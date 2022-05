Cómo funciona el censo y quién debe participar

unEl censo de 2022 comienza este domingo y los elegidos al azar para el Gran Referéndum serán notificados por correo. Pero, ¿es obligatoria la participación en él? ¿Y qué es el censo de todos modos? A continuación se encuentran las respuestas a las preguntas más frecuentes.

¿A qué te refieres con enumeración?

Censo es la palabra técnica para censo, por lo que es una especie de inventario del país. A partir del 15 de mayo de 2022, las oficinas de estadísticas de los gobiernos federal y estatal encuestarán a más de 30 millones de ciudadanos en todo el país para averiguar cuántas personas viven en Alemania y cómo viven y trabajan. Las encuestas deben completarse a mediados de agosto. Se espera que los resultados del censo de 2022 estén disponibles a finales de 2023.

¿Por qué hay censos?

Las decisiones de política generalmente se toman a nivel federal, estatal, municipal y local sobre la base de la población y el inventario de viviendas. Estos deben estar lo más actualizados posible. Entonces, el objetivo de los censos es encontrar una base confiable para planificar decisiones políticas y económicas. Por ejemplo, los círculos se dividen en función de estos datos.

Un censo tiene como objetivo determinar la población exacta. Esto se puede utilizar para corregir imprecisiones en los registros de población. El último censo de 2011 mostró, por ejemplo, que en muchas ciudades y comunidades vive menos gente de lo que se suponía. Dado que el monto de los pagos fuera de la ecuación financiera se mide por la población, esto a veces ha tenido consecuencias financieras dolorosas para las ciudades.

¿Es obligatorio el censo?

Sí. Él La Unión Europea Según el Reglamento de la UE No. 763/2008, todos los estados miembros están obligados a registrar a sus residentes en función de criterios específicos. Esto permite comparar los resultados entre sí. En Alemania, la ley del censo entró en vigor el 3 de diciembre de 2019. Por ejemplo, especifica qué datos se deben recopilar.

La participación en el censo también es obligatoria. De acuerdo con la Ley del Censo de 2022, los ciudadanos seleccionados deben proporcionar información. No debe negarse a participar; de lo contrario, según la Oficina Federal, existe el riesgo Bien.

¿Cómo funciona el censo?

Al igual que el censo anterior en 2011, el censo de este año es el llamado censo basado en registros. Esto significa que se utilizan datos existentes, como los datos de registro de los registros de las administraciones públicas. En general, sin embargo, estos datos no son muy precisos y actualizados, por lo que no se realiza una mera enumeración de registros de población.

La razón de esto es que los municipios confían en él para informar cambios en la población, como nacimientos y muertes, pero también un cambio de residencia. Este no es siempre el caso. Puede suceder que una persona ya esté en el registro de población, pero ya no vive en el lugar de residencia especificado. Por el contrario, puede darse el caso de que una persona viva en un lugar pero no esté incluida en el registro de población en ese domicilio.

Estos archivos muertos y perdidos no deben incluirse en la enumeración. Por eso el censo funciona así: todos los datos de registro se envían a las estadísticas oficiales. Allí se agrupan en una región bajo estrictas normas de protección de datos. Además, casi el diez por ciento de la población, alrededor de 10,3 millones de personas, fueron encuestadas en una breve entrevista. Este cuestionario de muestra también recopila datos que no están disponibles en los registros, como información sobre antecedentes educativos u ocupación.

Debido a la falta de registros completos de apartamentos y edificios, se encuestaron por correo 17,5 millones de viviendas y apartamentos. Otra encuesta se refiere a las residencias universitarias (p. ej., residencias de estudiantes) y alojamiento compartido (p. ej., residencias para personas mayores y de ancianos u hogares para niños y jóvenes). La experiencia ha demostrado que los registros allí son particularmente inexactos porque hay mudanzas frecuentes. De esta forma, un censo basado en registros pretende proporcionar resultados fiables, aunque no se interroga a todos los ciudadanos alemanes.

¿Quién hace el censo?

quien – cual Oficina Federal de Estadística Las oficinas de estadística de los países son responsables del censo. Prepara la encuesta, coordina la implementación y monitorea los estándares de calidad. La Oficina Federal de Estadística es responsable de recibir, procesar y almacenar datos.

Las oficinas de los estados federales son responsables de las encuestas en sus estados federales. Recopilan datos del censo de edificios y apartamentos y se aseguran de que se establezcan oficinas de encuestas en todos los municipios. Estos, a su vez, reclutan a los funcionarios encargados de la encuesta y coordinan la encuesta de las personas en el sitio.

¿Quiénes fueron entrevistados en el censo?

Al diez por ciento de los alemanes, alrededor de 10,3 millones de personas seleccionadas al azar, se les pregunta por su nombre, sexo, estado civil y nacionalidad pregunta.

