Consola Xbox One Elite de 1TB

Xbox One Elite Pack: ¡Más rendimiento y una atmósfera de juego única!

Si está buscando una consola de juegos potente y personalizable, el paquete Xbox One Elite puede resultarle útil. La combinación del SSHD de 1 TB y el controlador inalámbrico Xbox Elite te brindará una experiencia de juego increíble. Pero, ¿qué tiene exactamente de especial este paquete especial?

Mando inalámbrico Xbox Elite: Más profesionalidad a tu alcance

El corazón del paquete Elite es el controlador inalámbrico Xbox Elite. Si cree que una consola es solo una consola, aquí se demostrará que está equivocado. Porque este mando especial te permite explotar todo tu potencial en el juego adaptándose a tu estilo de juego individual. El volumen de entrega incluye un juego de 4 palas, 6 palos, 2 pads de control, un cable USB y un estuche de transporte para su controlador.

Imagina poder configurar los botones de tu controlador para realizar exactamente las acciones que necesitas. Esto es exactamente lo que permite el controlador inalámbrico Xbox Elite. Si eres un fanático de los juegos de carreras o un entusiasta de los juegos de disparos en primera persona, con este controlador siempre tendrás un control óptimo al alcance de tu mano.

Innovador SSD de 1 TB para Xbox One Elite: más espacio y tiempos de carga más rápidos

Al ser la única consola con un disco duro SSHD, la Xbox One Elite se destaca claramente entre la competencia. El gran SSD de 1 TB le brinda un rendimiento mejorado y suficiente espacio para almacenar todos sus juegos favoritos, incluidos los títulos de Xbox 360. En comparación con los discos duros tradicionales, el SSHD permite tiempos de carga más rápidos para juegos y aplicaciones. De esta manera podrás sumergirte en el mundo de los juegos y empezar más rápido.

Da un salto adelante con Xbox One: disfruta de lo mejor de la historia de Xbox

El paquete Xbox One Elite no es sólo una innovación técnica, sino también una garantía de horas de disfrute de los juegos. Con títulos exclusivos como Halo 5: Guardians, Rise of the Tomb Raider y Forza Motorsport 6, así como una gran cantidad de otros juegos clásicos, la consola ofrece una de las mejores colecciones de juegos en la historia de Xbox.

También puedes conectarte con amigos a través de Xbox Live y jugar juntos. La mejor comunidad de juegos del mundo está esperando que la descubras. Ya sea que quieras disfrutar de tus juegos de Xbox 360 como títulos digitales o en disco, Xbox One Elite te ofrece todas las capacidades de una consola moderna.

¡Disfruta de una experiencia de juego de primera clase con el paquete Xbox One Elite!