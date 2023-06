Conciertos de Rammstein: Berlín prohíbe las fiestas posteriores al espectáculo

Rammstein tocará en su ciudad natal de Berlín a mediados de julio, pero según el senador del interior de Berlín, la fiesta posterior al espectáculo estará prohibida. “En Berlín no habrá conciertos posteriores al espectáculo de Rammstein en las propiedades de las que soy responsable”, dijo Iris Spranger a BZ. Continuó diciendo: “Es necesario esperar las investigaciones, pero las denuncias son tan graves que la protección y seguridad de las mujeres es la prioridad absoluta aquí”.

La banda de Rammstein y especialmente el cantante Till Lindemann están actualmente bajo fuertes críticas. Varias mujeres han presentado denuncias contra Lindemann en los últimos días, algunas de ellas anónimas. Describieron situaciones que encontraron aterradoras a veces. Durante los conciertos, se preguntó a las mujeres jóvenes si les gustaría asistir a una fiesta posterior al espectáculo. Según algunas mujeres, se dice que allí se producían actos sexuales.

Ahora hay cada vez más llamados a prohibir la llamada Fila Cero, o incluso a cancelar los conciertos de Alemania para el Europa Stadium Tour 2023. Pero, ¿tiene la política alguna influencia?

El senador de cultura de Berlín, Jo Schialo, dijo al periódico Tagesspiegel que ahora se están aconsejando varios principios de conducta en relación con las acusaciones. “Navegamos entre dos bienes muy importantes: la presunción de inocencia como parte de los derechos humanos por un lado, y la toma en serio de las denuncias y el derecho a la integridad por el otro”. No debe haber sesgo. Se toma en serio los reclamos de las mujeres. Sin embargo, el político de la CDU agradecería la cancelación de Row Zero, las fiestas entre bastidores y el uso de equipos de divulgación.

Habrá estos cambios en el concierto de Rammstein en Munich

Sin embargo, no se puede imponer una prohibición general de conciertos. “No hay influencia legal”, explicó Schialo. A partir del miércoles, cuatro conciertos de Rammstein están programados en Munich. Ya se han anunciado algunos cambios allí: no debería haber fila cero en Munich y tampoco fiestas posteriores al espectáculo. Además, la gerencia anunció un concepto de concientización, cuyos detalles aún no están disponibles. El nuevo concepto también afectará la invitación de los fanáticos de Rammstein a quienes les gusta tomarse selfies con los músicos en este tipo de eventos. Se cita a Lindemann diciendo que esto ahora es “estúpido para todos”.

Recomendaciones de la taquilla: