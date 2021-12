Confianza de Bitcoin en escala de grises: Tendencia criptográfica a largo plazo: Morgan Stanley aumenta las acciones de Bitcoin a gran escala | Boletin informativo

Forex en este artículo

Cuando se lanzó Bitcoin en 2009, eran los principales bancos los que sospechaban del recién llegado al mercado de activos. Después de todo, el logotipo cibernético descentralizado apareció por primera vez para representar una alternativa independiente a los grandes bancos. Sin embargo, a estas alturas, la mayoría de los usuarios de préstamos deberían haberse dado cuenta de que la tendencia de las criptomonedas no debería evaporarse demasiado rápido. Lo mismo se aplica al banco estadounidense Morgan Stanley: solo en octubre, el CEO James Gorman anunció, según Bloomberg, que no considera que las criptomonedas sean una moda pasajera. “No sé cuál debería o no debería ser el valor de Bitcoin. Pero estas cosas no van a desaparecer, y está claro que la tecnología blockchain que la sustenta es muy real y muy poderosa”, citó la agencia de noticias al CEO. como diciendo.



Morgan Stanley compra acciones de Grayscale

El hecho de que el financiador crea en la dirección de la criptomoneda también se puede ver en los documentos de la empresa presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Morgan Stanley ha aumentado significativamente sus participaciones en Grayscale Bitcoin Trust en el último trimestre. El fideicomiso, que cotiza bajo el símbolo “GBTC”, tiene un estado de seguridad, lo que significa que los inversores pueden participar en la tendencia Bitcoin sin la necesidad de una billetera en la que se almacenan las acciones. Pasó recientemente el Bitcoin Trust 500.000 bitcoins.



Varias cajas en foco

Grobank ahora ha ampliado su participación en el producto criptográfico con varios de sus fondos mutuos, también lo ha demostrado el usuario de Twitter MacroScope. Si bien la Cartera de Crecimiento de Morgan Stanley, orientada a inversiones a largo plazo, todavía tenía 2.130.153 acciones de Grayscale Trust a fines de junio, se registraron 3.642.118 valores al 30 de septiembre. También en Insight Fund y Global Opportunity Fund, los expertos aumentaron de 928,051 a 1,520,549 acciones y de 919,805 a 1,463,714 notas. También se compraron acciones de GBTC para otros fondos de Morgan Stanley. Con este voto de confianza, Morgan Stanley demostró que los comentarios hechos por el CEO Gorman también tienen un impacto en el negocio real del banco.



Conversión planificada a BTC-ETF

No solo las principales instituciones de crédito se han dado cuenta de las ventajas de las criptomonedas hasta ahora. Incluso la Comisión de Bolsa y Valores, cuyo presidente Gary Gensler ha criticado repetidamente el negocio de las divisas en Internet en el pasado, ha estado recientemente extraordinariamente abierta a la dirección de las criptomonedas y ha allanado el camino para ETF de Bitcoin. Grayscale también se esfuerza por conseguir uno la transferencia Su confianza está en un fondo cotizado en bolsa para que pueda mantener su ventaja en el mercado de las criptomonedas, informa MarketWatch.