¿Cómo funciona el escaneo y qué pide?

Se desplegarán alrededor de 100,000 oficiales de inspección en todo el país. En una fecha previamente anunciada, el entrevistador en cuestión acude a las personas previamente seleccionadas al azar. Luego se hacen preguntas sobre los miembros de la familia, como nombres, sexo y estado civil. Todo lleva de cinco a diez minutos. Esta es la identificación de la población.

Para 400.000 de alrededor de 10,3 millones de personas encuestadas, la breve entrevista personal se repite en un momento posterior.

También hay un cuestionario ampliado para las tres cuartas partes de los encuestados. Por ejemplo, se recopilan datos sobre calificaciones escolares u ocupacionales. Esta encuesta luego toma otros 10 a 15 minutos. Los encuestados pueden responder estas preguntas directamente en una conversación personal, completar una encuesta en papel o hacer clic en una encuesta en línea más tarde.

Los datos personales, como el nombre y la fecha de nacimiento, se comparan con los datos del registro de población para identificar el registro excesivo y el subregistro de población y las cifras de población de Alemania y comunidades individuales. Según la Oficina Federal de Estadística, estos datos confidenciales se separarán de las características de evaluación y se eliminarán lo antes posible.

No hay entrevistas personales en la enumeración de edificios y apartamentos. propietarios y administración Sala Recibir una carta con los datos de acceso en línea antes de la fecha límite. Allí responden preguntas sobre el tamaño del apartamento, el año de construcción, las posibles vacantes y por qué, el alquiler neto en frío, el tipo de calefacción y la fuente de energía de la propiedad residencial. Los resultados deberían servir como base de datos para abordar problemas como la escasez de viviendas o la renovación relacionada con la energía.

Además, el Censo de Edificios y Apartamentos solicita el apellido y el nombre de dos inquilinos. De esta manera, las personas son asignadas a sus hogares residenciales. Esto se puede utilizar para derivar la cantidad de metros cuadrados de espacio habitable que tiene un individuo o una familia numerosa en promedio.

¿Qué pasa con la protección de datos en el censo?

La Oficina Federal de Estadística destaca que los requisitos de protección de datos de la Ley Federal de Estadística y el Reglamento General de Protección de Datos tienen la máxima prioridad. Todos los empleados de la oficina de estadística y todos los funcionarios de encuestas están sujetos a un deber legal de confidencialidad. En consecuencia, los datos no serán cedidos a autoridades ajenas a las estadísticas oficiales y solo serán evaluados de forma anónima. Los datos personales deben eliminarse lo antes posible. Posteriormente solo se publicarán resultados resumidos, lo que no permite extraer conclusiones sobre personas, viviendas o edificios.

¿Cuál es la diferencia entre enumeración y pequeña enumeración?

El término censo pequeño significa ‘censo pequeño’. Esta es una encuesta estadística anual en la que se encuesta al uno por ciento de los hogares cada año. Un microcenso se realizó por primera vez en 1957. En comparación con un censo, un minicenso hace preguntas más detalladas, como grupos ocupacionales individuales y estructuras familiares. El objetivo del pequeño censo es recopilar datos sobre la situación económica y social de la población en Alemania.

A diferencia de un censo, un censo pequeño brinda información más precisa sobre cambios importantes en la economía y la sociedad. En estos cortos períodos de tiempo, los cambios en los datos se pueden identificar más rápidamente y se pueden cerrar las brechas de datos entre enumeraciones grandes.

¿Con qué frecuencia se realiza el censo?

La Unión Europea obliga a sus estados miembros a realizar un censo de población cada diez años. Según el cronograma, este podría haber sido el caso en Alemania en 2021, pero el censo se retrasó hasta 2022 debido a la pandemia de Corona.

¿Cómo puedo distinguir a los topógrafos oficiales de los delincuentes?

Lamentablemente, los delincuentes también utilizan las encuestas del censo para sus maquinaciones y pretenden ser funcionarios de encuestas. Por lo tanto, debe asegurarse de que los entrevistados hayan anunciado su asistencia por escrito aproximadamente una semana antes de la encuesta. Además, los oficiales de encuesta tienen una tarjeta de identificación correspondiente con ellos. Tampoco es necesario que se les permita entrar en el apartamento. El escaneado también se puede realizar en o delante de la puerta.

Cuando se les pregunta a los encuestados sobre ingresos, deudas, información bancaria, documentos de identidad, contraseñas, firmas o estado de vacunación, deben sospechar porque no se pueden recopilar datos al respecto. Si tiene alguna duda, debe comunicarse con la policía o la oficina estatal responsable para obtener las estadísticas.

Se puede ver lo que ven los cuestionarios oficiales como en el sitio web en el censo Censo 2022.de Mirando a.