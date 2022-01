Comprar PS5: Ticker el 15.01.2019 – Nuevas consolas este fin de semana

DesdeNoah Strothoff Cerca

La situación en torno a la PS5 sigue siendo tensa. Los minoristas como MediaMarkt, Amazon u OTTO pueden caer en cualquier momento. ¿A quién se espera en particular?

Actualización del 15/01/2022 a las 8:40 am: Fin de semana pasado. Desafortunadamente, esto también se aplica a Sony PS5. La experiencia ha demostrado que no habrá nuevas caídas de suministros para PlayStation 5 el sábado y el domingo, por lo que la PS5 debería tomarse un pequeño descanso por ahora. Si algo sucede repentinamente en la interfaz de la consola, por supuesto, se lo informaremos.

Actualización del 14/01/2022 a las 17:30: Es difícil de creer dada la disponibilidad actual de PS5, pero los expertos actualmente asumen que la consola será revisada pronto. Si crees en los instintos de Tom Henderson, la PS5 Slim debería celebrar su lanzamiento en 2023.

Actualización del 14/01/2022 a las 11:00 am: primera gota del día aquí! Sin embargo, se limita a las ventas nacionales. Varias tiendas Konrad en Alemania venden actualmente PS5. Aquí está toda la información: Conrad ahora está vendiendo PS5, así que recibe una paliza

Actualización del 14/01/2022 a las 8:42 am: ¿Nuevo día, nueva suerte de PS5? El último día laborable de la semana puede haber una renovación y algunos compradores pueden empezar el fin de semana especialmente contentos. No hay indicaciones por el momento, pero algunos comerciantes han estado calientes durante días. Aquí presentamos los proveedores cuyas caídas es más probable que sean:

Compre una PS5 de MediaMarkt y Saturn: son los dos mayores proveedores de PS5 en Alemania y, por lo general, hay una caída o dos por mes. En enero no hubo renovación en absoluto. Las caídas de los viernes no son raras para Mediamarket y Saturn.

Compre PS5 de Amazon: después de MediaMarkt y Saturn, Amazon realmente rastrea el negocio de PS5 en Alemania. El gigante de los pedidos por correo ha estado en crisis desde octubre y ha vendido relativamente pocas consolas desde entonces, poco después de Navidad. Por lo tanto, sería concebible una nueva caída, con más PS5 volviendo al mostrador de la tienda digital una vez más. El viernes es el día de aterrizaje más popular en Amazon después del miércoles.

Compra PS5 a Experto: el mercado de la electrónica ya vendió muchas consolas este año, pero solo en sucursales. No ha habido una nueva caída en línea desde mediados de octubre. Esto suele ser inusual para un experto y el comerciante ha sido considerado particularmente atractivo durante algunas semanas. Así que debería permanecer en la lista.

Actualización del 13/01/2022 a las 11:55 am: Las cosas se mantienen tranquilas en el frente de PS5 por ahora. Sin embargo, todos los fanáticos de PlayStation, ya sean de PS4 o PS5, pueden esperar noticias. El nuevo modelo de suscripción de Sony puede llegar pronto: Sony está dando marcha atrás a PS ahora. ¿Llegará ahora la nueva súper suscripción de PS Plus?

Actualización del 13/01/2022 a las 8:40 am: Ayer finalmente sucedió y sucedió la primera gota de la semana. Después de una pequeña caída en ComputerUniverse la semana pasada, ayer se retiraron más consolas en MediMax. La renovación en este comerciante siempre lleva mucho tiempo. Durante dos horas, las consolas estuvieron siempre encendidas y cientos de fanáticos estaban felices.

Las cosas parecen mucho más tranquilas hoy, al menos por ahora. Los minoristas como MediaMarkt, Saturn y Amazon pueden pasar en cualquier momento y hace mucho calor en este momento. Le mantendremos informado. Sin embargo, deberías ser rápido en otro lugar por ahora. Los nuevos controladores DualSense estarán disponibles mañana. Puede reservarlos aquí: mañana se lanzarán los nuevos controladores DualSense para PS5. Pídalos por adelantado aquí

Actualización del 12/01/2022 a las 16:00: En MediMax, la situación parece haberse calmado un poco. Sin embargo, hay buenas noticias en otros lugares. En OTTO, actualmente puede aprovechar las grandes ofertas de PS5: 11 excelentes ofertas de PS5 en OTTO que realmente le ahorrarán dinero

Actualización del 12/01/2022 14:50: Si eres rápido ahora, puedes comprar la PS5 en MediMax. La consola codiciada está actualmente a la venta en los minoristas. Pero tenga cuidado: el pedido directo debería valer la pena, y la consola debería agotarse nuevamente en poco tiempo. Mantendremos los dedos cruzados.

