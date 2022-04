Nuevo listado en Google Play Store: muchas aplicaciones de Android han sido amenazadas con eliminación

Google está en proceso de cambiar las reglas de su Play Store. A partir del 11 de mayo, es posible que no se ofrezcan aplicaciones que utilicen la API de accesibilidad para la funcionalidad de grabación de llamadas, como “Android Police”. mencionado. Muchas aplicaciones ahora están amenazadas con la exclusión de la plataforma.

Nuevo estado de ayuda: “La API de accesibilidad no está diseñada y no se puede invocar para grabar audio de llamadas”. Todas las aplicaciones que usan la API también deben indicar esto en Play Store. Las aplicaciones que no sirven para ningún propósito en términos de accesibilidad y aún usan la API también deben dar su consentimiento explícito.