Banco Central Europeo con un cambio en las tasas de interés – fracaso con un anuncio

¡El cambio de la tasa de interés finalmente ha llegado! ¿Es esto realmente? Once años después, el Banco Central Europeo prepara Para subir las tasas de interés por primera vez en la historia, hasta 25 puntos básicos a – espera ahora – 0 por ciento. en serio. Este acto de desesperación por sí solo ilustra la ignorancia y la indiscreción de los guardias de divisas en Frankfurt. No tienen nada que resistir la inflación históricamente alta o las crisis actuales. La munición se ha utilizado por completo en los últimos años. La crisis financiera, la crisis del euro y, más recientemente, la crisis de Corona han arrinconado al Banco Central Europeo cada vez más. Al mismo tiempo, también comenzaron a trabajar en teatros de guerra secundarios, como Shift Green con Green Deal. Las respuestas a cada una de estas crisis siempre han sido las mismas: imprimir dinero y bajar las tasas de interés. El teclado se encendió en hiperinflación. En pocas palabras: la impresión continua de dinero ha inflado el balance del Banco Central Europeo a 8,81 billones de euros, lo que representa alrededor del 84 por ciento de la producción económica de la eurozona.

El resultado es una tasa históricamente alta de inflación de 8,1 por ciento en la eurozona y que el 40 por ciento de la deuda pública está incluida en el balance del Banco Central Europeo. Al mismo tiempo, los gobiernos están endeudados hasta el cuello y necesitan más inflación de la que el Banco Central Europeo se siente cómodo para inflar sus deudas a expensas de los ciudadanos. Porque son ellos los que están pagando la factura a través de precios más altos, porque el poder adquisitivo de los ciudadanos de la UE está siendo robado cada vez más al mismo tiempo. La burbuja de los precios de los activos ha aumentado paralelamente al balance del Banco Central Europeo en los últimos años. Las acciones, los autos clásicos, las obras de arte, los bienes raíces, etc. continuaron inflando en euros. Esto sólo refleja la pérdida de poder adquisitivo. Por ejemplo, si compró una propiedad hace diez años, ahora tendrá el doble de certificados en papel para la misma propiedad, haya sido renovada o no.

La propiedad no se duplicó ni duplicó en tamaño, solo muestra que el poder adquisitivo del papel moneda del BCE se ha reducido a la mitad y todos hemos perdido el poder adquisitivo real. Según la Oficina Federal de Estadística, el euro ha perdido oficialmente más del 35 por ciento de su poder adquisitivo desde que se introdujo el euro en 2001. Pero si toma un valor equivalente más objetivo, como el precio del oro, experimentamos un poder adquisitivo pérdida de más del 90 por ciento, que es lo que se acerca mucho más a la realidad cuando ves cómo los precios inmobiliarios, las bolsas de valores, etc. avanzado. Así, el BCE hizo a los ricos más ricos ya la clase media más pobres en la economía planificada y el estilo socialista. No vimos nada más que lo que esperaba que fuera la mayor transferencia de riqueza en la historia de la humanidad desde abajo, en medio y desde arriba hasta arriba en manos de cada vez menos. Este es el efecto del cantillón, que lamentablemente funciona como un reloj. Una subida de tipos aparentemente absurda por parte del Banco Central Europeo, que parece tímida e incierta, no hace justicia a la tasa de inflación del 8,1% ni a la carga de la deuda.

¡La próxima crisis ya es inevitable!

Como siempre, el BCE reaccionó demasiado tarde y demasiado poco. No puede aumentar demasiado las tasas de interés, de lo contrario, los países del sur de Europa colapsarán uno por uno. El Banco Central Europeo está atrapado entre luchar contra la inflación o salvar el euro y el sur de Europa y mantenerlo con vida. Todo junto no funciona. La próxima gran crisis ya se avecina. Una mirada a los bonos del gobierno de la eurozona aclara el dilema: los bonos del gobierno ya están muy separados nuevamente. Actualmente, Italia tiene que gastar un 2,5 por ciento más de intereses del mercado de capitales en deuda nueva que Alemania. Para un país con una relación deuda/PIB de alrededor del 150 por ciento, cada punto porcentual duele.

El Banco Central Europeo está al final del juego

En Alemania estamos presenciando un máximo de 50 años de la tasa de inflación En un 7,9 por ciento. Culpar a la guerra en Ucrania de todo esto es demasiado fácil. Incluso antes de eso, teníamos una tasa de inflación de más del 5%. En este gráfico, puede ver claramente cómo se han combatido las altas tasas de inflación con altas tasas de interés en el pasado.

Esta vez ella tiene Banco central europeo El problema es que la tasa de interés es del 0 por ciento, lo que significa que el margen de maniobra del Banco Central Europeo en Frankfurt es muy limitado. Pero ese no es el único problema: porque también tenemos una guerra en Europa, el daño colateral de la crisis del coronavirus, como interrupciones en la cadena de suministro, la recesión inminente y los cierres en China, y la crisis energética causada en parte por una transición energética defectuosa en sí misma. Todo esto apunta a una gran crisis.

Así que el Banco Central Europeo ahora debe decidir entre la peste y el cólera: luchar contra la inflación y luego poner fin al experimento de la moneda del euro, enviar a los países zombis a la bancarrota o rescatarlos y arriesgarse a la hiperinflación. No importa cómo se tuerzan y giren, ambos conducen al mismo resultado: ¡el fin de la Eurocopa!

Mark Friedrich es autor de seis éxitos de ventas, experto financiero, orador solicitado, líder de pensamiento, espíritu libre y fundador de consultoría basada en honorarios. Seguro de activos de Friedrich GmbH para particulares y empresas.

Su nuevo libro más vendido fue el libro de negocios más exitoso de 2021: La mayor oportunidad de la historia: lo que debemos aprender de la crisis ahora y cómo puede beneficiarse de la mayor transferencia de riqueza humana

