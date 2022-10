Las señales de advertencia pueden aparecer con años de anticipación

a: judith moreno

El deterioro de las capacidades cognitivas puede conducir a un riesgo de accidente cerebrovascular. Las señales de advertencia pueden aparecer hasta hace diez años.

En Alemania, unas 270.000 personas sufren un ictus cada año, y hasta ahora El 70 por ciento se puede evitar debido a ciertos riesgos. Estarán. Incluso si más del 80 por ciento de los afectados tienen más de 60 años, los adultos jóvenes también pueden verse afectados. Hay factores influyentes que pueden conducir a un ataque al corazón en el cerebro – a tu alrededor Para conocer su riesgo individual de sufrir un ictus, realice una prueba En línea de forma cómoda y segura.

La interrupción del flujo sanguíneo conduce a la pérdida repentina de algunas áreas del cerebro. Según un estudio reciente de científicos holandeses, la afección puede aparecer años antes de su primera aparición. Informar de un accidente cerebrovascular con señales de advertencia.

Accidente cerebrovascular: las señales de advertencia pueden aparecer a partir de los diez años.

El 80 por ciento de los pacientes con accidente cerebrovascular tienen más de 60 años. Pero también puede afectar a los jóvenes. © Biblioteca de imágenes científicas / IMAGO

Quién en la revista comercial Revista de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría publicado estudio a largo plazo Investigadores del Centro Médico de la Universidad Erasmus MC en Rotterdam realizaron evaluaciones cognitivas y físicas de participantes voluntarios cada cuatro años desde 1990 hasta 2016. Entre otras cosas, los sujetos completaron pruebas de memoria y calificaron qué tan bien dominaban las actividades diarias, como cocinar y comprar. Para el análisis se utilizaron datos de más de 14 000 participantes de 45 años o más. 1.662 participantes sufrieron su primer accidente cerebrovascular durante el período de estudio.

Los resultados del estudio revelaron que los participantes con un accidente cerebrovascular ya mostraban signos hasta diez años antes de la enfermedad. Sorprendentemente, los pacientes con accidente cerebrovascular experimentaron un deterioro mental más rápido. Sus habilidades cognitivas disminuyeron significativamente más que las personas que no sufrieron un accidente cerebrovascular. Al mismo tiempo, eran menos capaces de realizar las tareas diarias dos o tres años antes del accidente cerebrovascular. Estudios previos ya han sugerido que la enfermedad se manifiesta de cuatro a seis años antes a través del deterioro de las capacidades cognitivas y la disminución de la capacidad para funcionar en la vida diaria. Según los resultados de investigadores holandeses, la enfermedad puede manifestarse incluso antes.

Accidente cerebrovascular: las mujeres corren un riesgo particular: cinco signos típicos

Según el estudio, las mujeres son particularmente vulnerables a los accidentes cerebrovasculares. Además, suele afectar a personas con un grado académico más bajo y personas que tienen un gen que también está relacionado con la demencia. a Un ictus puede manifestarse a través de los siguientes síntomas:

Alteraciones visuales: los pacientes a menudo tienen un campo de visión limitado o problemas con la visión espacial. Esto puede provocar visión doble y confusión.

Signos de parálisis y entumecimiento: En la mayoría de los casos, los músculos faciales se ven afectados por la parálisis. Sin embargo, esto también puede extenderse a todo el cuerpo. El párpado, la boca y la mejilla suelen caerse. También puede causar hormigueo en los brazos y piernas y entumecimiento.

Trastornos del habla: los pacientes envuelven letras y sílabas o hablan con vacilación y vacilación. A veces, los pacientes también experimentan una pérdida total del habla.

Dolor de cabezaEl sangrado en el cerebro puede causar dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos.

Marcha inestable y mareos: en combinación con otros síntomas, los mareos y la marcha inestable pueden indicar un derrame cerebral, incluso si no son una señal de advertencia confiable por sí mismos.

Accidente cerebrovascular: los pacientes con alto riesgo pueden identificarse en función de las señales de advertencia

dice el Dr. Ali Heshmatullah, de la Universidad Erasmus de Róterdam y autor del estudio para el British Journal, dijo: correo diario. Si las personas de mediana edad muestran problemas persistentes de memoria y deterioro cognitivo, esto puede indicar un mayor riesgo de accidente cerebrovascular.

Si las señales de advertencia se reconocen temprano, el tratamiento puede reducir el riesgo. Tomar medicamentos y/o hacer cambios en el estilo de vida puede ayudar. Pacientes en riesgo, por ejemplo en su dieta Y haz suficiente ejercicio. Al igual que un golpe, un Enfermedad de Parkinson precoz con pocos signos de alarma.

