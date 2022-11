Comprender la vida: nueve consejos para mi yo más joven

Mi abuelo solía decir: “La sabiduría viene con la edad”. Y cuando miro hacia atrás en mi vida hasta ahora, realmente noto cosas que me hubiera gustado entender antes. Me gustaría compartir algunos de ellos con usted.

La vida tiene lugar aquí y ahora.

¿Qué tenemos realmente en nuestras manos? Al final, sólo este momento. Ahora podemos tomar una nueva dirección, tomar decisiones que cambien la vida o simplemente seguir como antes. Todo esto está sucediendo ahora.

En lugar de quedarse estancado en el pasado y aferrarse a lo que nos hizo quienes somos hoy, o perderse en escenarios futuros, es útil llamar la atención sobre el presente. De lo contrario, corremos el riesgo de perder la vida mientras sucede.

Significado del amor y la felicidad.



el amor es un regalo

De hecho, la oración es tan clara que no necesita explicación. Porque el amor no se puede ganar. Y aunque mucha gente tiende a hacer esto, ni siquiera deberíamos tratar de ganarnos el afecto de otra persona, ya sea romántico, amistoso o familiar. Todos merecen amor porque son quienes son.

Si nuestro compañero no se da cuenta de esto, probablemente no pertenezca a nuestras vidas. Nadie necesita esforzarse, fingir o conformarse para conseguir amor. Cada uno de nosotros es único, y en algún lugar hay personas que aprecian exactamente esa singularidad.

La felicidad está dentro de nosotros.

Es cierto que esto parece un calendario gastado. Pero es simplemente la verdad. Buscamos la felicidad en otras cosas o personas con tanta frecuencia que a veces nos olvidamos de mirar dentro de nosotros mismos. Solo podemos ser felices si estamos en paz con nosotros mismos y enfrentamos el mundo con una actitud positiva.

Si no estamos satisfechos, no suele deberse a circunstancias externas. Y si eso sucede, también somos nosotros los que podemos cambiar algo al respecto. Somos los únicos responsables de nuestras vidas y, por lo tanto, también de nuestra felicidad. Por un lado, esto es realista, pero también nos da una gran libertad para moldear nuestras vidas de acuerdo con nuestras ideas.

La perfección es una utopía.

El perfeccionismo es la cualidad con la que a menudo nacemos en nuestra sociedad orientada al desempeño. Aprendemos temprano que las buenas notas nos ayudan a lograr más y que es mejor ser impecables en nuestros pasatiempos para llegar a cualquier parte de la vida. Pero, ¿qué obtenemos realmente si seguimos luchando por la perfección sin poder alcanzarla? Siempre es más preciso, más grande y mejor.

Entonces la perfección es el ideal que terminamos estresándonos. Lo que es más importante en la vida: la originalidad. Cuando aprendemos a ser fieles a nosotros mismos y a quienes nos rodean, incluidas las fallas y los rasgos impopulares, nos damos el espacio para ser nosotros mismos y vivir vidas de acuerdo con nuestros valores. Y eso es lo único que realmente tenemos que dominar.

tabú tema de la muerte



La vida significa cambio.

Hablando de ser nosotros mismos: nuestra personalidad no es un estado estático. Estamos en constante cambio a lo largo de nuestra vida. Esto es también. Nadie quiere vivir toda su vida con el espíritu de un joven de 16 años, ¿verdad? Sin embargo, a menudo nos resistimos al cambio con la esperanza de aferrarnos a algo. Que sea solo saber quiénes somos hasta la médula.

Por supuesto, hay cualidades básicas que nos caracterizan a lo largo de la vida. Pero fundamentalmente, es casi sanador entender la vida como un proceso en el que el cambio es solo una parte. Porque no solo cambiamos y tenemos diferentes roles en diferentes áreas de la vida, las condiciones de vida también cambian. Involucrarse y ver el cambio como algo positivo, ese es el arte. Aquellos que lo dominan obtienen satisfacción en la vida.

Sobre todo nos arrepentimos de lo que no hacemos.

Ahora hay muchos libros en los que los moribundos preguntan sobre los arrepentimientos de sus vidas. La mayoría de las veces, las cosas que no hicieron por miedo o vergüenza juegan un papel importante. Esto no es sorprendente. Lo más probable es que todos tengamos esta vida para desahogarnos en este mundo.

Por lo tanto, también debemos usar este tiempo para obtener tantas experiencias como sea posible y permitir que nuevas personas entren en nuestras vidas y hagan las cosas con las que soñamos. Vale la pena dejar que el coraje supere al miedo. Sería una pena mirar hacia atrás, en el trance de nuestras vidas, a todos los sueños que no cumplimos en lugar de intentar llenar nuestro tiempo de vida, ¿no?

La muerte es parte de la vida.

Ya que estamos en eso: la muerte es un tema que tendemos a no tratar mucho. Esto es exactamente lo que puede mostrarnos lo valioso que es nuestro tiempo. Y una vez que realmente entiendas eso, automáticamente tratarás tu vida de manera diferente. Entonces podemos dejar de perder el tiempo voluntariamente y, en su lugar, tratar de utilizarlo activamente.

Porque, por trágico que sea, no hay garantía de que viviremos una vida larga y saludable. Exactamente lo mismo ocurre con las personas que están especialmente cerca de nuestro corazón. Todo no es permanente. Es muy importante trabajar hacia tus metas, apreciar el momento y hacerle saber a la gente cuando algo está ardiendo en tu alma.

Entre los sueños y la realidad



Vale la pena soñar en grande.

Cualquiera que vaga por el mundo con grandes ideales gusta de ser descrito como un soñador. No hay nada de malo en establecer grandes metas y pintar la vida de tus sueños en colores brillantes. Lo importante es poder distinguir entre los sueños y la realidad. No todos los sueños se pueden cumplir, pero con tantos, al menos vale la pena intentarlo.

Sin embargo, muchas personas tienden a descartar rápidamente grandes ideas y proyectos con muchos argumentos en contra. Nunca sabremos si un sueño no tiene el poder de convertirse en realidad si simplemente no lo experimentamos. En lugar de preguntarnos siempre por qué algo no funciona, a menudo deberíamos preguntarnos: “¿Cómo podría funcionar?”

La relación más importante que tenemos es con nosotros mismos.

La ciencia ahora está de acuerdo en que necesitamos relaciones humanas para ser verdaderamente felices. Así que necesitamos al menos una persona de referencia en nuestras vidas en la que podamos confiar. Pero la relación más importante que todavía tenemos es con nosotros mismos.

Cuando establecemos una autoimagen saludable y una autoaceptación, automáticamente nos tratamos con mayor respeto. Establecemos límites, defendemos nuestras necesidades y solo nos conectamos con personas que están de nuestro lado. Por lo tanto, vale la pena trabajar en amarte realmente a ti mismo. Solo entonces tendremos una verdadera constante en la vida, porque: No importa lo que el mundo nos depare, siempre podemos contar con nosotros mismos.