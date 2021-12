Contra la escasez de trabajadores calificados: el Hospital Demin refuerza la cooperación con Argentina

Comenzó con un anuncio en un periódico. Hospital del distrito de Demmin 2019 se ha convertido en el otro extremo del mundo. En ese momento, la crisis de personal en el hospital era particularmente aguda, con corredores costosos que enviaban médicos a las clínicas, pero fueron invaluables.

Por otro lado, la publicidad del Tajplot argentino estaba en el presupuesto. “Le dije al señor Fernández que era una idea completamente extraña”, recordó el médico de Argentina. Dr. Cuerno alemán. “Pero teníamos que probar una solución alternativa, aunque fuera loca y sexy”.

Idea loca con éxito

La loca idea de Horn funcionó. Cuatro médicos argentinos en formación especial ya han seguido su ejemplo al responder a la denuncia. En Demmin District Hospital trabajan en una variedad de áreas que incluyen pediatría, ginecología y finalmente anestesia para quienes sufren complicaciones. Según Horn, tres de los médicos argentinos ya cuentan con licencias alemanas para ejercer la medicina.

Se espera que en febrero llegue un quinto, que quiere especializarse en anestesia. Ha tenido publicidad durante muchos años. “Pero todavía necesitaba algunas calificaciones como el estatus B2 en Alemania”, explica el ex alcalde Michael Koch, quien ayudó a lanzar la colaboración en ese momento. Mientras tanto, el joven médico aprobó los exámenes requeridos y presentó su solicitud.

Kai Firnisen, el director gerente del hospital, estaba impresionado de que alguien hubiera cortado el anuncio, lo puso en sus archivos, trabajó exclusivamente para él y ahora, muchos años después, había llegado a Demin y le había dado esperanzas para el futuro de Alemania. Cooperación argentina.

Hasta ahora, según Horn, el hospital ha tenido “experiencias excelentes” con médicos de América del Sur. “La mayoría de ellos vienen con una gran motivación, compromiso y voluntad de hacer sacrificios”, dijo el médico. La cooperación entre la Universidad Cuo, el Hospital del Distrito de Demin y la ciudad se selló oficialmente después de que la universidad retiró el contrato.

Estudiante atrapado en el primer encierro

Comenzó por accidente cuando un estudiante de medicina argentino quedó atrapado en la primera esclusa en el norte de Alemania. Sus profesores en Guyo ponen especial énfasis en el aprendizaje del idioma alemán, los Dres. German Horn y el estudiante pudieron trabajar en Demin. En el futuro, los médicos argentinos podrán obtener su formación especializada o licencia alemana para ejercer la medicina en el Hospital del Distrito de Demin y beneficiarse de los estándares de formación alemanes de buena reputación.

Cuando regresen a su tierra natal, pueden trabajar fácilmente como médicos allí. “El estándar europeo está plenamente reconocido allí”, dice Firnisen. Incluso si todos no se quedan mucho tiempo, su trabajo en el hospital de distrito será rentable en su opinión, y se intercambiarán conocimientos, y algunos de ellos pueden continuar promocionando la capacitación a domicilio en Demin.

La integración social en la ciudad es una de ellas

Sin embargo, se espera que algunos de los médicos argentinos se queden algunos años, tal vez para siempre, haciendo algo con la escasez de médicos. “Y con el buen apoyo de la ciudad, es más probable que se establezcan bien en Demin”, dice Firnisen.

Al mismo tiempo, el Dr. Horn se ocupa de los recién llegados de su tierra natal, proporciona el primer refugio a los médicos de la ciudad en el Louis Center, ayuda a dar forma al proceso de coordinación y, según Firnissen, crea “una atmósfera agradable en la que se sienten bien”.

Porque los médicos no deberían conformarse con menos de todo su potencial, dice Horn. La integración social en la ciudad es parte fundamental de ella. Los médicos argentinos también están involucrados en las asociaciones.

Las enfermeras están aprendiendo alemán con entusiasmo

Ronny Szabó, en nombre del alcalde Thomas Widkowski, espera que la colaboración también beneficie a la ciudad. “Como uno de los empleadores más grandes de la región, el Hospital de Distrito es muy importante para nosotros”.

En el futuro, la colaboración se ampliará para incluir al personal de enfermería. “Los directores ya se están encargando de preparar cursos de alemán”, explica Firnisen. En Argentina, la enfermería es un campo de estudio, y los egresados ​​están altamente calificados y serán empleados en un hospital prácticamente de inmediato. No estarían sin el mercado laboral argentino. “Hay tanto personal de enfermería que no se puede llevar al mercado”, dice Horn. Es por eso que muchas personas no pueden poner un pie en esta área y dedicarse a otras industrias.