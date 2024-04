Taquilla: Godzilla x Kong

Adictos a las series Noticias película

de: Bjarne Bock

el presiona divide

Póster de la película Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio © Warner Bros. Descubrimiento

El espectáculo de acción “Godzilla x Kong: The New Empire” ha superado todas las expectativas en taquilla. La nueva película ahora puede competir con el fuerte debut de la película independiente “Goldzilla” hace diez años.

Con la friolera de 80 millones de dólares en la taquilla norteamericana, “Godzilla x Kong: The New Empire” ha tenido un muy buen comienzo en la taquilla nacional. Las previsiones más optimistas apuntaban a 55 millones el primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, pero los dos gigantes han proyectado su sombra sobre estas zonas. Los estudios responsables, Warner Bros., pueden Discovery y Legendary Pictures también obtienen una fuerte A-. Partitura Cine, lo que indica un alto nivel de satisfacción de la audiencia. Mientras tanto, las reseñas profesionales son peores (sólo el 55 por ciento en… Tomates podridos).

A modo de comparación: la película independiente “Godzilla” recaudó 93 millones de dólares en su primer fin de semana de 2014, “Kong: Skull Island” recaudó 61 millones de dólares en 2017 y “Godzilla: King of the Monsters” recaudó 47,7 millones de dólares en 2019. Y “Godzilla vs. . Kong” en 2021, es decir, en medio de la pandemia, a 31 millones. De hecho, solo hay otra película en 2024 que tuvo una mejor puntuación inicial que “Godzilla x Kong”, y esa es “Dune: Parte 2”. “Con 82,5 millones de dólares el mes pasado.

En el extranjero, el Lagarto Gigante y el Simio Gigante recaudaron al menos 114 millones de dólares en 64 mercados internacionales en el último duelo. Eso es un total global de 194 millones de dólares, que no es una cantidad total dado el presupuesto de producción de 135 millones de dólares. También es probable que pase un tiempo antes de que la película pueda competir con los grandes éxitos del año anterior, “Dune 2” (actualmente con 626 millones de dólares en todo el mundo) y “Kung Fu Panda 4” (347 millones de dólares en todo el mundo)…

Cazafantasmas: El Imperio Congelado le sigue de cerca

La comedia de fantasmas “Ghostbusters: Frozen Empire” ocupó el segundo lugar en la taquilla norteamericana con sólo 15,7 millones de dólares en tan sólo su segundo fin de semana. Los ingresos de “Ghostbusters 5” han bajado un 65 por ciento en comparación con su positivo fin de semana de estreno hace una semana. El total en Estados Unidos y Canadá asciende ahora a 73,4 millones de dólares. A nivel mundial, sólo hay 108,5 millones, con otros 100 millones en costos de producción. ¡Así que todavía queda un largo camino por recorrer para que los Cazafantasmas estén claramente en la zona ganadora!

Cazafantasmas – Frozen Empire: Reseña cinematográfica de la nueva película de cazadores de fantasmas

Las películas anteriormente mencionadas “Dune 2” y “Kung Fu Panda 4”, que hasta ahora dominaron el año, ocupan ahora el tercer y cuarto lugar, con el panda luchador una vez más en primer plano. Supera los 10 millones de dólares, mientras que el crudo thriller de ciencia ficción, que se emitió una semana más, está de moda. diverso Llegó a 9,85 millones.