El DAX sale de la cotización ligeramente al alza – Henkel reduce sus beneficios – HelloFresh se beneficia del negocio en EE. UU. – Nordex confirma la previsión anual – ENCAVIS y Deutsche Telekom en el punto de mira | Boletin informativo

A principios de semana, la bolsa alemana se presentaba sin rumbo claro.

subordinar dax Abrió la sesión ligeramente al alza y luego cambió varias veces entre pérdidas y ganancias. Al cierre de la negociación, finalmente subió un 0,15 por ciento a 13.816,61 puntos. subordinar tomadax Eventualmente cayó un 0,12 por ciento a 3188,31 después de comenzar con una pequeña ganancia.

Últimamente, las señales de alivio de las presiones inflacionarias en los EE. UU. han ayudado a que las acciones suban un poco. Sin embargo, las preocupaciones sobre la inflación y las tasas de interés no se olvidaron y el índice líder alemán rindió homenaje a su reciente recuperación. “La pregunta es si la realidad no está volviendo a poner los mercados en el suelo. El hecho de que los precios de la energía y las materias primas sigan siendo muy altos y la inflación todavía esté lejos del objetivo del 2% de la Fed no molesta a nadie”. Christian Henke, analista de Broker IG, dijo a dpa. Mientras tanto, datos económicos débiles llegaron de China. Para apoyar la economía, el banco central chino sorprendentemente ha reducido la tasa de interés para los acuerdos de refinanciamiento a un año con los bancos.

Por el lado de la empresa, Henkel y HelloFresh fueron el foco de atención de los inversores el lunes con las cifras. Además, el impuesto a la gasolina de 2,4 centavos por kilovatio-hora anunciado el lunes dio mucho que hablar.

