea sabe que el 75 por ciento no es suficiente. Se dice que la junta alentó a los empleados a aumentar el valor al 90 por ciento en los próximos meses.

Hasta 1 millón de televisores QD OLED al año

Samsung Display comenzó a enviar paneles OLED QD en noviembre de 2021. Se dice que la planta de producción puede procesar 30 000 vidrios madre para paneles OLED QD por mes. Si este volumen puede explotarse por completo, alrededor de un millón de televisores QD OLED de 55 y 65 pulgadas podrían salir de la línea de producción cada año. Samsung Display vende paneles de TV OLED QD a su empresa matriz Samsung Electronics y Sony, mientras que Samsung y Dell también compran paneles OLED QD más pequeños para monitores de juegos.

Samsung Electronics sigue siendo escéptico

Samsung Electronics está comercializando su anuncio TELEVISOR QD OLED S95B No como un televisor insignia. Las preocupaciones sobre la posibilidad de fabricar suficientes unidades para la comercialización rentable de la tecnología son demasiado grandes. Si bien los usuarios finales están muy interesados ​​en la nueva tecnología, Samsung Electronics parece ser muy escéptico. Queda por esperar que la tecnología prometedora no desaparezca tan rápido El primer televisor OLED de Samsung!