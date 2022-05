Con su paquete de ayuda, el semáforo cayó en muchas trampas

Debido a la alta inflación, el gobierno federal decidió tomar medidas a gran escala, para empresas y hogares privados. Es comprensible que con una respuesta tan rápida en una situación difícil, no todo vaya de la mejor manera, pero vale la pena echar un vistazo más de cerca a las medidas, porque también muestra cómo los factores psicológicos, especialmente en Alemania, a menudo conducen a políticas mal dirigidas. .

O no aura Y ahora la guerra en Ucrania: la economía alemana y muchos ciudadanos están gimiendo por las consecuencias financieras de este doble golpe. Los precios del gas natural, el combustible para calefacción y la gasolina están aumentando, al igual que el trigo y otros productos alimenticios. Como resultado, la inflación está aumentando a niveles sin precedentes. El gobierno federal decidió tomar medidas a gran escala, para empresas y hogares privados. Es comprensible que con una respuesta tan rápida en una situación difícil, no todo vaya de la mejor manera, pero vale la pena echar un vistazo más de cerca a las medidas, porque también muestra cómo los factores psicológicos, especialmente en Alemania, a menudo conducen a políticas mal dirigidas. .

Para las empresas, “demasiado grandes para fallar” juega un papel

Veamos primero el paquete de ayuda para las empresas. Desde un punto de vista económico, sin duda tendría sentido ayudar a las empresas en una emergencia si no se puede proteger una crisis, por ejemplo porque nadie esperaba una crisis, o si las empresas principales de la economía podrían tener problemas en algún otro momento. manera (“más grande” que fallar).

Sobre los expertos Dr. Mei Wang es Profesor de Economía del Comportamiento en WHU – Otto Beisheim School of Management, una de las principales escuelas de negocios de Alemania. El Dr. Mark Oliver Rieger es un matemático y profesor de finanzas alemán. Ha sido profesor de Banca y Finanzas en la Universidad de Trier desde 2010.

El gobierno utiliza el argumento de “demasiado gran fracaso” con respecto a las líneas de crédito a corto plazo KfW Oferta a empresas energéticas. Puedes entender esto desde un punto de vista económico. En otras acciones, sin embargo, el argumento de la crisis inesperada juega un papel, pero ¿realmente pasa la prueba?

Las empresas se benefician de las ayudas estatales

El rápido aumento de los precios de algunos productos básicos no fue en modo alguno único en el sentido de que no se esperaba que las empresas se protegieran contra tales fluctuaciones de precios. En 2007/2008, por ejemplo, hubo saltos de precios similares. Si el estado ayuda en tales situaciones, se alienta a las empresas a realizar una menor gestión de riesgos en el futuro y prefieren utilizar las reservas mantenidas de esta manera en otros lugares, por ejemplo, para obtener mayores ganancias. No tienes que ser socialista para pensar que esto es malo. Además, las medidas de alivio correspondientes son solo para empresas de sectores intensivos en energía y comercio, y algunas de las medidas están enfocadas a sectores muy específicos, en particular el químico, el vidrio y el acero. Concretamente, esto significa que el Estado decide qué áreas se ven especialmente afectadas. Obviamente, esto no siempre será así. Sin embargo, también significa que algunos sectores protegidos por el estado tienen menos presión para adaptarse que otros: será contraproducente que una empresa de estos sectores encuentre formas de ahorrar gas, por ejemplo, en comparación con empresas de otros sectores. Esto podría significar que el ahorro no se está ahorrando donde es más fácil, sino donde el Estado ayuda menos.

Los pagos únicos no son efectivos, pero somos parcialmente responsables de ello.

Pero más problemáticas que las medidas de apoyo a las empresas son aquellas para aliviar la carga de los ciudadanos: aquí es donde puede entrar en juego el regadío proverbial. Los empleados y los niños reciben una cantidad fija única para compensar el aumento en los costos de calefacción. Así que está claro que solo una pequeña parte llega a donde tiene sentido, es decir, con aquellos que de otro modo tendrían que congelarse.

