Consuma dos de estos alimentos al día para protegerse contra la demencia

Judith Brown

el presiona divide

Los flavonoides son fitoquímicos que se encuentran en verduras y frutas. Se dice que promueve la salud del cerebro y previene la demencia.

En Alemania, 1,8 millones de personas padecen actualmente demencia. Los factores de riesgo de las enfermedades neurodegenerativas son diversos. Además de las condiciones genéticas, el estilo de vida juega un papel importante. Porque es precisamente con la ayuda de la dieta como se puede prevenir el deterioro cognitivo. Investigadores de Belfast analizaron alimentos ricos en flavonoides.

Los alimentos ricos en flavonoides pueden prevenir la demencia

Beber cinco porciones de té verde o negro al día mejora la salud del cerebro y reduce el riesgo de demencia. © Imágenes Bond5/Imago

Los flavonoides son las llamadas sustancias vegetales secundarias que se encuentran en verduras, frutas y frutos secos. Entre otras cosas, es responsable del color del fruto. También protege la planta de plagas. Para ti el estudiaSe encuentra en la revista especializada. red gamma El equipo de investigación examinó la relación entre la dieta y la demencia utilizando datos de aproximadamente 122.000 adultos de entre 40 y 70 años. Utilizando datos de hospitalización y muerte, identificaron la dieta de los participantes y la incidencia de demencia y vincularon ambas. Se tuvieron en cuenta enfermedades previas como la depresión o la hipertensión arterial, así como los riesgos genéticos. Los científicos centraron su análisis en los siguientes alimentos ricos en flavonoides:

manzanas bayas Chocolate oscuro Pomelo Naranja pimiento rojo vino tinto Té (verde y negro) Uvas cebollas

El estudio observacional abarcó un período de poco más de nueve años. Durante este tiempo, 882 de los participantes desarrollaron demencia. Se descubrió que las personas que comían la mayor cantidad de alimentos ricos en flavonoides eran más activas físicamente que otros participantes. También tenían un índice de masa corporal (IMC) más bajo. Según los resultados del estudio, los investigadores también pudieron determinar que los participantes con la mayor ingesta de flavonoides tenían un 28% menos de probabilidades de desarrollar demencia en comparación con aquellos con la menor ingesta. El primer grupo consumió un promedio de seis porciones adicionales de alimentos ricos en flavonoides cada día.

Tres alimentos proporcionaron la mayor protección

También encontró que los siguientes tres de los 10 alimentos incluidos en el análisis proporcionaban la mayor protección contra las enfermedades neurodegenerativas al comer al menos dos de ellos diariamente:

Bayas (media ración)

Vino tinto (copa pequeña)

Té (cinco porciones)

Estos alimentos dieron como resultado un riesgo 38 por ciento menor de demencia que las personas que no los comieron. Según los expertos, se ha demostrado que el té y las bayas favorecen la salud del cerebro. Sin embargo, el efecto del vino tinto es controvertido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también desaconseja en general el consumo de alcohol debido a los riesgos para la salud asociados. Pero en otro estudio, Se ha demostrado el efecto beneficioso para la salud de las bayas y otras frutas en el cerebro..

