PS Plus Premium en mayo trae lanzamientos exclusivos de PlayStation pero también pierde 32 juegos

Sony tiene nuevos juegos de PS Plus para Extra y Premium en mayo Oficialmente anunciado. Además de algunos de los clásicos, también hay varios títulos más nuevos, incluido incluso el juego que aparece exclusivamente en PS4, PS5 y PSVR 2 directamente al momento del lanzamiento en el servicio: Humanity.

Todas las nuevas incorporaciones y todos los juegos que abandonan el servicio de suscripción este mes se pueden encontrar aquí.

Actualización del 12 de mayo: La alineación cambió por segunda vez. Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PS4), originalmente anunciado y luego cancelado, ahora está de regreso, pero Soundfall no estará aquí con nosotros después de todo.

Puedes obtener estos juegos a partir del 16 de mayo con una suscripción a PS Plus Extra o Premium:

Humanidad (PS4, PS5)

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Watch Dogs: Legión (PS4, PS5)

Deshonrado 2 (PS4)

Dishonored: La muerte del forastero (PS4)

Sakuna: Of Rice and Ruin (PlayStation 4)

Tomb Raider: Edición definitiva (PlayStation 4)

Rise of the Tomb Raider: Celebración de 20 años (PS4)

Sombra del Tomb Raider (PlayStation 4)

Bus Simulator 21: próxima parada (PS4, PS5)

El mal interior 2 (PS4)

Wolfenstein: sangre joven (PlayStation 4)

Tomillo (PS5)

Mundo de lluvia (PS4)

Lago (PS4, PS5)

Conan Exiliados (PlayStation 4)

Rune Factory 4 especial (PS4)

Historia de las estaciones: Amigos de Mineral Town (PS4)

Puedes obtener estos clásicos con PS Plus Premium a partir del 16 de mayo:

Filtro de sifón: La sombra de Logan (PS4, PS5)

Blade Dancer: Linaje de la Luz (PS4, PS5)

Fuerza de persecución (PS4, PS5)

Cazafantasmas: el videojuego remasterizado (PS4)

Ratchet & Clank: Rift Apart













Ratchet & Clank: Rift Apart – Exclusivo de PS5 presenta la historia del juego en el nuevo tráiler

De esto se trata: En la última aventura de acción sobre el afable Lombax y su amigo robot, saltarás y dispararás en una aventura interdimensional para evitar que un malvado emperador robot conquiste todos los mundos.

Tienes a tu disposición un disparatado arsenal, como el rociador de agua o la bomba devastadora, así como trepidantes opciones de acción con las que correr por las paredes o desafiar la gravedad. La última aventura de Ratchet & Clank presenta un personaje jugable completamente nuevo, Lombax lady Rivet.

Puedes encontrar más información en nuestra prueba de juego:

El insulto: la muerte de un extraño













1:00







Dishonored: Death of the Outsider – Tráiler de lanzamiento: Finalmente, no más caos

De esto se trata: Dishonored: Death of the Outsider es una expansión independiente para Dishonored 2, así que si no estás seguro de si la serie es adecuada para ti, esta entretenida expansión es perfecta. En el juego de acción y aventuras, juegas como la asesina Billie Lurk, cuya misión es matar al Forastero: un ser sobrenatural que puede otorgar poderes mágicos a las personas.

Como es habitual en Dishonored, tenemos la opción de escabullirnos por los tejados y calles de la ciudad, o buscar el enfrentamiento directo con los oponentes. Además, contamos con nuestras propias habilidades mágicas que nos abren nuevas opciones.

Aquí está la prueba del juego:

También presentamos los juegos principales actuales de PS Plus para este mes aquí:

Hay una cantidad especialmente alta de lanzamientos de juegos este mes: debes despedirte de un total de 32 juegos el 16 de mayo. aquí están:

Spiderman de Marvel

Marvel’s Spider-Man: Edición Juego del Año

Estadios NBA 2K 2

FlatOut 4 – pura locura

Deadlight: versión del director

En primer plano: la revolución

Poderoso La 9

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Shenmue III

Esta es una guerra mía: los pequeños

Metro: Última luz Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come: Liberación

Mazmorra misteriosa de Chocobo: ¡Todos los amigos!

Sobrevivió

Star Ocean: Primera salidaR

Mundo maravilloso de Balan

vampiro

Cómo sobrevivir: emitir un aviso de tormenta

piratas informáticos de píxeles

El último día de junio

Virginia

Capítulos de Dreamfall

TT Isla de Man: Ride on the Edge 2

MX vs ATV All Out

Tour de Francia 2021

guardia del cementerio

kunas

relicta

atado al viento

Chronos: Antes de las cenizas

Pathfinder: Kingmaker – Edición definitiva

¿No tienes una suscripción a PS Plus? Toda la información sobre el servicio pago de Sony se puede encontrar en nuestro centro de información para obtener toda la información importante sobre PS Plus.

En el resumen vinculado anteriormente, respondemos las preguntas más importantes, así como los precios y características de los diferentes modelos (PlayStation Plus Essential, Extra y Premium).

Ahora se requiere la comunidad GamePro: ¿Qué os parecen los nuevos juegos de este mes?¿Se va el 32 para vosotros?