Seamos honestos: la gran mayoría de los ciudadanos sentirán el dolor del aumento de los costos, pero no sufrirán por ello. Un regalo del estado de 300 euros (+100 euros por niño) se acepta con gusto, pero no sirve para evitar un sufrimiento real. Los políticos, por supuesto, no son tan estúpidos como a la gente le gusta que los filmen. Entonces, ¿por qué distribuyen el dinero de manera mal dirigida? Aquí es donde entra la psicología: supongamos que el gobierno solo paga una asignación fija de calefacción a quienes la necesitan. Pero no se puede determinar con precisión quién es el “necesitado”. Siempre hay alguien que no consigue el trato pero lo necesita un poco más que alguien que lo consigue. Sobre la base de esos ejemplos individuales, se podría describir la medida como “desleal”. En nuestra sociedad, donde la justicia se entiende a menudo como justicia individual e igualdad, esto sería fatal para los políticos. Nosotros, como ciudadanos, también tenemos parte de culpa si los políticos evitan este problema y prefieren distribuir el dinero usando una regadera.

Trampas psicológicas para ayudar

Cuando se rebaje el impuesto a la energía, nos espera otra trampa psicológica: la reducción masiva de impuestos de 29,55 céntimos/litro compensará en gran medida el aumento anterior de los precios de la gasolina en unos 30 céntimos/litro debido a la guerra de Ucrania. Esto elimina en gran medida el incentivo actual para ahorrar combustible. Esto es un problema, porque por supuesto sería mejor para todos nosotros si el consumo bajara.

Sin embargo, retirarse de esta medida será más difícil: el aumento del impuesto a la energía, que luego conducirá a un salto en el precio de la gasolina, se volverá completamente impopular. Sabemos por la psicología que las personas ven las pérdidas como mucho más poderosas que las ganancias. Por lo que no será fácil para los políticos acabar de nuevo con esta medida.

El transporte público está abarrotado: se puede desperdiciar un billete de 9 euros

El descuento en el transporte público como alternativa al coche parece dar una salida, ¿no llega de todos modos el billete de 9€? Desgraciadamente, el billete de 9€ también es un ejemplo típico de una buena medida del gobierno cuyos efectos son un tanto dudosos: los que usan el transporte público de todos modos, simplemente ahorran dinero y usan más el tren. para viajar Y tal vez más autobuses en lugar de bicicletas. Si no usa el transporte público porque no hay transporte conveniente para usted, no podrá cambiar eso, incluso si el autobús y el tren de repente se vuelven casi gratis. Esto solo dará como resultado menos viajes en automóvil para aquellos que antes evitaban el transporte público por razones de costo. Sin embargo, dado que la oferta no se amplía al mismo tiempo, en el peor de los casos, las primeras experiencias con autobuses y trenes son negativas: si están completamente llenos gracias a los bajos precios. Finalmente, al final de los tres meses, el precio sube al nivel anterior, lo que se percibe claramente como una pérdida. La conclusión es que una reducción de costos más moderada pero duradera y más dinero para expandir el transporte público sería sin duda la mejor alternativa. Pero será más aburrido y menos popular.

Conclusión: No todo lo que se ve bien a primera vista también está bien pensado

En resumen: no todo lo que se ve bien a primera vista tampoco está bien pensado. Muchos paquetes de ayuda modernos siguen el principio de las regaderas: el dinero se gasta, pero no necesariamente va donde realmente se necesita. La psicología a menudo juega un papel crucial aquí, porque al final los electores somos solo humanos y no valoramos cada acción racionalmente. Los políticos esperan esto, y solo los medios de comunicación de alta calidad pueden ayudar a superar esta situación señalando los aspectos problemáticos de las acciones gubernamentales aparentemente atractivas. Otros lectores también están interesados ​​en:

