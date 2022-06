Sonrió por primera vez y ahora es un modelo a seguir: la fábrica de helados de Berlín está desafiando una emergencia de gas

La crisis del gas expone la dependencia de Alemania de los combustibles fósiles. Florida Eis, establecida desde hace mucho tiempo en Berlín, tomó precauciones desde el principio con su enfoque sostenible, y ahora está dando sus frutos.

Olaf Hoon está preocupado. Sobre la guerra en Ucrania, la crisis energética y los políticos de derecha. Y sobre todo del medio ambiente. Pero el presidente de Florida Ice Cream es quien hace las cosas. La fábrica de Berlín produce helados desde 1927. Höhn se hizo cargo del negocio en la década de 1980 y se expandió. Cerca de 2000 supermercados en Berlín y Brandeburgo ofrecen los exclusivos vasos azules en sus congeladores. Porque Florida Ice Cream sabe cómo promocionarse. En lugar de mantener una imagen tradicional y polvorienta, la empresa da la apariencia de una startup. El fabricante de helados valora el regionalismo, el trabajo manual y sobre todo: la compatibilidad con el clima.

“Cuando comencé a lidiar con la protección del clima, muchos dijeron: ‘¡Déjalo ir!'”, recordó Hon en una entrevista con ntv.de. Hace más de diez años, su hijo le informó sobre el asunto. A pesar de la resistencia inicial, o quizás debido a ella, la ambición de Hon se despertó. La fábrica construida en el distrito Spandau de Berlín en 2013, la primera en Alemania en producir helado completamente neutral para el clima, muestra cuán en serio se lo toma el hombre de 72 años.

El empresario de helados Olaf Hawn frente a su camión eléctrico. (foto: privada)

Höhn no está satisfecho con eso. Sigue jugando, realizando ideas y volviéndolas a ignorar, invirtiendo en nuevas tecnologías. Esto no se puede pasar por alto en el sitio de producción ubicado en una gran área industrial. Los sistemas fotovoltaicos pavimentan los techos, el camión eléctrico se carga en la bomba de gasolina, desde el suelo hasta la chimenea, todo aquí está diseñado para ser lo más ecológico posible. Esto tiene su precio. “Por supuesto, las nuevas inversiones constantes no dan resultado al principio”, admite el jefe de unos 100 empleados. “Pero ahora somos muy eficientes y tenemos buenos resultados de ventas”. Según Hon, las ventas del año pasado superaron los diez millones de euros.

‘Mercado distorsionado’

Incluso si la mayoría de las empresas son conscientes del cambio climático, muchas no quieren asumir la responsabilidad. Solo el sector industrial es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en Alemania. “En el sistema actual, las empresas que confían en medidas de protección del clima están en desventaja”, dice Katharina Reuter NTV. “El mercado está distorsionado en este punto porque los costos reales no aparecen en absoluto: daño ambiental, daño climático, suministro cadenas”. Delaware. hola jiDirector General de la Asociación Federal para una Economía Sostenible, que representa a unas 600 empresas. Si desea alinear su empresa de manera sostenible, no puede simplemente buscar la maximización de las ganancias, una desventaja competitiva. Reuter explica que los competidores que no se preocupan por el medio ambiente y los derechos humanos pueden ofrecer sus productos a precios mucho más bajos.

A diferencia de los principales fabricantes, el helado todavía se envasa en envases a mano en el distrito Staaken de Berlín. (foto: privada)

En otras palabras: la protección del clima depende sobre todo del deseo de la dirección de la empresa en cuestión. Si te lo tomas en serio, tienes que aceptar las pérdidas económicas. La crisis del gas podría, entre todas las cosas, provocar ahora un replanteamiento. Rusia está reduciendo significativamente sus envíos a Alemania, y el oleoducto Nord Stream 1 se utiliza solo en un 40 por ciento. El ministro federal de Economía, Robert Habeck, se sintió obligado a hacerlo el jueves. Anunciar la segunda fase de su plan de contingencia. “El gas es un bien escaso en Alemania”, dijo Habeck. La dependencia de los combustibles fósiles amenaza con volar contra Alemania.

La industria ya está sintiendo los efectos del aumento vertiginoso de los precios de la gasolina. A diferencia de Florida Ice Cream, muchas empresas no se han interesado en las alternativas, incluidas Fábrica de vidrio Harzkristall en Sajonia-Anhalt. Allí se apagaron las lenguas del gran horno de gas. Porque para que el vidrio se derrita, el horno debe funcionar las 24 horas a 1180 grados; por día consume hasta cuatro personas en la casa por año. Es muy caro en este momento. “Si antes una luminaria de alumbrado público grande costaba 150 euros, ahora de repente cuesta 600 euros. No se puede implementar en el mercado”, dice el director de la empresa, Otto Sievers, en una entrevista con RTL. Así que los pedidos han sido cancelados. Solo se utiliza el horno eléctrico más pequeño. “Además, estamos pensando principalmente en si deberíamos depender de la energía eléctrica en el futuro”. Por otro lado, el empresario de helados Höhn lo pensó lo suficientemente temprano.

A menudo se burlan de la sostenibilidad

“Vemos que vale la pena para las empresas que impulsaron la transición energética en una etapa temprana”, explica Reuter. “No se ven afectados tan gravemente ahora, simplemente porque generan electricidad ellos mismos, han emparejado un sector inteligente con movilidad electrónica o dependen de la calefacción de pellets”. Sonreí ante tales inversiones hace unos años. Cuando Höhn habla de reuniones con sus compañeros de trabajo o representantes de la industria, resulta que muchos todavía no lo toman en serio.

Sin embargo, Höhn no disuadió las críticas y el escepticismo sobre sus planes, con éxito. El 30 por ciento de la energía que necesita su planta se produce en el sitio, y el resto proviene de la electricidad verde. Esto solo es posible con tecnología especial. Los llamados enfriadores de adsorción se utilizan en refrigeración que consume mucha energía. Convierten el calor residual de los compresores en frío de forma respetuosa con el clima. Su objetivo: perder la menor cantidad de energía posible de la planta de producción. En términos de producción de electricidad, la heladería de Berlín se beneficia de las fluctuaciones estacionales de la industria. La demanda de helado aumenta cuando brilla el sol, entonces los paneles solares también están en pleno apogeo.

La flota de vehículos se está convirtiendo gradualmente a la movilidad eléctrica. Una pequeña revolución es el camión eléctrico, que transporta hielo con la ayuda de refrigeración de almacenamiento. Cuando se conecta a la estación, el área de carga del camión se enfría a -78 grados y el enfriador se almacena hasta dos días después del envío. Incluso hay un filtro de polvo fino adicional conectado a la chimenea del sistema de calefacción de pellets. Sin embargo, la mayor caída en las emisiones ocurre en el piso de la celda de congelación profunda. Está aislado con guijarros de espuma de vidrio, por lo que no se requiere calefacción adicional.

“Queremos ser 99 por ciento autosuficientes”.

Según sus propios datos, Florida Eis logró ahorrar más de 1,800 toneladas de dióxido de carbono en cinco años a través de esta interacción tecnológica. La autosuficiencia también proporciona una cierta cantidad de resiliencia frente a las crisis. “Incluso si no obtenemos electricidad del extranjero, aún podemos conectarnos regionalmente durante algún tiempo”, dice Höhn. Los altos precios de la energía están siendo mitigados actualmente por el sistema de almacenamiento y circulación.

El concepto de helado de Florida está encontrando cada vez más imitadores. Representantes empresariales y políticos de todo el mundo vienen a visitar Berlín Occidental casi todas las semanas. Porque la sostenibilidad no es solo un factor de marketing, se ha vuelto imprescindible, sobre todo en tiempos de “alerta de gas”. Los conceptos innovadores prosperan.

El fabricante de helados de tamaño mediano está construyendo actualmente una segunda fábrica en Magdeburg. Las ambiciones son altas: “Queremos ser autosuficientes en un 99 por ciento, pero al menos en un 85 por ciento”, explica Hon, quien también quiere ser un modelo a seguir para los demás. “En principio, cualquiera puede hacer lo que hacemos. Pero, ¿quién simplemente desarmaría sus dispositivos existentes de esta manera?”

Una crisis energética puede proporcionar un imperativo económico para esto. “El dinero no se ha utilizado en los últimos años porque no ha dado sus frutos en un corto período de cuatro a cinco años”, explica Reuter. Sin embargo, mientras tanto, muchas empresas se están dando cuenta de que la soberanía energética también es un problema de seguridad. “Las crisis muestran cuán frágil es el sistema. Realmente nos estamos pateando en este momento porque la transición energética antes era mucho más lenta. Ahora, esa es una llamada de atención para todos”.