Millones de computadoras en Alemania ejecutan Windows inseguro

En Alemania, más de tres millones de computadoras personales ejecutan una versión obsoleta e insegura del sistema operativo Microsoft Windows. Así lo afirma un estudio de la empresa de seguridad Eset publicado el sábado. Una gran proporción de los 2,7 millones de sistemas no seguros ejecutan Windows 7.

Los sistemas no seguros también incluyen versiones anteriores de Windows Vista, Windows XP y Windows 8, que en conjunto todavía se pueden encontrar en unas 450 000 computadoras. El soporte para Windows 8.1, que actualmente todavía está en uso en 1,3 millones de PC en Alemania, también finalizará dentro de un año. Casi 44 millones de usuarios de Windows 10 están a salvo, y la última versión de Windows 11 no influye en las estadísticas.

Usar software antiguo negligencia gravedijo Thorsten Urbanski, un experto en seguridad de Eset. Para los usuarios privados y especialmente para las empresas, el uso de software de sistema obsoleto en caso de daño puede resultar costoso. “Una de las debilidades, por ejemplo en un sistema operativo que ya no es compatible, es suficiente para que los atacantes pongan sus pies en la puerta y obtengan acceso permanente a la computadora de la víctima”. tendencia positiva. Muchos usuarios particulares han aprovechado el último año para actualizar sus equipos. “En una comparación anual, hay alrededor de dos millones de computadoras con Windows menos seguras en Internet en Alemania”. Mirar al futuro también es positivo. “El uso de Windows 8.1 está disminuyendo, y los escenarios de terror como el final del soporte de XP o 7 no ocurrirán en 2023”.

Las empresas y las agencias gubernamentales no solo se ponen en mayor riesgo al ignorar el fin del soporte para Windows 7 y otras versiones anteriores de Windows porque facilita los ataques cibernéticos. Según los expertos, cualquiera que no esté interesado en las actualizaciones también está violando el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR). Las directivas de la Unión Europea requieren la consideración de un “estado del arte” al procesar y usar datos personales.

Windows 7 se lanzó hace más de diez años el 22 de octubre de 2009 como sucesor de Windows Vista, que no tuvo éxito y fue utilizado por los fabricantes de PC hasta 2014. El sucesor, Windows 8, también tuvo problemas iniciales y no logró impresionar a muchos usuarios. Por lo tanto, muchas empresas en particular se mantuvieron fieles a Windows 7 después de 2014. Entre los sistemas operativos de Microsoft, Windows 7 generalmente se consideraba maduro y seguro. Pero después del fin del soporte oficial del grupo de software estadounidense Se han descubierto varias vulnerabilidades de seguridadque ya no está cerrado. En 2020, el número alcanzó un máximo de 388 emisiones registradas oficialmente. El año pasado, el Sistema Contra el Extremismo Violento, que se utiliza para rastrear la seguridad y otras vulnerabilidades en los sistemas informáticos, registró 253 casos.

Las empresas y organizaciones aún pueden comprar actualizaciones pagas de Microsoft. Por otro lado, los usuarios privados ya no pueden acceder a las actualizaciones de seguridad. Y eso podría tener graves consecuencias para la banca en línea, por ejemplo, advierte el experto en seguridad Uhlemann.