Actualizado desde el 12/01/2022 a las 14:20: El hecho de que la PS5 todavía escasee debido a la continua escasez de semiconductores debe ser bien conocido. Sony ahora está sacando las consecuencias de esto y continuará produciendo la PS4 en 2022, así como la PS5. De esta manera, uno obviamente promete saciar las ansias de juego de muchos jugadores que actualmente no pueden pagar una PS5. De hecho, el fabricante de la PS5 anterior debería retirarse gradualmente a fines del año pasado.

Actualización del 12/01/2022 a las 08:35: Nuevo día, nueva suerte. Hasta ahora, el año nuevo ha sido bastante animado en lo que respecta a las caídas de PS5. Sin embargo, todavía hay muchos rumores de posibles caídas de los minoristas. Le presentamos tres minoristas particularmente interesantes:

Compre PS5 en Amazon: el gigante de los pedidos por correo recientemente lanzó nuevas consolas poco después de Navidad, pero la cantidad era pequeña. Los fanáticos esperan que todavía haya algunas consolas inactivas en los repositorios masivos de Amazon. Es probable que el descenso sea hoy o el viernes.

Compre la PS5 de MediaMarkt y Saturn: los dos ahorros siempre caen al mismo tiempo y las cantidades de la consola son impresionantes. La última renovación tuvo lugar hace aproximadamente un mes, lo cual es inusual para MediaMarkt y Saturn. Por lo general, hay nuevas consolas aquí al menos dos veces al mes.

Comprar una PS5 de Medimax: ha habido rumores persistentes de una disminución de Medimax durante semanas. El proveedor no ha lanzado ninguna consola nueva justo antes de Navidad y puede aprovechar la acción después de Navidad. Todavía habrá una caída tardía.

Actualización del 11/01/2022 a las 12:20: Si ya no quieres probar PS5 por ti mismo, pero quieres poner tu suerte en manos de Fortuna, ahora tienes una nueva oportunidad. Sony está lanzando un nuevo regalo de PS5 como parte del proyecto PlayStation Landmarks. Hay un gran paquete de PS5 que incluye consola, consola, auriculares y Ratchet & Clank para desempolvar.

Actualización del 11/01/2022 a las 11:50 am: La interfaz de PS5 todavía está tranquila en este momento. Aún así, algo podría pasar hoy. Definitivamente habrá suministros esta semana, al menos en el frente de la consola PS5. Aquí está toda la información al respecto: los nuevos controladores DualSense estarán disponibles esta semana; pre-ordene en estas tiendas

READ Samsung Galaxy S22 Ultra debuta Nombre de la consola PlayStation 5 (PS5) el creador Entretenimiento interactivo de Sony (SIE) Escribe Consola de juegos fija Generacion 09. Generación de consolas memoria media Blu-ray, SSD lanzamiento 19. noviembre 2020

Actualización del 11/01/2022 a las 8:30 am: No ha pasado mucho desde ayer en términos de disponibilidad de Sony PS5. Así que no te preocupes porque no te perdiste ninguna caída de la consola porque simplemente no hubo ninguna. Seguimos con nuestras predicciones de ayer: MediaMarkt y Saturn deberían estar atentos, ya que creemos que la próxima venta de PS5 es demasiado realista. Los expertos también siguen siendo un candidato muy candente para la próxima caída para nosotros.

Notificación original del 10/01/2022: Hamburgo – El nuevo año comienza donde terminó el anterior: la pobreza se equilibra hasta donde alcanza la vista. Los lanzamientos de PS5 son pocos y esporádicos y ningún distribuidor ha vendido la consola este año. Entonces, si quieres una PS5 de Sony, debes ser rápido y usar las gotas correctamente. ¿Qué pasa con los suministros y qué minoristas podrían vender consolas pronto? Te damos una gran visión general aquí.

Compra de PS5: la situación de la consola sigue siendo tensa: ¿dónde están las mejores oportunidades?

