En principio, los OLED pueden durar 100 años, si no hay color

Sin embargo, solo las pantallas verdes (o rojas) serán apropiadas para casos de uso especiales. Esto incluye, por ejemplo, el área de la señalización digital. La visualización real no es posible sin el azul y los problemas aún no se han resuelto por completo incluso 35 años después del advenimiento de la tecnología, aunque se ha reducido en gran medida.

El hecho de que los OLED verdes en particular no tengan problemas con la durabilidad ahora se puede evaluar en la práctica. Cuando Sony instaló pantallas OLED verdes en su Walkman hace casi 20 años, pocos habrían pensado que todavía funcionaría. Sin embargo, el autor de estas líneas posee un Atrac Walkman, cuya pantalla aún brilla con excelente calidad.

Si los humanos no pudieran ver los colores azules, uno de los mayores problemas con la tecnología OLED se resolvería rápidamente, que es la corta vida útil de los diodos azules OLE. Si no fuera por la necesidad de diodos azules, los paneles OLED podrían durar más de 100 años, o alrededor de 1 millón de horas.

La durabilidad del tablero aumenta con varios trucos. Importante para los píxeles azules: deben permanecer quietos. Para lograr esto, se aumenta el área y se disminuye el brillo en función del área. Por otro lado, los OLED verdes pueden ser muy pequeños y emitir una fluorescencia muy intensa. Como dijo Forrest, los OLED verdes del iPad brillan a unas 10.000 candelas por metro cuadrado.

Así que (por ahora) es la mezcla lo que importa. Por el bien de la calificación: incluso el iPad Pro más brillante solo maneja 1600 en modo HDR y solo en un poco de margen para las luces máximas. La luz brillante (y, en consecuencia, las altas temperaturas en el panel) reducen significativamente su vida útil.

El brillo reduce la durabilidad



Los investigadores mostraron esto en detalle en una presentación de diapositivas. Un panel PHOLED (fluorescente/PH) blanco con 1.000 cd/m² alcanza 30.000 horas de uso con un valor de LT70 (70 por ciento de brillo después de un cierto número de horas), lo cual es significativo para la industria. No se rompe después de eso, pero es mucho más oscuro. Sin embargo, 30.000 horas corresponden a aproximadamente 3,5 años de uso continuo. No es ideal para lámparas, pero es suficiente para pantallas, ya que no suelen funcionar de forma continua, excepto para aplicaciones como la señalización digital.