Falla en Mensajes de Google que agota la batería del celular

El servicio de chat móvil de Meta, Google Messages, está agotando las baterías de los usuarios más rápido de lo habitual. Como hacer “9to5Google” Según el informe, se dice que la falla está causando una vida útil de la batería notablemente reducida, especialmente en los teléfonos inteligentes.





La cámara, que aún se ejecuta en segundo plano, es la culpable de la miseria, que también ejerce presión sobre el procesador y puede causar un calor innecesario, dice el informe.





Cerrar la aplicación después de su uso





la mayor parte de AndroideSin embargo, los usuarios no usan la aplicación para chatear, según muestran las estadísticas de uso. Ya que muchos usan WhatsApp, Signal, Facebook Messenger, Co. Google Messages a menudo se usa solo para mensajes de texto que han estado llegando durante años. En este sentido, muchos usuarios probablemente no presten atención a la aspiradora inalámbrica secreta. Sin embargo, la aplicación defectuosa también es un cliente de chat RCS y permite enviar imágenes.





Sin embargo, en lugar de garantizar que la cámara se active solo cuando se necesita, ahora se supone que debe pasar desapercibida en todo momento, lo que afecta negativamente la administración de energía de todo el dispositivo, confirma el informe. Después de usar la aplicación, lo ideal es que los usuarios la cierren por completo para evitar un mayor consumo de energía innecesario. Es probable que el único remedio sea una actualización de Google.





