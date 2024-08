Robert Jess le muerde la oreja a su hija Shania y los fanáticos quedan horrorizados por el acto

¿Sigue siendo divertido o acaba de terminar? El empresario y jefe de la familia Geissens, Robert Geiss (60 años), causó sensación con un vídeo en Instagram. En el clip, se muestra junto a él: “Te amo más que a mi vida”. Jessens felicita a Shania por su vigésimo cumpleaños. “Hoy es un gran día en la playa en Saint-Tropez, me encanta comer a Shania”. escribió sobre el video.

Sin embargo, otros usuarios encuentran el comportamiento menos ofensivo, y un usuario defiende al padre de Shania: “¿Cómo están todos aquí? “Es el padre y ella la hija, es completamente normal que la gente se deje engañar. ¿Con qué tipo de pensamiento social hemos llegado ahora que nos avergonzaríamos de una relación padre-hija completamente normal?

Shania y Robert recientemente tuvieron una pelea

Una cosa es segura: la relación entre Robert y su hija Shania pinta bien (otra vez). En un episodio de “Die Geissens” se reveló que la bendición de la casa familiar iba un poco mal. Robert y su esposa Carmen (59) criticaron a sus hijas por no mostrar suficiente ética laboral. Recientemente, Davina y Shania Jess llamaron la atención debido a su estado civil, que revelaron mientras vestían un tirolesa.

“Ya tuve suficiente. Si los niños no hacen las cosas ahora, tendremos que despedirlos”, explicó Robert en el programa. Entonces sus hijas respondieron: “Papá no puede ser amable si está enojado con nosotras. Papá está un poco decepcionado con nosotras porque realmente no trabajamos.

Por Martín Gatke (MG)