Conferencia Conservadora Estadounidense: Un juego en casa para Trump

Estado: 05/03/2023 09:52

CPAC fue una vez un evento de asistencia obligada para cualquier candidato republicano a la presidencia. Esta vez, sin embargo, varios candidatos potenciales están evitando la convención, que se ha convertido en un juego local para Trump.

Escrito por Julia Kasten, ARD Studio Washington

“Queremos a Trump”, corearon algunos de sus seguidores en el Centro de Convenciones National Harbor en Washington. El ex jefe aún no está allí. En cambio, su primer oponente formal acababa de pronunciar su discurso en el salón medio vacío y recibió un aplauso helado para él. Nikki Haley, ex embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas, pide un cambio generacional y un nuevo comienzo, pero está pasando por un momento difícil en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de este año.







logotipo de MDR julia kasten

Estudio ARD Washington

Esta vez, la reunión más importante de los gobernadores estará dominada por la familia Trump y sus seguidores con más claridad que en años anteriores. Este orador invitado extranjero coincide con Jair Bolsonaro, el llamado “Trump de los trópicos”. También un expresidente que no puede aceptar su pérdida y actualmente vive en Florida en un exilio autoimpuesto. El brasileño recibe la mayor cantidad de aplausos cuando elogia sus buenas relaciones con Trump, y enfatiza cuánto espera su aparición.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro también habló en CPAC. Lo sucede el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha estado en el cargo desde enero de este año. READ Estados Unidos: Hallan muerta a heredera multimillonaria secuestrada Foto: Reuters

Las conocidas recetas de Trump

Para Trump, CPAC, entonces, es un juego de casa: durante más de una hora y media, la audiencia hace una pausa en cada una de sus palabras, agita los sombreros de Trump, hace gestos y escucha conocidas diatribas contra los demócratas supuestamente marxistas. Por ejemplo: “Este es el momento más peligroso en la historia de nuestro país. ¡Y Biden nos está volviendo irrelevantes!”.

Sin nombrar a Ucrania, Trump promete que es el único candidato que aún puede evitar una posible Tercera Guerra Mundial, y muy fácilmente: cerrar la frontera, terminar el muro, deportar inmigrantes ilegales, financiar la responsabilidad del coronavirus de China y drenar el supuesto pantano en Washington. Con recetas bien conocidas, Trump quiere que Estados Unidos vuelva a ser fuerte, rico, orgulloso y grandioso. Ni siquiera menciona a sus competidores.

Pence y DeSantis en un evento competitivo

CPAC existe desde hace casi 50 años. Y durante mucho tiempo nadie que quisiera conseguir algo con los republicanos podría haber evitado este desfile frente a la base. Pero esos tiempos terminaron, dijo la estratega republicana Susan Del Persio a NBC: “CPAC ha estado bajando últimamente. Ya no es CPAC. Es TPAC, con una T de Trump”.

Incluso sus principales rivales potenciales no aparecieron. Ron DeSantis, por ejemplo, el gobernador de Florida, quien aún no ha anunciado su candidatura, pero según las encuestas de opinión, después de Trump tendrá la mejor oportunidad de postularse. O Mike Pence, el exvicepresidente de Trump. En cambio, hablan en el Club for Growth, una de las organizaciones republicanas con más recursos económicos. La reunión especial con los donantes tuvo lugar hace unos días en la puerta de Trump en Palm Beach. Pero no está invitado.

Los donantes mantienen los ojos abiertos

Varios donantes republicanos importantes están buscando una alternativa. Según informes de prensa, la influyente red política de la familia Koch, que puede apoyar y derribar candidatos con sus millonarias donaciones, quiere impedir a toda costa la nueva candidatura de Trump. El exvicepresidente Pence lo expresó de esta manera: “Puede haber una mejor opción, y confío en que los votantes republicanos lo lograrán”.

Pero esta vez, Straw Poll, la encuesta tradicional de los visitantes de CPAC, muestra que el entusiasmo por Trump se está desvaneciendo lentamente, incluso a nivel de base. Si solo un poco. De los casi 2000 participantes, el 62 por ciento lo quiere de vuelta como presidente, siete puntos porcentuales menos que en el último CPAC en 2022.

Ron DeSantis ocupó el segundo lugar en esta encuesta no representativa con el 20 por ciento, y Nikki Haley recibió solo el tres por ciento de los votos del CPAC. Pero la carrera apenas comienza.