Este es el estado actual de PS5: La situación en torno a la consola lleva varios meses de vigilia. Las gotas se agotan en minutos. En lo que va de año, la PS5 solo ha estado disponible en ComputerUniverse. Pero la caída duró exactamente un minuto. Inmediatamente después de eso, las consolas se agotaron. No ha pasado nada desde entonces. Aquí le brindamos una descripción general de todas las caídas y oportunidades anteriores disponibles para los comerciantes:

El estado actual de las nuevas consolas PS5 de minoristas populares

Ubicación de PS5 en MediaMarkt y Saturn -> Último lanzamiento para PS5 el 16/12/2021: Grandes posibilidades de renovar en MediaMarkt y altas posibilidades de renovar PlayStation 5 en Saturn

PS5 en Amazon -> Último lanzamiento para PS5 el 28/12/2021: Altas posibilidades de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en OTTO -> Último lanzamiento para PS5 el 17/12/2021: Probabilidades medias de regeneración de la consola

Sitio de PS5 en Experto -> Último lanzamiento para PS5 01/05/2022 (en la tienda): Altas posibilidades de regeneración de la consola

Poniendo la PS5 en Muller -> Último lanzamiento para PS5 el 21/12/2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en PlayStation Direct -> Último lanzamiento de PS5 el 15 de diciembre de 2021: posibilidades medias de renovación de consola

El sitio de PS5 en la alternativa -> La última gran caída de PS5 el 07/12/2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en Euronics -> Último lanzamiento para PS5 el 29/12/2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Estado de PS5 en MediMax -> Último lanzamiento de PS5 el 04/11/2021: Probabilidades medias a altas de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en GameStop -> Las consolas PS5 se venden solo en la tienda

Sitio web de PS5 en ComputerUniverse -> Último lanzamiento de PS5 el 04/01/2022: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Sitio web de PS5 en Cyberport -> PS5 último lanzamiento el 17/08/2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Sitio web de PS5 en MyToys -> PS5 último lanzamiento el 13/12/2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

PS5-Lage bei Smyths Toys -> Letzter PS5-Drop am 27.10.2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Posición de PS5 en la gruta del juego -> último lanzamiento de PS5 el 13 de diciembre de 2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Estado de PS5 en Conrad -> Último lanzamiento de PS5 en la tienda el 30/10/2021: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Ubicación de PS5 en Real -> Última entrega de PS5 en la tienda 12/04/2021: Probabilidades medias de regeneración de la consola

Sitio de PS5 en Coolblue -> sin venta todavía: Bajas posibilidades de regeneración de la consola

Estos comerciantes tienen la mejor oportunidad de renovación: Hay muchos rumores y poca información concreta. El experto sigue siendo interesante. El comerciante ya vendió algunas consolas a clientes en la tienda. En total, según nuestras fuentes, el mercado de la electrónica recibió varios miles de consolas. No está claro si todo el hardware de PS5 se ha agotado. Si la PS5 todavía está en stock, debería haber suministros pronto.

MediaMarkt y Saturn también tienen buenas perspectivas esta semana. Los dos mercados son los mayores proveedores de PS5 en Alemania. La última caída fue antes de Navidad y suele haber varias renovaciones en un mes. MediaMarkt y Saturn pueden vender la PS5 nuevamente pronto.

También deberías estar atento a Amazon. Después de MediaMarkt y Saturn, el gigante de los pedidos por correo ha sido el punto de contacto de la PS5 en Alemania. En las últimas semanas, Amazon se ha debilitado repetidamente. Desde octubre de 2021, ha habido una disminución bastante pequeña. Así que es hora de volver a suministrar.

Compra de PS5: Expert vende consolas nuevas, posiblemente restauradas en Amazon, Saturn & Co. © Sony / Amazon / MediaMarkt / GameStop / Saturno / Müller / Experto

Comprar PS5: ese es generalmente el caso con los suministros este año

¿Cuándo mejorará la situación? Es probable que la PS5 sea muy difícil de conseguir en las próximas semanas y meses. La escasez de chips continúa, lo que también está afectando la producción de PS5. Como resultado, no es posible producir un número suficiente de controladores. Por otro lado, la demanda sigue siendo enorme. Así que espere seguir teniendo problemas importantes con su compra de PS5, al menos hasta el verano.

Pero si realmente desea obtener una PS5, puede consultar a los proveedores externos. eBay, eBay Classifieds y Facebook Marketplace son buenos lugares para visitar. Sin embargo, los precios son mucho más altos aquí y hay muchos estafadores dando vueltas. Le brindamos toda la información sobre la compra a proveedores externos aquí: Solicite PS5 de inmediato: es posible con estos minoristas

Lista de reglas: © Sony / Amazon / MediaMarkt / GameStop / Saturn / Müller / Expert