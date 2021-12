Tres criterios: De barato a caro: estos factores determinan el precio de los NFT | Boletin informativo

Forex en este artículo

El bombo actual establece un nuevo récord para las ventas de NFT

Los investigadores encuentran tres factores determinantes en la fijación de precios

La mayoría de los NFT solo se venden por pequeñas cantidades

Las NFT parecen ser la próxima gran novedad después de las criptomonedas. La exageración que rodea a los tokens irremplazables ya ha asegurado que Cada vez son más las empresas que adoptan la nueva tendencia. Entre otros, el grupo cervecero AB InBev lanzó recientemente un archivo Juego NFT de latas digitales Budweiser Eso se lanzó y se agotó en menos de una hora. Sin embargo, algunas de las NFT del grupo se vendieron poco después con grandes márgenes de beneficio. También existe una gran demanda de arte digital. En marzo se convirtió Arte de NFT “Todos los días: Los primeros 5000 días” de Pebble en Christie’s Se vendió en una subasta por alrededor de $ 69 millones. Como informa DW, esta es la cantidad más alta jamás pagada por una obra de arte NFT.



Según la revista, JPMorgan estima que el mercado global de NFT tiene un valor equivalente a 6.300 millones de euros y, en teoría, todo el mundo puede tener una parte del pastel. Porque en principio Cualquiera puede crear y vender NFT. Sin embargo, esto no significa automáticamente que se conseguirá un precio elevado con él. Un equipo de investigadores dirigido por el Dr. Matthew Ndini, del Alan Turing Institute (ATI) del Reino Unido, examinó más de cerca el mercado de tokens no fungibles e identificó tres factores que juegan un papel importante en el precio de los activos digitales.



Estas características hacen que NFT sea valioso



Los científicos examinaron un total de 4,7 millones de NFT de varias categorías, como arte, coleccionables o artículos de juego, que fueron intercambiados por más de 500.000 compradores y vendedores entre junio de 2017 y abril de 2021, y presentan sus hallazgos en el sitio web de ATI así como en la revista Nature. Uno de los primeros hallazgos de los investigadores es que “los precios en el mercado NFT son muy heterogéneos”. Como escribieron los autores del estudio, el 75 por ciento de los NFT encuestados obtuvieron menos de $ 15 de su venta. Solo el uno por ciento de los 4,7 millones de medicamentos examinados alcanzaron precios superiores a los 1.500 dólares. Dr. concluyó. Y Andrea Baroncelli, uno de los científicos involucrados en el estudio, resumió la situación con respecto a “DW”.



Sin embargo, según los autores del estudio, hay algunos factores que determinan si un NFT tendrá éxito o no, y esto podría hacer posible “predecir con precisión los precios de NFT”. Según el estudio, “solo tres factores explican hasta el 70 por ciento de la variabilidad del precio NFT”. Estos tres factores, según los científicos, son los precios de venta anteriores de los NFT relevantes, las características visuales del token y el conocimiento del comprador y del vendedor. El factor más importante para el precio fueron las ventas pasadas de NFT relacionados, es decir, otros tokens del mismo grupo. Los autores del estudio escriben que explicarán hasta el 50 por ciento de la volatilidad de los precios. Las características visuales especiales tendrán un impacto del 10 al 20 por ciento en el precio, y la popularidad de los comerciantes juega un papel del 10 por ciento. En resumen, puede decir que cualquiera que ya haya ganado mucho dinero vendiendo NFT y ofrezca un token razonablemente popular tiene muchas posibilidades de recuperar mucho dinero.



Cuestionar críticamente la metodología del estudio.



Sin embargo, los resultados del estudio ATI deben tratarse con cierta precaución. Por un lado, la mayoría de los datos provienen de una época en la que el auge de NFT realmente no se había acelerado. Según ATI, solo se logró un nuevo récord de ventas de NFT en la primera mitad de 2021 con un total de $ 2.5 mil millones. Sin embargo, el estudio solo tuvo en cuenta los primeros cuatro meses del año, y mucho antes de eso. Por otro lado, los datos examinados se recopilaron solo del mercado NFT y no directamente de la cadena de bloques correspondiente, principalmente de Ethereum, por lo que los autores del estudio afirman que algunas transacciones importantes e independientes escaparon. Además, además de los tres factores mencionados, no se examinaron otros factores, aunque es bastante concebible que la identidad del autor de NFT y la atención prestada a las redes sociales puedan tener un impacto decisivo en el precio.



¿Está el mercado de NFT en peligro de colapso?



Sin embargo, es probable que el estudio esté en lo cierto en el punto crucial: la mayoría de las NFT apenas ganan dinero. 10,000 artículos nuevos están a la venta todos los días […] El Dr. Mauro Martino, otro colaborador del estudio, dijo que, según “DW”, no hay 10,000 nuevos compradores cada día para mantener esta asombrosa producción. En estas circunstancias, es poco probable que se evite un fuerte ajuste del mercado a largo plazo. “Si asumimos que el entusiasmo por las NFT hoy en día es muy similar al entusiasmo por las criptomonedas al principio, podemos asumir una corrección mayor”, lo cita su colega la Dra. Andrea Baroncelli de “DW”. qué es esto. El parche puede parecer NFT y está completamente abierto, según el investigador, ya que “no hay nada que comparar” todavía.

