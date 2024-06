Computadora vieja: el estuche Commodore 64 viene en rojo, verde y blanco

Conducción insegura

Las fundas están impresas con la típica raya del arcoíris en la esquina superior izquierda. Sin embargo, el logotipo de Commodore 64 no está presente, sino que se ven las iniciales RF 64, de Retro Fuzion 64. Esto puede molestar a los puristas que quieren una réplica fiel al detalle.









Opcionalmente está disponible una matriz de LED con la que se puede recrear la pantalla de alimentación en la esquina superior derecha del chasis. El producto es sólo una carcasa de repuesto. El hardware, incluido el teclado integrado del C64, debe adquirirse por separado o, mejor aún, ya estar presente.





Vídeo: Padres C64 – Golem Retro_

Actualmente, el fabricante está recaudando fondos para enviar el producto a todo el mundo según lo previsto en diciembre de 2024. La panera C64 en el color que elijas se puede reservar actualmente por 82 euros. El teclado de marcación lateral cuesta 9 euros. Lo mismo se aplica a la matriz de LED rojos.



Caja de pan Commodore 64 (Foto: Retro Fuzion)



Sin embargo, reservar el producto no garantiza el éxito del proyecto de crowdfunding. Existe un cierto riesgo de que las viviendas no se entreguen a los clientes o no se entreguen según lo previsto.