¿Con o sin filtro?: Sonja Kraus muestra la verdad sin adornos

Sin pulir ni filtrar: la presentadora Sonja Kraus se muestra “topless” en Instagram y se atreve a hacer una comparación directa: ¿cuál luce mejor? El fallo de sus seguidores es claro. Pero Krause no recibe elogios.

Se atreve a lo que muchas damas famosas no se atreverían a hacer. Sonia Kraus se queda en blanco en Instagram. Figuradamente. La mujer de 50 años no sólo muestra a sus 160.000 seguidores una foto sin maquillaje, sino que tampoco pone ningún filtro de belleza de Instagram sobre esta foto. Por si esto no fuera lo suficientemente audaz en los tiempos de las redes sociales utópicas, Krauss también se atreve a hacer una comparación directa publicando las tomas una al lado de la otra, unas con filtro y otras sin ellas. Combinado con la pregunta: “Puro, filmado con y sin filtro. ¡Oh, ja! ¿Opinión? ¿Podemos usar algo así, sin remordimientos de conciencia? ¿O no es sorprendente que todos nos aburramos?”

Para los seguidores de Krauss, la respuesta a esta pregunta es bastante clara; Constantemente le dicen no al candidato. Mucha gente piensa que deja las caras “sin vida”. Lily Becker, la ex esposa de Boris Becker, por ejemplo, escribió: “Mejor sin ella, bella”. “¡Siempre sin filtro!” La moderadora Ruth Moschner está de acuerdo. “Por favor, sin filtro. No lo necesitas”, “Quédate como estás, sin filtro!! (…) Si una mujer se ve tan bien, no necesita filtro” o “¡Claro sin él! Pues “Eso es normal. Exacto, incluso a los 50 seguimos siendo hermosos”, piensan los fans no famosos de Krauss. “En la foto de la derecha veo a la mujer de mis sueños, y en la de la izquierda, una muñeca”, dice un seguidor. Otro seguidor no puede creer que Krauss se atreva a publicar una foto sin editar y sin maquillaje: “Wow, no usar un filtro es una decisión muy valiente en este mundo”.

Sin embargo, algunos fans notaron en la foto sin filtrar que Sonja Kraus ha estado adorando al sol demasiado y durante demasiado tiempo. “Demasiada exposición al sol puede ser peligrosa”, comentó un seguidor cuando vio la nariz roja de Krause y las manchas de pigmento en su cuerpo. “Con filtro no importa, pero con SPF 50 es mejor. A mi colega recientemente le tuvieron que extirpar un carcinoma basocelular de la cara y entonces ya no importa ningún filtro”, advierte otro aficionado de 50 años. . Prestar atención a la protección solar.

Tras ser diagnosticada con cáncer, goza de buena salud

En septiembre de 2021 se descubrió un bulto en el pecho de Krause. La presentadora decidió someterse a una doble mastectomía seguida de quimioterapia, lo que provocó la caída de su cabello.

Kraus explicó recientemente en una entrevista con la revista “Bounty” que ahora tiene más cabello que antes de la quimioterapia. Pero también volvió a estar más equilibrada y tranquila. “Estoy más relajado, flexible y valiente que antes, y tengo una profunda sensación de calma y confianza en mí mismo. Estoy firmemente convencido de que hoy puedo manejar mejor la crisis. Me siento feliz de que este tiempo me haya impulsado hacia adelante”. dice Kraus. Actualmente se encuentra en “perfectamente buen estado”.