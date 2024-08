“Con toda amistad – jóvenes médicos” – Las vacaciones de verano terminan en agosto

ruhr24 Celebridades y televisión

de: camilla rafael

La espera pronto terminará: Con Toda Amistad – Los Jóvenes Doctores regresarán de las vacaciones de verano en agosto. © Diseño ARD, Tom Fall/ARD; Universidad: RUHR24

Los fans de los Jóvenes Doctores tuvieron que prescindir del spin-off “In Aller Friendship” durante unos dos meses. El primero estrenará nuevos episodios en agosto.

Dortmund – Los espectadores de la serie “Con toda amistad – Los jóvenes médicos” últimamente no están del todo satisfechos. La salida del personaje principal de la serie ARD fue especialmente perturbadora para muchos fans. Si el estado de ánimo se ha vuelto a calmar quedará claro cuando terminen las vacaciones de verano.

“Con toda amistad – jóvenes médicos”: ARD pone fin a las vacaciones de verano

A partir del 22 de agosto de 2024, el primer episodio transmitirá nuevos episodios del programa “In All Friendship – Young Doctors”. Tras casi dos meses de parón veraniego, la popular cadena de hospitales vuelve a su horario habitual: todos los jueves a las 18.50 horas.

Como revela el avance de los nuevos episodios, los espectadores experimentarán una mezcla de emoción, compasión y solidaridad. Incluso después de las vacaciones de verano, los médicos jóvenes tienen que superar desafíos en la clínica Johannes Thal y en su vida privada (leer más noticias de televisión en RUHR24).

“In All Friendship – Young Doctors”: ARD mostrará nuevos episodios a partir del 22 de agosto

Ya se han fijado las fechas de emisión de cinco nuevos episodios del programa “En Toda Amistad – Jóvenes Doctores”:

22 de agosto de 2024, 18:50 horas: Episodio 386 “Amor propio”

29 de agosto de 2024, 18:50 horas: Episodio 387 “Insulto”

5 de septiembre de 2024, 18:50 horas: Episodio 388 “Madurez”

12 de septiembre de 2024, 18:50 horas: Episodio 389 “Paz”

19 de septiembre de 2024, 18:50 horas: Episodio 390 “El ataque”

“Con toda amistad – Jóvenes Médicos” en ARD: la emisora ​​apuesta por el cambio

ARD respondió recientemente a las críticas de los fanáticos sobre el nuevo elenco de “In Aller Friendship – The Young Doctors”. Desde el punto de vista del canal, las interrupciones en una serie de tan larga duración son “inevitables”, ya sea por el desarrollo de las historias o por decisiones personales del elenco.

Sin embargo, al mismo tiempo, los cambios se consideran “positivos”: los nuevos personajes deberían mantener la serie “vibrante e interesante”. Los fanáticos de “In All Friendship – The Young Doctors” podrán decidir por sí mismos a partir del 22 de agosto si este programa será un éxito o no.