Conducir un Tesla sería tan caro como conducir un motor de combustión

Cuando Tesla Motors lanzó su Model S a mayor escala en 2012, los estadounidenses instalaron de inmediato una infraestructura de carga. La idea de Elon Musk es que las personas solo comprarán autos eléctricos cuando también tengan opciones para cargarlos. En los primeros días, los conductores de Tesla podían cargar el llamado sobrealimentador de forma gratuita, pero ahora la compañía está pidiendo dinero. Por segunda vez en 2021, Tesla aumentó los precios por kilovatio-hora. Cualquiera en Alemania que quiera cargar un Tesla Supercharger como conductor de Tesla, 45 centavos por kilovatio-hora o parte del mismo a partir de ahora. Por lo tanto, los precios aumentaron un 12,5 por ciento de noviembre a diciembre, en comparación con 2020, incluso Tesla está pidiendo un 36 por ciento más, informa Teslamag.de.

Llenar la batería puede costar más de 70 euros

Si quieres recargar tu Tesla Model S a unos 90 kWh para poder recorrer otros 400 km de una vez, te costará 40,50 €. A este precio, conducir un automóvil eléctrico está ahora a la par con muchos motores de combustión. Se vuelve más caro si usted, como conductor de un automóvil eléctrico, desea cargar un Tesla Supercharger y no conducir un Tesla. Para poder cargar, siempre necesita la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes Tesla. Además, el sobrealimentador debe ser aprobado para su uso por un tercero, que Tesla está promocionando gradualmente. Cuando se cumple todo esto, paga 63 centavos por kilovatio-hora.





Por cierto, Tesla no está solo con el aumento de precios. Todos los demás operadores importantes de estaciones de carga públicas han subido sus tarifas este año. Uno de los proveedores de servicios más caros es Ionity, propiedad de los fabricantes de automóviles Audi, BMW y Mercedes. Si desea cargar en la estación de carga Ionity, Paga 79 centavos por kilovatio-hora. Como resultado, el coste de carga de la batería de 90 kWh es de 71,10 euros. Después de todo, Ionity ofrece las llamadas estaciones de carga de alta potencia que vienen con él. Cargue vehículos eléctricos de hasta 350 kilovatios y 800 voltios al 80 por ciento en aproximadamente 18 minutos capacidad. Sin embargo, el cargador a bordo correcto también debe instalarse en el e-car, que actualmente solo está disponible para el Hyundai Ioniq 5 y Kia EV6 por alrededor de € 45,000 o el Audi e-Tron GT y Porsche Taycan, que son más del doble de costo. Sin embargo, existe la opción de obtener condiciones más favorables de los operadores de estaciones de carga a través de contratos. La forma más barata de conducir un coche eléctrico es cargarlo en casa con electricidad doméstica. con El Wallbox se puede cargar con 11 kilovatios, por lo que está equipado con un automóvil eléctrico completamente cargado durante la noche. Actualmente también hay una subvención de 900 euros si tienes un wallbox instalado en casa.

Conducir se ha convertido en un lujo

Los precios están subiendo en las estaciones de carga, pero los conductores con motores de combustión no deberían emocionarse demasiado. Después de todo, los precios de los combustibles siguen subiendo porque el impuesto al dióxido de carbono también se paga además del impuesto al aceite mineral. El objetivo parece ser que los consumidores compren alternativas más baratas a la movilidad individual de su billetera y, finalmente, hagan algo para proteger el medio ambiente.

Para reducir las emisiones de dióxido de carbono y limitar el calentamiento global a 1,5 ° C, existe un programa “Fit for 55” en Europa. No basta con que un solo sector sea respetuoso con el medio ambiente. Todo ciudadano debe contribuir a ello con su comportamiento. El sector del transporte fue En 2020, aproximadamente el 20,3% de las emisiones totales de CO2 de Alemania Responsable. Los vehículos eléctricos son una forma de reducir las emisiones de dióxido de carbono nacionales. Aunque se genera más dióxido de carbono en la producción de vehículos electrónicos que en la combustión, algunos fabricantes de automóviles compensan esto con pagos de compensación de dióxido de carbono. Algunos fabricantes incluso producen solo energías renovables y se aseguran de que sus coches eléctricos tengan la mochila de CO2 más pequeña posible. Para ser neutro en emisiones de CO2 en la carretera, el combustible electrónico es una opción teórica, pero la producción de combustibles sintéticos consume mucha energía y, por lo tanto, no tiene sentido ambiental para su uso en automóviles. Además, un litro de combustible electrónico cuesta, idealmente, aproximadamente el doble que un litro de gasolina. En ambos casos, el costo de conducir un automóvil aumenta.

