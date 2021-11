Contradicción: Tesla vale más de $ 1 billón en la bolsa de valores, pero sigue siendo “basura” para las agencias de calificación | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

Para la participación de Tesla, las cosas van a lo grande en 2021: desde principios de año, el periódico ha ganado alrededor del 46,45 por ciento en valor y alcanzó un nuevo récord de $ 1.243,25 en noviembre. La capitalización de mercado del fabricante de automóviles de EE. UU. Es actualmente de $ 1.07 billones (a partir del precio de cierre del 12 de noviembre de 2021). Elon Musk Group ha entrado en un área de la bolsa de valores que anteriormente estaba reservada para las grandes empresas tecnológicas. Aparte de eso, la capitalización de mercado de Apple, Amazon, Microsoft y Alphabet podría superar esencialmente el billón de dólares.

Gracias a Tesla por el reciente aumento del valor de mercado Buenos números para el tercer trimestre de 2021 así como uno Anunció un acuerdo con la empresa de alquiler de coches Hertz.Quien, sin embargo Aún no se ha secado. Sin embargo, el nivel al que se mueven las acciones de Tesla muestra que los accionistas, y también muchos analistas, tienen una gran confianza en el grupo de Elon Musk. “Tesla tiene una calificación alta, pero detrás de esa calificación hay una empresa que está creciendo y generando ganancias y efectivo muy por encima de los estándares de la industria”, dijo Philip Hoshua del banco de inversión Jefferies, según el Wall Street Journal (WSJ).



Pero la confianza en Tesla no es alta en todas partes. Porque mientras que las agencias de calificación S&P Global y Moody’s han asignado calificaciones Triple A a otras compañías del club de $ 1 billón según el “WSJ”, Tesla las califica como insignificantes.



Las agencias de calificación se apegan al nivel basura en Tesla



La calificación de deuda de Tesla es actualmente Ba3 en Moody’s según “WSJ”, mientras que S&P asigna la calificación BB +. Ambas calificaciones caen en el ámbito “basura”, pero están justo por debajo del nivel de “grado de inversión” que caracteriza a los bonos de primera clase. Recientemente, Moody’s mejoró la calificación de Tesla a su valor actual en marzo, lo que dice que la deuda es algo especulativa y existen algunos riesgos. S&P actualizó el fabricante de automóviles eléctricos de BB a BB + después de proporcionar los números trimestrales. Según el sitio web “Seek for Alpha”, la agencia calificadora elogió el logro de la tasa de producción esperada de un millón de vehículos eléctricos al año como un hito y un sólido margen de EBITDA en el tercer trimestre. S&P podría contemplar mejorar la calificación de Tesla a grado de inversión si su margen de EBITDA, excluyendo los ingresos por ventas de créditos de CO2, permanece por encima del 18 por ciento durante la puesta en marcha de nuevas plantas en Berlín y Austin, dijo. Por otro lado, la valoración de mercado de la empresa no se menciona como factor relevante y, por tanto, no influye en la calificación.



Según el WSJ, “En este momento, la historia aquí es que es una empresa a la que le ha ido muy bien al reducir el riesgo financiero”. Tesla posee actualmente el perfil financiero de una empresa con calificación de inversión; después de todo, el grupo ahora puede mostrar ganancias y ya no gastar dinero, pero existen muchos riesgos para la empresa. En este contexto, el experto de S&P señaló una mayor competencia de otros fabricantes de vehículos eléctricos, problemas potenciales para atender la demanda y riesgos de futuras caídas comerciales si Tesla produce más autos eléctricos a bajo precio.



Los analistas se sienten cómodos con la calificación de Tesla



En el mercado, el hecho de que la deuda de Tesla se encuentre en una situación indeseable se trata con bastante calma. “El mercado de valores puede ser más rápido para revaluar las acciones [als die Ratingfirmen]Seth Goldstein de Morningstar dijo según “WSJ” que espera que las valoraciones se pongan al día con el rendimiento de la acción en algún momento. Según “BNN Bloomberg”, Joel Livington de Bloomberg Intelligence dijo algo similar. Al día siguiente, la alta capitalización de mercado de Tesla asegura que los acreedores recibirán un colchón de acciones sin precedentes, para el emisor de bonos basura, hasta entonces. De hecho, el valor de mercado de acciones de Tesla puede no ser apropiado para las agencias de calificación, pero lo es para muchos deudores, porque según “The Wall Street Journal” muchas de las obligaciones del grupo no consisten en bonos tradicionales, sino en bonos convertibles que pueden canjearse por acciones a lo largo del tiempo.



El precio más alto de las acciones y la mayor capitalización de mercado también son una buena señal para cubrir las necesidades futuras de financiamiento de Tesla. David King de Columbia Threadneedle Investments asume, según “WSJ”, que Tesla simplemente venderá sus acciones si se necesita dinero nuevo. E incluso si Tesla ofreciera los bonos nuevamente, se podría suponer que el grupo obtendría mejores términos debido a su valor. “Espero que obtengan mejores tasas si ofrecen deuda en el mercado”, dijo Eli Bars, CIO de Calamos Investments, según WSJ. Aunque cree que los requisitos de capital de Tesla seguirán siendo altos en los próximos años, es probable que la compañía cubra una gran parte por sí sola con mayores ganancias. “Es posible que pronto se autofinancia”, continuó Bars.



Tesla también está en el camino correcto cuando se trata de pagar las deudas existentes. Según la revista de noticias, la empresa gastó 1.500 millones de dólares en pagos de alquiler y deudas en el último trimestre. Un movimiento un tanto inusual para una empresa a un nivel indeseable.

