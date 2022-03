Con jeans ajustados de motociclista: Danny Buchner desafía a sus enemigos

daniela buchner (44) ¡Haz lo que haces! La conciencia de la televisión de realidad puede esperar una gran base de fanáticos en Instagram: más de 314,000 personas siguen la vida diaria de la primera campamento en la junglaUn participante en el que las cosas a veces son turbulentas, a veces tranquilas. Sin embargo, siempre hay haters en la cuenta de la joven de 44 años, quienes dejan comentarios sobre el aspecto de la madre: reto ahora dany ¡Tienen una foto de ellos mismos en pantalones súper ajustados!

En Instagram sustraído dany casual para sus fans. Con su ropa, la primera demostró Celebridad Gran HermanoParticipante: A ella también parece gustarle la música rock. Vestidos con una camiseta negra, pantalones oscuros y botas geniales, los mallorquines sonrieron ante la elección de la cámara y se dieron cuenta de que los trolls de Internet no estarían presentes por mucho tiempo. “Podría haber comprado los pantalones una talla más pequeña, pero no tenía ganas”.Bromeé sobre la publicación para quitarle el aliento a los que odian. “Haz lo que amas”, agregó.

en realidad se convirtió dany Ha sido criticado repetidamente en el pasado por ser demasiado estrecho y para tu edad Usar ropa inapropiada. pero el puede hacerlo Adiós AlemaniaAsterisk aparentemente no se desanima. Sus fans ya han saltado por dany en infracción. “Siempre son malos comentarios. Si no me gusta alguien, lo dejo de seguir”un usuario hizo campaña por su ídolo.

anuncios

Instagram / dannibuechner Danny Buchner en marzo de 2022

anuncios

Instagram / dannibuechner Danny Buchner, estrella de telerrealidad

anuncios

Instagram / dannibuechner Danny Buchner en noviembre de 2021

votar Mostrar resultado



¿Consejos para las celebridades flash? Simplemente envíe un correo electrónico a: [email protected]