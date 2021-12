La economía vudú Lagarde

Apenas hay algo que a los inversores les disguste tanto como la incertidumbre. Y se ha mantenido por encima de los mercados de bonos y acciones desde que el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, ya anunció que quiere endurecer la política monetaria, pero no cuándo ni cuánto. Desde el 15 de diciembre, los inversores ya no tienen que esperar y desconcertar. Primero, Powell anunció un recorte más rápido en las compras de bonos federales, que ahora se espera que caigan en 30 mil millones de euros por mes en lugar de los 15 mil millones de euros anunciados anteriormente. El programa de compras de la Fed finalizará en la primavera de 2022. Habrá tres aumentos de las tasas de interés de 25 puntos básicos cada uno, o 0,25 por ciento, el próximo año. Las tasas de interés estadounidenses se encuentran actualmente entre cero y 0,25 por ciento. A finales de 2022, alcanzarán un máximo del uno por ciento. Dada la tasa de inflación actual de más del seis por ciento, las tasas de interés reales se mantendrán en territorio negativo.

El ajuste esperado es más preciso de lo que esperaban muchos inversores. Ahora se puede predecir mejor el desarrollo del mercado. Entonces, contrariamente a lo que temían muchos observadores, la fiesta de valores en los Estados Unidos no ha terminado. Según el plan paso a paso de Powell, el índice líder Dow Jones subió un 1,08 por ciento a 35.927 puntos. El oro también volvió a subir por encima de los 1800 dólares la onza. La conclusión fue que la política monetaria en la zona del dólar está volviendo a la normalidad. Pero es poco probable que la inflación desaparezca rápidamente, sino que permanecerá durante mucho tiempo y, en el mejor de los casos, disminuirá lentamente. Powell no debería tomarse en serio la acusación de que su anodino anuncio de la tasa de interés sirvió a los accionistas. Porque en los Estados Unidos, la participación en el capital social, la proporción de la población propiedad de los accionistas, supera el 50 por ciento. Allí, las disposiciones sobre jubilación para camioneros y vendedoras también dependen del desarrollo de certificados de acciones. Al mismo tiempo, el Banco de Inglaterra también completó el tan esperado (leve) cambio en las tasas de interés: en Gran Bretaña, las tasas de interés aumentaron entre un 0,15 y un 0,25 por ciento. Con una tasa de inflación en la isla del 5,1 por ciento (noviembre de 2021), la tasa de interés real también seguirá siendo severamente negativa. Pero aquí, también, el banco indicó que ha comenzado a moderar cautelosamente una política monetaria muy laxa.

Por otro lado, la reunión del Banco Central Europeo de esta semana es muy diferente: está tomando cada vez más una pista especial en política monetaria. “Después de la Fed, el BCE también está comenzando a salir de su política monetaria muy flexible”, informó Tageschau de manera engañosa. Dijo que el Banco Central Europeo dejaría que el programa de compras especiales basado en la pandemia expirara en la primavera. Sin embargo, se anunció exactamente de la misma manera anteriormente. A su vez, el programa regular de compra de bonos continúa sin cambios; Los ingresos por intereses del PEPP se pueden usar nuevamente para comprar papel nuevo. Sobre todo: Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha dejado claro que ni siquiera se plantea subir los tipos de interés. La inflación estaba en toda la eurozona En noviembre, el 4,9 por cientoEs decir, más del doble de la meta de inflación asumida de “menos del 2%”. En Alemania, la devaluación subió un 5,2 por ciento en noviembre. ZDF habló de la situación de manera más aproximada que ARD: un reportero afirmó, sin ningún hecho, que el BCE tendrá que financiar “protección climática, digitalización e infraestructura” en los próximos años; tasas de interés cero sería cierto.

De hecho, la estabilidad de precios es la única tarea legal del Banco Central del Euro. Y: En ZDF, la diferencia entre los bancos centrales y los bancos comerciales ya no es familiar.

Lagarde argumentó que la subida de precios se debió principalmente al fuerte aumento de los costes de la energía. En primer lugar, el Banco Central Europeo no puede hacer nada al respecto y, en segundo lugar, este efecto desaparecerá por sí solo en 2022.

Los alemanes, generalmente los ahorradores clásicos, están fuertemente influenciados por la combinación de tipos de interés cero inicialmente infinitos y una inflación igualmente infinita. Dado que Alemania no solo se ubica en la parte inferior de la escala de la UE en términos de tasa de propiedad inmobiliaria, la participación en el capital social también está muy por debajo del 20 por ciento.

La economía vudú de Lagarde contrasta ahora con los grandes banqueros, como Christian Swing, presidente de Deutsche Bank. En realidad, no se requiere su experiencia. Mientras tanto, los consumidores alemanes están leyendo por sí mismos en las comunicaciones de los proveedores de servicios cómo los precios seguirán subiendo obstinadamente en 2022.

