Lo redondo se vuelve ovalado y el rojo es barato – fotografía de actualidad de la semana 19/2024



¿Está actualmente todavía permitido publicar software de procesamiento de imágenes que no mencione la “IA” (legítimamente o no) en cada segunda línea de un comunicado de prensa? Por supuesto que puedes, si tienes una marca establecida y no dependes de palabras de moda en marketing. Porque el aprendizaje automático que se esconde detrás de la supuesta inteligencia no es necesario para todos los programas.

Curiosamente, los laboratorios franceses DxO han introducido la versión 7 de la “Colección Nik” sin ninguna palabra clave de IA. Las nuevas funciones se enumeran individualmente en nuestro informe detallado. Para los usuarios veteranos de, por ejemplo, la anterior versión gratuita de Google, en esta columna solo se encuentran las dos mayores innovaciones: los puntos U ya no son necesariamente redondos y se puede acceder a las unidades individuales del grupo directamente unas de otras. .

Los puntos U tienen forma ovalada.

El primer punto es muy sencillo, pero aumenta la flexibilidad. En lugar de círculos, ahora se pueden seleccionar elipses para editar usando puntos en U. Por ejemplo, se puede seleccionar una cara para ajustar el color con uno o dos puntos en forma de U. En el pasado, se necesitaban más clics. Si solo conoces máscaras y capas, deberías intentarlo. La prueba de Nik Collection sigue siendo gratuita.

La segunda innovación también tiene que ver con el ahorro de tiempo, especialmente si utiliza la suite como complemento para un programa anfitrión como Photoshop. Luego, con la versión 7, ya no era necesario cambiar al host después de ajustar el color con Viveza y luego usar Color Efex para activar un filtro especial para toda la imagen. Nik Group ahora puede transferir datos entre módulos directamente. Esto llevó más tiempo y las imágenes del host se abrieron más rápido. Una mirada al Administrador de tareas de Windows muestra que gran parte del clúster anteriormente tenía un solo subproceso y apenas aprovechaba las CPU modernas con muchos núcleos.

Las actualizaciones anuales son como una suscripción.

Está claro que DxO finalmente ha limpiado toda su base de código. Cualquiera que aprecie un flujo de trabajo con puntos U y filtros preestablecidos con buen gusto probablemente comprará la versión 7 simplemente por su mayor velocidad. Cada uno tiene que pensar si necesitará 89 euros para actualizar después de sólo un año. Hay que reconocer que DxO, a diferencia de muchos proveedores, no ofrece un modelo de sólo suscripción. Pero 90 euros al año no son más que suscripciones prepago a Photoshop, que cuestan exactamente lo mismo en la versión demo. Por supuesto, sólo si realmente necesitas la última versión de la suite Nik. Con Photoshop no tienes otra opción de todos modos.

Nikon pagó sólo 85 millones de dólares por Red

Es posible que Nikon no haya tenido otra opción, desde una perspectiva puramente comercial, cuando Red demandó a la empresa por una patente en 2022: la conclusión es que comprar Red fue más barato que una larga disputa legal. Al menos esa es la conclusión Petapixel de un vistazo En los balances actuales de Nikon. Estos muestran que Nikon adquirió Red por el ridículo precio de alrededor de 85 millones de dólares. Para clasificar esto realmente, debe saber qué términos ha acordado Red con otros fabricantes de cámaras.

Dado que la patente en cuestión para un tipo específico de grabación de vídeo sin procesar en una cámara todavía existe, ahora es propiedad de Nikon. Otros fabricantes de cámaras han celebrado acuerdos con Red, pero aún no se sabe cómo continuarán estos acuerdos. Como se informó la semana pasada, ciertamente no es una coincidencia que Canon, el archirrival de Nikon, haya estado públicamente satisfecho con la adquisición. Para bien o para mal, ahora tienes que cooperar más estrechamente con Nikon debido a la patente.

Premios Pulitzer para AP y Reuters

Nuestra recomendación para la lectura de un fin de semana largo es la serie Cuadros colgantes de Petapixel. Por el premio Pulitzer de fotografías de prensa. Al igual que con el World Press Photo Award (WPPA), no reproducimos aquí las imágenes porque documentan exclusivamente el sufrimiento humano. En la categoría de Fotografía destacada, un equipo de Associated Press ganó por la documentación a largo plazo de la migración de Colombia a Estados Unidos. Al igual que WPPA, Reuters ganó en la categoría “Últimas noticias” con imágenes de la guerra en la Franja de Gaza. Los miembros del jurado apreciaron especialmente el hecho de que la agencia documentara las primeras semanas, también parte de ellas, “con un gran riesgo para su seguridad”.



(nunca)