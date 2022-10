Consecuencias del aumento de las temperaturas: ‘El cambio climático te está enfermando de pies a cabeza’

una entrevista



Los récords de temperatura se formaron este verano. En una entrevista, la médica ambiental Claudia Tridel Hoffmann explica cómo y por qué este calor enferma a la gente. Está pidiendo sistemas de alerta temprana para pacientes y ciudades transformadoras.

tagesschau.de: ¿Qué aspectos del cambio climático afectan más gravemente a nuestra salud?

Claudia Tridel Hoffmann: Lo peor para el cuerpo en términos de los efectos del cambio climático es en realidad el calor. El calor es lo que más nos molesta, lo que nos enferma y lo que realmente nos cuesta la vida. En este sentido, el calor es el más peligroso. Pero, por supuesto, el cambio climático tiene más que solo el calentamiento y las enfermedades y muertes relacionadas con el calor.



para alguien Claudia Tridel Hoffmann dirige medicina ambiental en el Hospital Universitario de Augsburgo. Observar la interacción entre el medio ambiente y las personas. Uno de sus temas principales es el impacto del cambio climático en el medio ambiente y la salud.

tagesschau.de: ¿Qué causa el calor en el cuerpo? Entonces, ¿qué trabajo adicional tiene que hacer el cuerpo cuando hace demasiado calor y en qué punto puede sumergirlo?

Sendero Hoffman: La tarea principal del cuerpo es mantener la temperatura central a 37 grados. Y esto es importante para el cuerpo, para el cerebro, donde mejor trabajamos. Entonces, cuando afuera hace calor, el cuerpo tiene que gastar más energía. Y lo primero que pasa es: los vasos se ensanchan y por eso las personas de fuera que están en celo suelen tener la cara muy roja y empiezan a sudar. Luego tratamos de eliminar la temperatura corporal, a través de la piel, a través de los vasos. Entonces la presión arterial sube. Y cuando la presión arterial aumenta, el corazón afectado eventualmente se hunde. O luego, uno de los vasos sanguíneos del cerebro finalmente se rompe y luego se produce un derrame cerebral o un ataque al corazón. Y lo importante es que, por supuesto, esto pasa con enfermedades previas, pero también puede pasar con personas absolutamente sanas.

“La ciudad se convierte en un grupo químico en un día caluroso”

tagesschau.de: ¿Están más en riesgo las personas de la ciudad o las personas del campo?

Sendero Hoffman: Especialmente en la ciudad tenemos las llamadas islas termales. A veces el tiempo aquí es cuatro o cinco grados más alto que en el campo. Luego hay otros factores ambientales en la ciudad. Esto es solo contaminación ambiental, por la carga del tráfico, por ejemplo. Y luego, una ciudad como Berlín, Hamburgo o Múnich se convierte en un bloque de construcción química en un día caluroso. Se crean compuestos químicos completamente nuevos, que luego dañan nuestros pulmones, dañan la membrana mucosa, dañan la piel y luego todo empeora.

tagesschau.de: ¿Existen estudios sobre la incidencia de ciertas enfermedades en niños o adultos?

Sendero Hoffman: Sí, se está dirigiendo a estos grupos vulnerables. Especialmente cuando se trata de enfermedades causadas por el cambio climático o cuando se trata de calor, sabemos que los niños pequeños, pero también los ancianos y los enfermos en general, pertenecen a los grupos vulnerables y vulnerables. Sobre todo, subestimamos el problema del calor. No puedo dejar de citar un titular de nuestro periódico del Festival Deportivo de Verano: “Misterioso. Colapsan 20 estudiantes”. Hacía 35 grados. ¿Por qué es esto confuso? Esto quiere decir que no asociamos el calor con el peligro, asociamos el calor con comer helado y ducharnos.

tagesschau.de: Hay otros problemas que el cambio climático puede generar en nosotros. ¿Los problemas mentales son uno de ellos?

Sendero Hoffman: Sí, de hecho, el cambio climático te está enfermando de pies a cabeza. Tenemos enfermedades mentales, como enfermedades del sistema nervioso, Alzheimer o esclerosis múltiple. Estas son enfermedades que empeoran durante las olas de calor. La dermatitis atópica, por ejemplo, es una enfermedad con agujeros en la piel. Se vuelve poroso debido a los contaminantes ambientales que dañan la piel. Y luego estas personas se vuelven más susceptibles a las alergias. El polen, por ejemplo, puede hacer su trabajo a través de esta piel perforada y causar reacciones alérgicas.

Y ahora hay un impacto del cambio climático, que hace que la temporada de polen sea aún más larga. Cada día tenemos más polen, tenemos polen más agresivo y también tenemos polen nuevo que es más agresivo. Debido a la contaminación, simplemente tenemos más personas con alergias.

tagesschau.de: ¿Qué se necesita cambiar para que podamos manejar mejor la situación?

Sendero Hoffman: Debemos hacer al menos dos cosas. Primero, por supuesto, tenemos que adaptarnos al cambio climático. Esto se llama resiliencia climática, porque el cambio climático está aquí. Necesitamos desarrollar sistemas de alerta temprana para los pacientes. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos diseñar nuestras ciudades de manera diferente. Necesitamos ciudades verdes, ciudades con un alto nivel de biodiversidad. Necesitamos ciudades que hagan que las personas estén sanas o las mantengan sanas y no las enfermen. Y lo segundo es muy importante: tenemos límites en esta adaptación. A partir de una temperatura corporal de 42 grados, la vida ya no es posible, y entonces morimos. Esto significa que al mismo tiempo también debemos tratar de mitigar el cambio climático, de lo contrario, no será posible que las personas sobrevivan.