No necesitas un personaje nuevo cada 3 meses en Diablo 4, pero…

Diablo 4 tiene temporadas. Para poder jugar esto necesitas un nuevo personaje. Esta información no es nueva para los veteranos, pero es particularmente molesta para los nuevos jugadores, ya que hace que los personajes antiguos sean inútiles. ¿o no? Blizzard dice claramente: No, puedes seguir usándolos e incluso bien. Pero hay excepciones.

Esta era la preocupación:

Esto es lo que obtienes sin carácter estacional: Una parte importante de cada nueva temporada serán las nuevas Leyendas que pueden cambiar tu configuración. Estos incluyen aspectos legendarios, así como artículos únicos (“Únicos”).

Como explica Piepiora, estos elementos también están disponibles en el mundo “eterno”, es decir, para sus personajes anteriores, a partir del primer día de la temporada. Si quieres mejorar tus máquinas y seguir rectificando, puedes hacerlo sin restricciones.

Sin embargo, no podrás ver todo el contenido de la temporada con tu personaje “eterno”. Algunas funciones son exclusivas de mundos y personajes de temporada.

Pase de batalla, cosméticos e historia solo por temporada

¿Por qué necesito un nuevo personaje? Si quieres avanzar en el Pase de batalla, solo puedes hacerlo con un personaje de temporada. Las recompensas son puramente cosméticas, excepto por algunos impulsos, que solo son útiles si quieres subir de nivel de todos modos.

El Pase de batalla gratuito y de pago debe jugarse durante toda la temporada. También podrás jugar nuevas misiones de historia solo en reinos estacionales. Pero esto no tiene nada que ver con la historia principal. La historia principal se cuenta a través de expansiones.

Por el momento, los jugadores están construyendo sus propios mecanismos y Solo parado en la fila… nada.

Cada temporada también debería obtener nuevas mecánicas. A partir de ahora, estos solo se podrán jugar en los reinos de temporada. Si está jugando una temporada por primera vez, también tendrá que hacer algunas cosas nuevamente:

¿Qué pasa después de la temporada? Todos los personajes que juegas durante la temporada se convierten en Eternos y se llevan su botín con ellos. Esto significa que todo lo que has ganado será transferido al mundo eterno.

Probablemente tampoco podrás obtener ningún cosmético que no hayas ganado. No podemos decir en este momento si volverán a aparecer en la tienda en algún momento.