Según el portal de consumidores Check24, hasta ahora 439 proveedores han anunciado precios significativamente más altos para sus clientes el próximo año. Según el portal, los proveedores están pidiendo un promedio de 24,6 por ciento más.

A partir del 12 de diciembre, Deutsche Bahn cobrará precios más altos por la Bahncard: la Bahncard 25 costará 56,90 en lugar de 55,70 euros en la segunda clase, y la Bahncard 50 costará 234 en lugar de 229 euros.

Y Swiss Post también se beneficiará más a partir de enero de 2022: la carta estándar costará 85 centavos en lugar de 80 centavos, y las postales costarán 70 centavos en lugar de 60 centavos.

Los cuellos de botella de los materiales y el aumento de los precios de la energía están elevando los costos de construcción de manera significativa. Según la Oficina Federal de Estadística, los precios de la construcción aumentaron un 12,6 por ciento en el tercer trimestre de 2021 en comparación con el año anterior, el aumento de precios más fuerte en el sector desde 1970.

El aumento del salario mínimo a 12 € planeado por el nuevo gobierno federal, los aumentos adicionales del precio de la energía y las regulaciones de ahorro de energía más complejas deberían continuar impulsando los precios de la construcción en 2022 y, por lo tanto, también el nivel del precio de alquiler y compra en el nuevo sector de contratación en el mediano plazo.

Con su decisión, Lagarde dejó claro que tenía una cosa en mente: el caso de los países del euro muy endeudados, lo que significa un aumento de un cuarto por ciento en los intereses por cientos de miles de millones de euros. Las sumas pendientes por un total de 11,5 billones de euros pesan sobre la eurozona. La deuda de Grecia alcanzó casi el 210 por ciento de su producción económica a fines de 2021; Italia está en el registro de deuda en alrededor del 160 por ciento de su PIB y Francia en el 117 por ciento. También hay muchas empresas que sobreviven únicamente gracias al suministro constante de dinero barato. El Banco Central Europeo predice que el volumen de préstamos incobrables en la eurozona, que ha caído temporalmente por debajo del billón de euros, podría aumentar a 1,4 billones de euros en 2022. Incluso un aumento mínimo en la tasa de interés clave hundiría a los países deudores en una grave agitación política. Miles de empresas se hundirán en el abismo. Ésta es la razón de lo que los economistas llaman el dominio financiero de la eurozona: el estado (dramático) del presupuesto nacional ha dictado desde hace mucho tiempo la política independiente del banco central en el papel.

En teoría, el nuevo gobierno federal podría hacer mucho contra la inflación si el Banco Central Europeo no quisiera combatir la inflación. Pero todo antídoto está fuera de discusión por razones ideológicas. Una vida útil más larga de las seis centrales nucleares alemanas restantes limitaría al menos el aumento de los precios del gas (al tiempo que mejoraría el equilibrio del dióxido de carbono). Con este giro a la derecha al asumir el cargo, los Verdes se estaban aplastando. Renunciar a las próximas fases del impuesto al dióxido de carbono podría frenar la inflación. Pero esta tarifa adicional es también una de las principales preocupaciones políticas de los Verdes. Puede ser útil, al menos, no iniciar ninguna redistribución adicional de fondos financiada con deuda en la UE. Pero aquí también se aplica lo siguiente: la solución de todos los problemas reales o diseñados políticamente solo se puede lograr con mucho dinero público. Y no solo a nivel nacional, sino que siempre se prefiere vía Bruselas.

Entre los países de la Unión Europea, Alemania hasta ahora se ha estado recuperando lentamente de las consecuencias de los cierres. Sus tasas de crecimiento son más bajas que las de Italia, pero su tasa de inflación es mucho más alta. La inflación suele ser un compañero natural del auge y la caída. Por esta misma razón, la economía puede tolerar tasas de interés más altas. Sin embargo, la eurozona, y especialmente Alemania, se ve amenazada por lo peor de ambos mundos: una pérdida de poder adquisitivo a medida que se desacelera el crecimiento, que se ha visto frenado por los altos precios de la energía, pero también por una mayor regulación gubernamental. El término técnico para este fantasma en particular es: estancamiento, una mezcla de estancamiento e inflación.

En contra de la decisión del BCE de Immer-Witter, hubo algunas voces de disensión en el Consejo de Gobierno, una minoría de los sospechosos habituales. Incluso el supuesto nuevo titular del Bundesbank, Joachim Nagel, que actualmente sigue a cargo del BIS, no podrá cambiar este equilibrio de poder, ya que los ahorradores tendrán que asumir el papel de perdedores.