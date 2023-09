Conferencia de prensa de Joe Biden en Vietnam: ‘Ahora me voy a la cama’

Durante su visita a Vietnam, el presidente estadounidense Biden alentó a desvincularse de la economía china y no pudo resistirse a criticar a Xi Jinping. En una rueda de prensa ocurren muchas escenas extrañas.

Política Presidente de Estados Unidos en Vietnam “Ahora me voy a la cama”, concluye Biden.

hLa conferencia de prensa de Joe Biden en Vietnam provocó cierto descontento el domingo. Después de que el presidente de los Estados Unidos visitara por la mañana el Memorial de Mahatma Gandhi en la India con los jefes de estado del G20, continuó su visita de Estado a Hanoi. Vietnam se ha convertido en un importante socio comercial de Estados Unidos en los últimos meses y es considerado el mayor beneficiario de la actual retirada económica de Estados Unidos de China. En el marco de la visita de Biden, los dos países también firmaron un acuerdo sobre el suministro de semiconductores y tierras raras.

Cuando Biden, de 80 años, compareció ante la prensa con el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, en repetidas ocasiones no entendió las preguntas. en Biden dijo en un momento Luego: “Sólo sigo las instrucciones de mis colegas aquí”, mientras rebuscaba entre los papeles en su podio y aparentemente no encontraba el papel adecuado para continuar su discurso.

antes Biden se mostró decepcionado, entre otras cosas, porque el jefe de Estado chino, Xi Jinping, no se presentó a la cumbre del G20. “No es una crisis que no hable con él personalmente, pero sería mejor si lo hiciera”. Luego continuó hablando de Xi: “Ahora tiene las manos ocupadas. El desempleo juvenil es enorme y su plan económico no está funcionando”. Biden al menos se había reunido con el primer ministro chino Li Qiang en Delhi.

Después de responder a la última pregunta prevista, Biden bromeó: “No sé ustedes, pero yo me voy a la cama ahora”. Mientras los periodistas seguían haciendo preguntas en la sala, Biden continuó hablando y luego el secretario de prensa finalmente terminó su discurso. Concierte la cita.

Posteriormente, el propio político americano achacó, entre otras cosas, al ventilador y al ruido que hacía la confusión. Los observadores, a su vez, describieron a Biden simplemente como exhausto y cansado. El lunes, Biden visitará el campo de prisioneros de guerra donde estuvo recluido, entre otros, el senador estadounidense John McCain. A continuación, recordará a las víctimas del atentado terrorista ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en una estación de servicio de Alaska.

Biden es el presidente estadounidense de mayor edad en la historia, pero al igual que el joven Donald Trump, su objetivo es ganar un segundo mandato.